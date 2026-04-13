Orbán förlorar makten efter 16 år

Efter en intensiv valrörelse där Ukraina, energiförsörj­ning och nationell suveräni­tet stått i centrum tvingades Viktor Orbán på valnatten erkänna nederlag. Fidesz stannade på 38,43 procent medan EU-vänliga Tisza nådde 53 procent, vilket sätter punkt för 16 år av nationalkonserva­tivt styre i Ungern.

– Vad kvällens valresultat inne­bär för vårt lands och vår nations öde, och vad den djupare eller högre innebörden av allt detta är, är ännu oklart. Det vet vi inte än. Tiden får ut­visa det, sa Orbán under talet.

– Men hur det än har gått kommer vi att fortsätta tjäna vårt land och den ungerska nationen från opposi­tion, fortsatte han.

Orbán och Fidesz har under sina 16 år vid makten varit en av Bryssels främsta motståndare i frågor som migration, energi och relationen till Ryssland. I en tid då allt fler europe­iska regeringar rättat in sig efter uni­onens krav har Ungern i stället hållit fast vid kontrollen över centrala na­tionella frågor och värnat sin suverä­nitet gentemot omvärlden.

Det ungerska valets segrare, Péter Magyar och hans parti Tisza, förvän­tas nu häva den ungerska blockaden av EU:s 90-miljarderslån till Ukraina och därmed säkra de ekonomiska förutsättningarna för att kriget mot Ryssland kan fortsätta. Denna linje, tillsammans med löften om en all­män ”normalisering” av Ungerns relationer till Bryssel, tillhörde parti­ets viktigaste budskap i valrörelsen. Magyar har också lovat att rensa upp bland den ”korruption” i den unger­ska staten som Orbán påstås ha stått för.

– I natt har sanningen besegrat lögnerna. Idag vann vi för att ungrar­na inte frågade vad deras fosterland kan göra för dem – de frågade vad de kunde göra för deras fosterland. Ni fann svaret, och ni levererade, sa Magyar under sitt segertal.

Under en pressträff på måndagen efter valet meddelade Péter Magyar att hans seger inte bara ska ses som ett byte av regering utan ett ungerskt ”regimskifte”.

– Igår sa ungrarna att de vill skri­va sin egen historia, inte av Moskva, inte av Peking och inte av Washing­ton, sa han.

Hyllas av Soros, Kiev och von der Leyen

Trots Péter Magyars mer EU-vänliga linje har Tisza i sitt par­tiprogram slagit fast att partiet bland annat motsätter sig EU:s migrantkvoter, vill behålla gränsstängslet och avvisar ett snabbspår för ukrainskt EU-medlemskap. Samtidigt vill par­tiet göra Ungern helt oberoende av rysk energi till 2035 och göra en ”fullständig översyn” av lan­dets kärnkraftssamarbete med Ryssland. Man vill också ansluta Ungern till flera av EU:s mest förödande energipolitiska linjer och bland annat fördubbla an­delen så kallad förnybar energi till 2040.

Tiszas seger ses också som en stor framgång bland världens globalister. Det ungerska valsys­temet, där en stor del av parla­mentets 199 platser fylls genom enmansvalkretsar, innebär att Tisza får två tredjedelars majo­ritet. Maktfördelningen innebär att det nya regeringspartiet kan omintetgöra samtliga reformer och grundlagsändringar som Orbán genomförde när han re­gerade med samma mandat.

Alexander Soros, arvtagare till George Soros och dennes vänsterliberala nätverk Open Society Foundations som Orbán kastat ut ur Ungern, skriver på X att ”Ungerns folk har tagit tillbaka sitt land”. Enligt Soros är valet av Ma­gyar före Orbán ett ”rungande avvi­sande av djupt rotad korruption och utländsk inblandning”.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har också in­stämt i hyllningarna. På X deklarerar hon i högtidlig diktform:

”Ungern har valt Europa.

Europa har alltid valt Ungern.

Ett land återtar sin europeiska väg.

Unionen blir starkare.”