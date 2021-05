Ordbok utökar definition av ”antivaxxer”

En av världens största ordböcker, Merriam-Webster, har ändrat definitionen av ”anti-vaxxer”, till att inte bara omfatta människor som är emot vaccination i allmänhet, utan också de som är emot tvångsvaccinationer.

Definitionen på Merriam-Websters webbplats säger numera att en anti-vaxxer är ”en person som motsätter sig vaccination eller lagar som föreskriver vaccination”.

Det är inte klart när formuleringen – som nu innebär att en allt större andel av världens befolkning kan räknas som ”antivaxxers” – tillkom, men informationen kom ut stort under onsdagen.

”Välkommen till 1984. Detta är sanningsministeriet”, twittrade rapparen och podcastern Zuby.

The Merriam-Webster dictionary has changed their definition of 'anti-vaxxer' to include

'people who oppose laws that mandate vaccination'.

Welcome to 1984. This is The Ministry of Truth. pic.twitter.com/a62lBOCJDj

