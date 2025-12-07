Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Markus Allard, 35, Örebropartiets partiledare och grundare, har gjort sig alltmer känd bland systemkritiska svenskar för sina ilskna angrepp mot etablissemanget och dess heliga kor, inte minst invandringen. Nu siktar partiet på att ta sig in i riksdagen – inte genom den vanliga 4-procentsspärren utan genom att få minst 12 procent av rösterna i Örebro län. Foto: Privat

Örebropartiet siktar på riksdagen

  • , 14:31
INRIKES
Inför riksdagsvalet 2026 siktar Örebropartiet (ÖP) med partiledaren Markus Allard i spetsen på att ta sig in i riksdagen. Chanserna tycks goda för att ta sig in via 12-procentsspärren – vilket i så fall blir första gången någonsin som ett parti lyckas med det. Nya Tider har intervjuat Allard om hans väg från vänsteraktivist till populist, vad partiet vill göra åt massinvandringen och hur han ser på andra frågor idag.

Markus Allard har gjort sig känd genom att mängder av klipp från hans anfö­randen i Örebro kommunfullmäktige, där han valts in för Örebropartiet, fått viral spridning på nätet. I de flesta av dem skäller han ut de andra kommun­politikerna – och i förlängningen hela det politiska eta­blissemanget – för deras slöseri med skattepengar, deras politiska korrekthet, deras flata attityd till invandringen och deras oförståelse för vad folket vill ha och behöver. När politiker satsat miljoner på något flummigt konst-el­ler integrationsprojekt, ställer han dem mot väggen med frågor om varför de inte lägger pengarna på mer jord­nära saker, som att höja lönerna för vårdpersonal eller andra samhällsbärande grupper. Han gör det passione­rat, argt och rättframt och tvekar inte att kalla de andra politikerna idioter när han anser att de förtjänar det – något som gett honom stora skaror beundrare i kom­mentarsfälten på nätet. Under en period var han även politisk kommentator på nätkanalen Riks, där hans arga monologer har liknats vid den amerikanska tv-stjärnan Tucker Carlsons.

Örebropartiet kallar sig självt populistiskt och sparkar gärna uppåt. Inför valet 2018 skrev de på Facebook intill detta foto: ”I somras höjde han sin månadslön från 65 000 till 72 000. Nu kan DU sänka den! Rösta på Örebropartiet i valet till kommunfullmäktige!” Foto: Örebropartiet

 

Från vänsterrebell till populist

Allard har under de senaste 10–12 åren gjort en lång politisk resa från vänsterkanten. Det började med att han blev utkastad från Vänsterpartiet och sin post som lokal ordförande för Ung vänster år 2013, med den officiella förklaringen att han vägrade att ta avstånd från vålds­vänstern i Revolutionära fronten. I realiteten fanns det enligt Allard också en maktkamp mellan moderpartiet och ungdomsförbundet. Vid den här tidpunkten kallade han sig fortfarande kommunist, i likhet med många inom Ung vänster.

Från kommunist till populist. I december 2013 uteslöts Markus Allard från Vänsterpartiet därför att han var alltför radikal. Fem år senare inledde Örebropartiet ett samarbete med Sverigedemokraterna, och idag kritiserar han ofta SD för att vara för mesiga gentemot både vänster- och högeretablissemanget. Skärmavbilder: SVT

 

Uteslutningen gjorde honom bara mer populär hos den autonoma vänstern. Tillsammans med ett antal andra medlemmar i Ung Vänster bildade han år 2014 det lokala Örebropartiet. I början var det ett renodlat vän­sterparti som främst var kritiskt till vad de upplevde som urvattnandet av vänsterns revolutionära ideal, men det skulle komma att ändras relativt snart.

– Det finns ju bilder från starten där vi står med röda flaggor och är helt efterblivna, berättar Allard med sin typiska rättframhet.

– Men det är ju där det börjar förändras för mig, det är via Örebropartiet jag gör min politiska resa. När man bygger ett nytt parti och försöker vara öppen för nya idéer så kommer man i kontakt med nytt folk. I stället för bara ”esteterna på Hipsterianska Läroverket”, som jag tror att de flesta kan relatera till i det sammanhanget, blev det mer riktiga människor, folk med riktiga jobb. Och i takt med att jag börjar närma mig verkligheten, blir jag alltmer paria hos vänstern.

