Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Tiszas Péter Magyar har utropat sig till segrare i det ungerska valet. Med två tredjedelars majoritet i parlamentet har han utlovat ett regimskifte för Ungern, som haft ett nationalkonservativt styre i 16 år. Foto: Péter Magyar på Facebook

Orbán förlorar makten efter 16 år

  • , 21:00
Magyar utlovar EU-vänligt ”regimskifte”
Det EU-orienterade partiet Tisza besegrade i valet den 12 april Viktor Orbáns nationalkonservativa Fidesz som vägrat anamma den krigsattityd som EU kräver. Orbán har erkänt nederlaget och meddelat att Fidesz nu ska arbeta som ett oppositionsparti. Globalister som Alexander Soros, liksom ledande EU-företrädare, firar nu utsikten till ett betydligt mer medgörligt styre i Ungern.

Efter en intensiv valrörelse där Ukraina, energiförsörj­ning och nationell suveräni­tet stått i centrum tvingades Viktor Orbán på valnatten erkänna nederlag. Fidesz stannade på 38,43 procent medan EU-vänliga Tisza nådde 53 procent, vilket sätter punkt för 16 år av nationalkonserva­tivt styre i Ungern.

– Vad kvällens valresultat inne­bär för vårt lands och vår nations öde, och vad den djupare eller högre innebörden av allt detta är, är ännu oklart. Det vet vi inte än. Tiden får ut­visa det, sa Orbán under talet.

– Men hur det än har gått kommer vi att fortsätta tjäna vårt land och den ungerska nationen från opposi­tion, fortsatte han.

Orbán och Fidesz har under sina 16 år vid makten varit en av Bryssels främsta motståndare i frågor som migration, energi och relationen till Ryssland. I en tid då allt fler europe­iska regeringar rättat in sig efter uni­onens krav har Ungern i stället hållit fast vid kontrollen över centrala na­tionella frågor och värnat sin suverä­nitet gentemot omvärlden.

Det ungerska valets segrare, Péter Magyar och hans parti Tisza, förvän­tas nu häva den ungerska blockaden av EU:s 90-miljarderslån till Ukraina och därmed säkra de ekonomiska förutsättningarna för att kriget mot Ryssland kan fortsätta. Denna linje, tillsammans med löften om en all­män ”normalisering” av Ungerns relationer till Bryssel, tillhörde parti­ets viktigaste budskap i valrörelsen. Magyar har också lovat att rensa upp bland den ”korruption” i den unger­ska staten som Orbán påstås ha stått för.

– I natt har sanningen besegrat lögnerna. Idag vann vi för att ungrar­na inte frågade vad deras fosterland kan göra för dem – de frågade vad de kunde göra för deras fosterland. Ni fann svaret, och ni levererade, sa Magyar under sitt segertal.

Under en pressträff på måndagen efter valet meddelade Péter Magyar att hans seger inte bara ska ses som ett byte av regering utan ett ungerskt ”regimskifte”.

– Igår sa ungrarna att de vill skri­va sin egen historia, inte av Moskva, inte av Peking och inte av Washing­ton, sa han.

Hyllas av Soros, Kiev och von der Leyen

Trots Péter Magyars mer EU-vänliga linje har Tisza i sitt par­tiprogram slagit fast att partiet bland annat motsätter sig EU:s migrantkvoter, vill behålla gränsstängslet och avvisar ett snabbspår för ukrainskt EU-medlemskap. Samtidigt vill par­tiet göra Ungern helt oberoende av rysk energi till 2035 och göra en ”fullständig översyn” av lan­dets kärnkraftssamarbete med Ryssland. Man vill också ansluta Ungern till flera av EU:s mest förödande energipolitiska linjer och bland annat fördubbla an­delen så kallad förnybar energi till 2040.

Tiszas seger ses också som en stor framgång bland världens globalister. Det ungerska valsys­temet, där en stor del av parla­mentets 199 platser fylls genom enmansvalkretsar, innebär att Tisza får två tredjedelars majo­ritet. Maktfördelningen innebär att det nya regeringspartiet kan omintetgöra samtliga reformer och grundlagsändringar som Orbán genomförde när han re­gerade med samma mandat.

George Soros och sonen Alexander Soros – här med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa i mitten – tvingades backa från Ungern under Viktor Orbáns styre. Nu välkomnar de att ett mer globalistvänligt parti kommer att ta över landets ledning. Foto: GCIS

 

Alexander Soros, arvtagare till George Soros och dennes vänsterliberala nätverk Open Society Foundations som Orbán kastat ut ur Ungern, skriver på X att ”Ungerns folk har tagit tillbaka sitt land”. Enligt Soros är valet av Ma­gyar före Orbán ett ”rungande avvi­sande av djupt rotad korruption och utländsk inblandning”.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har också in­stämt i hyllningarna. På X deklarerar hon i högtidlig diktform:

”Ungern har valt Europa.
Europa har alltid valt Ungern.
Ett land återtar sin europeiska väg.
Unionen blir starkare.”

Ursula von der Leyen, EU:s högsta ledare, blev så överlycklig över det ungerska valresultatet att hon gav sig på att dikta på X. Foto: Europeiska unionen

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

april 13, 2026

Relaterat

Fidesz vinner stort i Ungern

Fidesz vinner stort i Ungern

av Lars Ohlsson
april 9, 2018

🟠 Premiärminister Viktor Orbán och hans nationalkonservativa Fidesz vann en storseger i gårdagens parlamentsval i Ungern. Den vänsterliberala oppositionen backar, trots att flera medier i västra Europa hävdade att det ökade valdeltagandet skulle innebära framgångar för oppositionspartierna. På liberala bonniertidningen DN uppmanar Peter Wolodarski till indragna EU-pengar.

Läs även:

Frankrikes ÖB vill rusta upp – för "öppet krig" mot Ryssland

Frankrikes ÖB vill rusta upp – för ”öppet krig” mot Ryssland

av Filip Johansson
april 10, 2026

🟠 UTRIKES Torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarsutskott, pläderade Frankrikes ÖB, general Fabien Mandon, för ytterligare anslag genom ”lagen om militära program” (ökade anslag 2024–2030) som syftar till att öka försvarsbudgeten på grund av geopolitiska spänningar och krig, särskilt i Mellanöstern, men framför allt gällande risken för ett ”öppet krig” mot Ryssland.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Återvandring är en helt nödvändig prioritering
SVT försöker sudda ut svenskarna
Johannes Klenell beklagar sig över att hans lögner om skolmassakern i Örebro granskas

Free West Media

Iran Now Has a Reason To Go Nuclear
What Has a War Costing Over $280 Billion Achieved?
Iran Will Win the War Unless Iran Follows Putin’s Script

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.