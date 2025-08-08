Oro inom Pride: Antalet besökare störtdyker

Nya Tider har tagit del av Föreningen Stockholm Prides handlingar till det senaste årsmötet som ägde rum i mars i år. Där konstaterar man att ”2024 var ett svårt år för HBTQ+communityt” och oroar sig för den väldiga folkliga kritik som riktats mot de lagar som HBTQ-lobbyn lyckats få politikerna att driva igenom.

”I Sverige såg vi detta exempelvis genom den ovärdiga debatten inför riksdagens omröstning om en ny könstillhörighetslag”, skriver föreningen.

Den nya lagen har fått stark kritik för att öka könsförvirringen hos unga. Kritiken kommer inte bara från konservativa grupper, utan från politiker över hela det politiska spektrat. Juridiska könsbyten är nu godkända för personer så unga som 16 år, och i undantagsfall för ännu yngre personer. Det juridiska könsbytet ses som ett viktigt steg i många personers process att skära bort sina könsdelar, vilket fortfarande omfattas av en 23-årsgräns i Sverige (såvida inte särskilda skäl finns). Inom ramarna för den nya lagen kan dock fler så kallade ”könskorrigeringar” göras, eftersom man tagit bort kravet att Socialstyrelsen ska godkänna könsbytet. Nu räcker det med en remiss från den så kallade ”könsbekräftande vården” för att genomföra könsbytet, precis som om det vore vilken operation som helst. Det är den vrede som både allmänhet och vissa partier riktat mot denna lag, som får Stockholm Prides förening att reagera.

Föreningen beskriver ”en utmanande tid när rättigheter ifrågasätts och tonläget i den offentliga debatten länge varit högt”.

”Både i Sverige och internationellt har det politiska klimatet hårdnat och svårvunna rättigheter har dragits tillbaka”, skriver man vidare.

”Flera svåra år”

De redogör även för att deras ekonomi varit dålig i flera år.

”Ekonomiskt sett har Stockholm Pride flera svåra år bakom sig. Pandemin, krig och efterföljande inflation, samt väskförbudet på festivalområdet lämnade ekonomiska spår som behövde hanteras genom ett tufft och omfattande besparingsprogram i hela organisationen. Idag kan vi konstatera att programmet lyckades uppnå sina ekonomiska mål”, skriver de.

Föreningen har i stort sett ingen annan verksamhet än att anordna Prideparaden, och har heller knappt några medlemmar. Totalt hade man 116 medlemmar vid årsskiftet, vilket är en nedgång jämfört med året dessförinnan då antalet var 135.

Ett enda medlemsmöte anordnades under året. Övrig verksamhet (utöver genomförandet av Prideveckan) gick ut på att söka bidrag från skattebetalare och storföretag, representera föreningen i media och liknande.

Besöksantalet har halverats

Föreningen skriver att 2024 års Pride Park, själva festivalområdet, drog mindre folk än tidigare.

”I stort var parken mindre välbesökt under detta år i jämförelse med tidigare år.”

På ett annat ställe anger de att antalet sålda biljetter till Pride Park var 9 134, jämfört med 10 671 året dessförinnan: en minskning med 15 procent. Än värre blir det om man jämför med 2022, då det såldes 16 746 biljetter. Sedan dess har således försäljningen minskat med ungefär hälften.

Själva paraden på Stockholms gator påstår man dock drog 50 000 deltagare och ytterligare 500 000 som tittade på från sidorna, vilket är exakt samma siffror som man kommunicerat tidigare år och som man även kommunicerade i år, 2025. Att det varje år skulle vara exakt lika många som deltar, särskilt när besöksantalet på själva festivalområdet sjunkit drastiskt, får betraktas med viss skepsis.

Näringsliv och myndigheter ger mer pengar

I årsredovisningen framgår dock att antalet så kallade partner, som går in med ekonomiska medel till Pride, i själva verket ökat från 46 till 57. Merparten av dessa är storföretag. De största är:

Huvudpartner: Heineken, Strawberry

Guldpartner: Got2b, Go Country, QX

Silverpartner: Ericsson, Kicks, Nordea, RFSL, Tre, XCape

Bronspartner: Accenture, Advania, Clear Channel, Happy Pride, SAS, SEB, SJ, Swedbank, Swedish Match, Wallmans

Utöver alla medel som Stockholm Pride får från näringslivet, får de också stor uppbackning av skattebetalarna genom den offentliga sektorn, inte minst Stockholms stad. Föreningen skriver även att de beviljades ett bidrag ”för ökad säkerhet” på 250 000 kronor av Myndigheten för stöd till trossamfund. Därutöver har de fått ett marknadsföringsbidrag från Stockholm Business Region på en halv miljon kronor, och ytterligare ett bidrag från Stockholm Business Region på 200 000 kronor för ”ett gemensamt hållbarhetsprojekt”.