Började som vänsterparti. När Allard grundade Örebropartiet var han fortfarande en revolutionär kommunist och ”antifascist” som tog med sig ett antal avhoppare från Ung Vänster till det nybildade partiet. Foto: Örebropartiet

 

År 2015 började Allard driva podden ”Markus och Malcom” tillsammans med svenskafrikanen Malcom Kyeyune, som uteslutits ur Ung vänster samtidigt med Allard. I början var det fortfarande en utpräglad vänster­podd som uppskattades av många inom den autonoma vänstern, men allt eftersom de gick från att bara vara uppkäftiga mot vänsteretablissemanget till att ifråga­sätta allt fler av vänsterns ”heliga kor”, blev stödet från vänsterhåll allt mindre.

– Spiken i kistan kom 2017 då jag började jobba på Ny­heter Idag med Chang Frick. Efter det blir jag bara mer och mer nazistfascistrasist enligt de här människorna, med grande finale när jag rekryterar självaste nazistfas­cistpolisen Peter Springare som jag träffat via Nyheter Idag. Därefter gick det inte ens att prata med de männis­korna [inom vänstern] längre.

Peter Springare är Örebropartiets mest kända namn vid sidan av Allard. År 2017, då han var förundersök­ningsledare vid grova brottsroteln i Örebro, tog han bladet från munnen när det gällde invandringens kon­sekvenser för brottsligheten, som han kom i kontakt med dagligen i sitt yrke. Det ledde till angrepp från etablisse­manget men att han fick starkt stöd från vanliga svensk­ar. Sedan 2018 är Springare invald i kommunfullmäktige för Örebropartiet.

Peter Springare, 69, är Örebropartiets andranamn. Som förundersökningschef på Örebropolisen kom han i nära kontakt med massinvandringens allra mörkaste sidor och år 2017 kunde han inte hålla tyst längre, vilket ledde till angrepp från både hans egna överordnade och etablissemanget i stort. Sedan 2018 sitter han i kommunfullmäktige för ÖP. Här syns han på en reklamaffisch för partiet. Foto: Örebropartiet

 

Idag har Allard väldigt lite gemensamt med dagens vänster. Han kallar sig kort och gott populist och har se­dan 2022 varit en populär journalist och åsiktsmaskin på den oberoende sverigedemokratiska nätkanalen Riks, tills han fick sluta i april 2025 – enligt honom därför att ”ledande sverigedemokrater” krävt det. Men han anser fortfarande att han lärt sig en del av sin tid inom vän­stern.

– Jag har ju ändrat åsikt i många sakfrågor och skäms väldigt mycket över hur dum i huvudet jag varit med vis­sa saker jag gjort och sagt. Men jag använder fortfarande en marxistisk teoretisk verktygslåda i vissa fall, till exem­pel när jag talar om transferiatet, förklarar han.

Transferiatet är ett begrepp Allard själv har myntat och som fått viss spridning inom den politiska debatten. Enkelt uttryckt kan transferiatet betraktas som en egen samhällsklass, bestående av de som lever på skattepeng­ar utan att tillföra något väsentligt av värde till samhäl­let. Det kan delas in i det lägre transferiatet, vilket grovt kan sammanfattas som ”bidragsparasiterna” och mes­tadels består av invandrare, och det övre transferiatet, mestadels svenskar, som har skattefinansierade ”hittepå-jobb” av typen genuscertifierare, mångfaldsdirektö­rer, klimatångestterapeuter, policykonsulter, konstnärer och journalister. De är ”ideologiproducenter, väktare och säljare av ’god’ moral, det nya prästerskapet”, som han sammanfattade det i ett avsnitt av Riks i november 2022. Dessa skikt av transferiatet är beroende av varandra – det övre skiktet behöver det undre för att kunna framstå som goda och nödvändiga, och det undre behöver det övre eftersom det genom sin indoktrinering av folket i ”godhet” ser till att skattepengarna kan fortsätta att flöda ner till dem utan krav på motprestation.

Rekryteringen av Peter Springare gav en välbehövlig skjuts åt Örebropartiet, och år 2018 lyckades de ta sig in i kommunfullmäktige med bara tolv rösters marginal. Året därpå började klippen med Allards ilskna angrepp mot etablissemanget bli vira­la. År 2022 växte de kraftigt i kommunvalet och fick nära 8 procent av rösterna.

