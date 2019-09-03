Öppet brev till en av mina nära som länge ansett att jag är en rasistisk alarmist

Hej,

Tycker du fortfarande att det är en felaktig analys att förbereda sig för inbördeskrig?

Jag börjar tappa räkningen, men gångna veckan tror jag Uppsala, Eskilstuna och Malmö hade skjutningar, I Malmö avrättas en 30-årig småbarnsmamma och läkare. Nyligen jämnades en polisbyggnad med marken i en explosion, en explosion vid en lägenhetsbyggnad förstörde ett 50-tal lägenheter varav typ 20 allvarligt, en korvkiosk jämnades med marken. I Nyköping tvingas polisen retirera när de attackeras av en invandrarmobb när de är ute på uppdrag, och bara igår berättas om två våldtäktsöverfall på barn.

När jag sist satt med min dotter på restaurang på Backaplan, visade det sig efteråt att bara cirka 200 meter från där vi satt sköts en människa under tiden vi var på restaurangen.

När jag senast försökte vara ”normal”, inte fördomsfull, och gå på bushus med ett födelsedagssällskap av nioåringar blev tre av gästerna misshandlade av invandrare, Din lösning var att man skall hålla sig borta från ”sådana områden”. Äldsta dottern håller på att bli kvinna, det är helt uteslutet att hon får gå på badhus så länge jag har något att säga om saken. Hon får gå och bada enbart på invandrarfria badställen vid havet.

Vilka områden menar du man kan röra sig på i Sverige utan att riskera att råka ut för invandrarvåldet?

Hur tycker du att jag skall göra för att hålla min familj säker?

Har du allvarligt någon idé hur man skall förhålla sig till förändringarna i Sverige? Är jag fortfarande rasist för att jag i många år sett och varnat för denna utveckling?

Jag kan varna mer:

Det kommer bli inbördeskrig i Sverige om inte politikerna/svenskarna mycket snart vaknar. Frågan är om det inte redan är oundvikligt. Staten har inte längre något betydande övertag i våldskapital, och det förstår barbarerna mer och mer. Pengarna vi betalar för att invandrargettona skall vara lugna är snart slut, och då kommer barbarerna att knacka på både din och min dörr för att kräva det de tycker är deras. Då kommer vi ha valet att lämna ifrån oss allt, eller slåss för överlevnad. Jag vet många som redan tagit beslutet att flytta. Jag pratade redan för fyra år sedan om att vi egentligen borde sälja huset eftersom bostadspriser kommer kollapsa när kaoset bryter ut. Det är redan sent att sälja, men vi har så att säga tagit beslutet att ta förlusten för att barnen trivs så bra för tillfället.

Allt detta är resultatet av en totalt sanslös och naiv invandringspolitik och totalt förfall vad gäller svenska värderingar och identitet. Finns man inte som grupp så kommer en annan grupp att ta över. En individ kan inte stå emot en grupp. Det kvittar om gruppen består av lågintelligenta somalier, en ensam svensk kan inte stå emot 100 lågintelligenta somalier. När vi dessutom tar in en massa olika grupperingar så är det helt säkert att vi kommer få inbördeskrig. Hade vi bara tagit in en grupp kanske vi hade fått en lugn övergång till den nya gruppens värderingar om svensken fortsatte följa den självförintande strategin om att acceptera precis vad som helst och att inte förolämpa den invaderande gruppen på något sätt. Tar man in olika grupper, där ingen av dem kommer vika ner sig, kommer det bli krig oavsett hur svensken gör. Det är troligen för sent för det, men enda chansen till lugn är att svenskar dominerar de invaderande grupperna och talar om för dem att de är i vårt land, och gillar de inte hur vårt land fungerar får de hitta ett annat land att bo i. Redan nu ger vi invandrare privilegier svenskar inte har, och ändå har vi enorma problem med invandrarvåld. Dominans är det enda som kommer fungera och snart är vi oförmögna att dominera.