Varför en myndighet för stöd till religiösa samfund delar ut bidrag till en förening som driver en sexualaktivistisk festivalvecka är oklart. Möjligen kan beslutet tolkas som att Pride och HBTQ blivit Sveriges nya statsreligion.

”Vi är politiska”

Att Stockholm Pride inte är opolitisk, utan tvärtom är en del av HBTQ-lobbyn, är de öppna med.

”Vi är politiska och förändrar samhället genom att ta plats och utmana normer. Genom valet av tema för festivalen och utformningen av våra budskap sätter vi fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten.”

De skriver också att deras kommunikationsarbete syftar till att ”se till att HBTQ+frågor hamnar på agendan. Intresset från journalister är stort och många politiker reser till Stockholm för att delta i festivalen, något vi vill fortsätta använda i arbetet framåt.”

Men lobbyverksamheten är inte begränsad till sexualaktivism, utan även till mångkultur.

”Att stå bakom vår värdegrund innebär ett ställningstagande inte bara mot homofobi, bifobi och transfobi, utan även mot rasism och sexism. Vi har fört dialoger med våra partners och undersökt hur de arbetar med mångfald och HBTQ+-frågor”, skriver föreningen.

Dock är föreningen väldigt oroad över att gå miste om intäkter genom att vara för tydliga i sin kommunikation. Förra året, 2024, hade man till exempel transsexualitet som särskilt tema för Pride, vilket man inte hade i år.

På årsmötet i mars i år avvisade man också en motion som skulle ge ökad synlighet till transsexualitet. Motionären föreslog att Stockholm Pride ska börja använda transflaggan, en uppdaterad regnbågsflagga med fler symboler, i sin offentliga kommunikation. Men styrelsen var rädd för att det skulle kunna innebära risker, eftersom kommunikationen utåt ständigt måste anpassas till ”samhällsdebatten i stort”. Just nu anses det vara en ”snabbföränderlig miljö” i HBTQ-frågorna som kräver mycket stor ”flexibilitet”.

Stora ekonomiska förluster

Gällande den ekonomiska situationen så rapporterar föreningen stora förluster de senaste åren.

”Under åren 2021–2023 uppgick förlusterna till cirka 2 miljoner kr sammanlagt”, står det i årsredovisningen.

Under 2024 blev intäkterna lika stora som tidigare år, totalt cirka 17 miljoner kronor. Detta trots klart färre deltagare i Pride Park. Att de får in lika mycket pengar som tidigare beror på ”stora förändringar i mixen av intäkter”.

När de tappat flera miljoner kronor i biljettförsäljning de senaste åren, har det kompenserats genom ännu större bidrag från ”partnerskap” och ”intäkter från utställare”, alltså storföretag och svenska myndigheter. Bara under 2024 ökade dessa former av intäkter med över två miljoner kronor. Tack vare detta, kombinerat med att föreningen skurit ned blanda sina utgifter – bland annat har lönekostnader minskat med 1,2 miljoner till 576 000 – har föreningen nu kunnat presentera en vinst. Om inte partner och myndigheter hade gått in med ännu mer pengar, hade det i stället blivit en brakförlust i mångmiljonklassen.

Stockholm Pride arbetar systematiskt med att pumpa ut bidrag från skattebetalarna, vilket syns i följande exempel. När de fick bidrag på 200 000 kronor av Myndigheten för stöd till trossamfund, för påstådda ”säkerhetshöjande åtgärder”, var det en besvikelse eftersom de hade sökt 700 000 kronor. ”Styrelsen har tagit del av myndighetens beslutsmotivering och dragit slutsatser för att optimera 2025 års bidragsansökan”, skriver de.

Stora kostnader som belastar föreningens ekonomi är bland annat hyran för Östermalms IP, där festivalen äger rum, för vilken man betalar 1,5 miljoner kronor till Stockholms stad. En annan stor post är artistbudgeten på 1,6 miljoner kronor.