Valkampanj 2014, Örebropartiet besöker Risbergska gymnasiet. Foto: Örebropartiet

 

Och nu siktar de alltså på en plats i riksdagen, via en väg som inget parti hittills lyckats med: att få 12 pro­cent av riksdagsrösterna i den egna valkretsen, Örebro län, i stället för att ta sig förbi den mer kända fyraprocents­spärren som gäller natio­nellt. När vi talar med Allard håller partiet som bäst på att utarbeta sitt valprogram.

Vill ”fylla populistiskt tomrum”

NyT: Varför behövs Örebropartiet på det nationella planet? Varför inte Sverigedemokraterna eller AFS, enkelt uttryckt?

– Jag tycker att Sverigedemokraterna visat att de vill vara ett Bror Duktig-parti och bli en del av svensk höger. Det jag vill fylla är ett populistiskt tomrum i svensk po­litik. Jag talar ju ofta om konflikten mellan transferiatet och de produktiva klasselementen, och det är utifrån det jag vill bygga vad man kan kalla ett klassmedvetet popu­listiskt parti som varken kommer att kunna baseras på högern eller vänstern som de ser ut idag.

– Sverigedemokraterna har ju oförtjänt fått popu­liststämpeln, utan att själva samtycka till det. De har stämplats som anti-etablissemangsparti – men de är inte emot etablissemanget, det är bara etablissemanget som är emot dem. Varenda dag under de senaste åren har de kunnat kliva upp ur sängen och tänka ”idag fäller vi regeringen för att de inte stängt gränsen”, men kommit fram till att de inte ska göra det, eftersom det överordna­de målet är att få ministerposter och komma in i värmen. SD har 40 procent av regeringsunderlaget, och vad har vi fått för det? Utredning på utredning, kulturkanon, och sänkt dansbandsmoms eller vad fan det nu var. Och apo­logeterna för det här SD-experimentet är så svältfödda på framgångar att de tar vad de får och tänker att det är så här lång tid politisk förändring ska ta.

– Sedan finns det ju en del frågor också där vi helt en­kelt har andra åsikter än SD, och tomrum som jag inte anser att SD fyller.

NyT: Vilka frågor tänker du på som du anser inte täcks av andra?

– Ta till exempel villkoren för välfärdens arbetare. Ska vi bryta den onda cirkeln så måste vi ju ha språkkrav och så vidare, och det är de ju inne på. Vi måste bli av med de inkvoterade invandrarna som inte passar att vara där, och de regelrätta kriminella invandrarna som springer runt inne i systemet och lever fan. Men vi behöver ju också ha kompetent personal, och där tänker jag på det här med lönebildning – du ska tjäna 40–50 tusen om du jobbar inom vården. Men det är inte en fråga som finns på SD:s karta ens.

– Fri tandvård är en annan fråga som vi har drivit. Varför är tandvården en klassfråga idag? Det är inte så det ska vara.

– Hoppar vi vidare till invandringsfrågan så ska vi na­turligtvis ha återvandring med tvång. Alla kriminella in­vandrare, varför har de inte satts på ett plan och flugits härifrån? För att kunna göra det med de som har med­borgarskap behöver vi en grundlagsändring, det köper jag, men de som inte har det? Det här är grejer som SD hade kunnat piska fram ur regeringen. Eller ta moratori­um för medborgarskap, som är en ännu lägre hängande frukt.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 14:31

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Dan Malmqvist

december 7, 2025

Relaterat

Kan männen 30–55 år rehabiliteras till väljare igen innan 2026?

Kan männen 30–55 år rehabiliteras till väljare igen innan 2026?

av Hans Jensevik
oktober 24, 2025

🟠 OPINION: SVERIGE I VALSAMVERKAN I decennier har män demoniserats genom prat om ”toxisk maskulinitet” och på så sätt förmåtts att lämna sin naturliga roll som samhällsbyggare till karriärkvinnor och feministiskt skolade män. Vi ser resultatet. De politiska partierna har samtidigt förvandlats till oligarkiska kamporganisationer med nolltolerans mot egna åsikter. Hans Jensevik från Sverige i valsamverkan menar att borgerliga uppstickarpartier måste gå samman på en gemensam valsedel, och förmå män att våga ta striden.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs våra – äldre artiklar som denna eller – den här

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.