Stillbild youtube Riks

Örebropartiet siktar mot riksdagen

  • , 22:44

I fredags meddelade Örebropartiet på Facebook att dem tidigare ansett riksdagen som avlägsen men att det plötsligt ändrats till följd av många och stora donationer.

På lördagen utvecklade partiledaren Markus Allard satsningen ytterligare och en intressant punkt var möjligheten att komma in i Riksdagen via 12% i en valkrets alltså Örebro Län, det skulle krävas endast 24000 röster jämfört med ca 400 000 för att nå den Nationella 4% spärren.

Bakgrund Örebropartiet

Från Wikipedia:

”Örebropartiet grundades av Markus Allard våren 2014, när han nyligen uteslutits från Vänsterpartiet och Ung Vänster under uppmärksammade former. De övriga medlemmarna vid denna tidpunkt hade i huvudsak också en bakgrund som medlemmar av Vänsterpartiet och Ung Vänster. Partiet ställde upp i Örebros kommun- och regionval strax därefter, utan att vinna några mandat. Valet 2018 resulterade däremot i två kommunfullmäktigeplatser. Platserna intogs av Markus Allard och Peter Springare.”

Populism från höger och vänster

Örebropartiet har lyft många frågor som kan anses vara sunt förnuft och dem kan inte helt enkelt delas in på höger vänsterskalan. Islamism, korruption, HBTQ samt stora satsningar på offentlig konst istället för välfärd är några av partiets kärnfrågor lokalt.

 

 

Just frågan om konstverken har väckt sympatier väldigt brett. Modern konst har aldrig varit för vanliga människor. En absolut majoritet av människor föredrar klassiskt vacker stil oavsett om det är arkitekten som ritar betonghus men själv väljer att bo i en vacker klassisk villa eller en vanlig medelklassfamilj som inreder sitt hem med new england inredning eller stilren Dansk design.

Mattias Karlsson rycker ut

I ett uppmärksammat inlägg på plattformen X sågar den tidigare SD-toppen Mattias Karlsson Örebropartiet och dess chanser i en svepande utläggning. Inlägget har i skrivande stund nått 199 000 visningar och många kommentarer är kritiska till Karlssons resonemang.

Nya Tider kommer fortsätta följa Örebropartiet löpande.