Stockholms stad tredubblar stödet

Men framöver tyder det mesta på att Stockholm Pride, trots ett allt svalare intresse från besökare, kommer att klara sin ekonomi utan större bekymmer. Samma dag som Pride­veckan inleddes meddelade nämligen det rödgröna styret i Stockholms stad att de nu går in som huvudpartner till Stockholm Pride. I praktiken innebär det att Stockholm nu täcker upp för föreningens redan dalande intäkter från biljettförsäljning, en utveckling som lär fortsätta under de kommande åren.

”Målet är dels att fördjupa det långsiktiga samarbetet och dels att tredubbla det ekonomiska stödet under åren 2026–2029”, står det i pressmeddelandet.

Stockholm Prides ordförande Michal Budryk tackar politikerna för subventionen:

– Vi är glada för det utökade och fördjupade partnerskapet med Stockholms stad. I en värld där tidningarna fylls av nyheter om förbud mot Pride och växande hat och hot väljer Stockholm att stå upp för de värderingar som är så viktiga för oss: jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde. På HBTQ+-kartan fortsätter Stockholm att vara den ljusa punkten och symbolen för att en bättre värld är möjlig, säger Michal Budryk, ordförande Stockholm Pride, i pressmeddelandet.

Rent konkret handlar det om hela åtta miljoner kronor – två miljoner per år – under avtalstiden.

”Från och med 2026 kommer Stockholms stad att ge Stockholm Pride ett årligt stöd på två miljoner kronor, från tidigare mellan 500 000–700 000 kronor per år. Syftet är att säkra en långsiktig och hållbar utveckling av evenemanget och att Pride ska nå ut bredare, till fler stockholmare och besökare i hela staden”, står det i pressmeddelandet, som skrivits under av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Jag är stolt att vi går in som huvudpartner till Pride och tredubblar det ekonomiska stödet, säger Åsa Lindhagen (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Huruvida avtalet även innebär gratis tillgång till Östermalms IP och annat som idag kostar stora summor pengar, är i dagsläget oklart, men mycket tyder på det eftersom Stockholms politiker skriver att ”Målet är att under hösten 2025 sluta ett samarbetsavtal som ger staden en tydlig roll som huvudpartner, med närvaro i Pride Park, Pride House och Paraden”.

Statsministern och överbefälhavaren uteblev

Föreningens ordförande Michal Budryk invigningstalade på årets Pridevecka.

Efter honom klev Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus upp på scenen, vilket är första gången som en ärkebiskop talar på Pride. Tidigare har dock biskop Eva Brunne och andra kyrkliga företrädare talat. Även i år var Eva Brunne högst aktiv, och ledde bland annat en Pride-mässa i Kungsholms kyrka. Svenska kyrkan anordnade även seminarier om queer mystik och liknande.

Däremot signalerade Försvarsmakten en mer njugg inställning, genom att nye överbefälhavaren Michael Claesson skippade paraden.

– Han har gjort andra prioriteringar i det omvärldsläge som är, sade Pernille Undén, talesperson på Försvarsmakten, till Expressen.

Flera andra enheter ur Försvarsmakten och Hemvärnet gick dock i paraden.

Även från de borgerliga regeringspartierna syns ett allt svalare intresse. Både Ebba Busch och Ulf Kristersson valde att inte delta i paraden i år, ett beslut som sannolikt hade lett till mediedrev för bara några år sedan.

Däremot deltog Liberalernas nya partiledare Simona Mohamsson.

Från vänsterpartierna deltog alla partiledare: Magdalena Andersson (S), Anna-Karin Hatt (C), Nooshi Dadgostar (V) samt språkrören Amanda Lind och Daniel Helldén (MP).

Sverigedemokraterna hade i vanlig ordning inte fått någon inbjudan.

Så sent som år 2023 invigningstalade självaste riksdagens talman Andreas Norlén, men han syntes inte till i år.

På Pride Park, själva festivalområdet, genomfördes som alltid ett stort antal seminarier under veckan. Mest uppmärksammat på sociala medier har ”Sexperternas rövskola” blivit.

”För tredje året i rad intar Sexperterna Pride House, detta år med tema: Röven! Följ med på denna njutningsfulla resa där vi går igenom allt ifrån analens lustanatomi och analhälsa till tips och inspiration för dig som vill ha bättre och skönare analsex! Så oavsett om du är nybörjare eller analveteran garanterar vi nya perspektiv på röven, sex och njutning”, står det i programbeskrivningen.

Nedan följer en bildkavalkad från spektaklet.