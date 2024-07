Operation Wetback 2.0? Allt fler amerikaner stöder Trumps krav på massdeporteringar

Samma dag som han skrev under dekretet om be­gränsning av den illegala invandringen gjorde pre­sident Joe Biden ett utspel från Vita huset, där han skyllde på Republikanerna för att de ”inte gett honom något val”.

Regeringen Biden har haft enorma problem med den illegala invand­ringen. Kort efter att ha övertagit presidentposten skrev Biden under flera presidentorder där han rev upp många av de restriktioner som införts under Donald Trump. Samma dag tillsattes Alejandro Mayorkas som inrikessäkerhetsminister och chef för departementet för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security, DHS), med ansvar för att utöva kontroll över USA:s gränser. Mayorkas är den förste invandraren på denna post och hade under Ba­rack Obamas regering gjort sig känd för att motarbeta striktare regler kring den illegala invandringen.

Sedan dess har omkring 9,4 mil­joner illegala invandrare tagit sig in i USA, enligt myndigheternas egna siffror. Andra uppskattningar lan­dar på ungefär samma nivåer. Den absoluta merparten av invandrarna kommer över gränsen från Mexiko, där gränspolisen blivit fullständigt överbelastad.