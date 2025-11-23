Oro över att Finland ger bort unik kunskap om isbrytarproduktion till USA

Finlands president Alexan­der Stubb och statsminis­ter Petteri Orpo träffade USA:s president Donald Trump på ett möte i Vita huset i oktober. Efteråt meddelade presidentkansliet i Fin­land att länderna ”ingått ett samför­ståndsavtal om isbrytarsamarbete”.

Flera ministrar från regeringen hyllade insatsen efteråt.

– Sådana här positiva nyheter be­höver Finland. Inom regeringen och vid ministerierna har vi i flera måna­der arbetat för konkreta resultat. Det tätare samarbetet med Förenta sta­terna är mycket viktigt för Finlands marinindustri, samhällsekonomi och sysselsättning. Det är verkligen fint att Finland visas detta förtroen­de, sa statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet.

– Det här är en fantastisk nyhet. Vi har varv som bygger världens bästa isbrytare och största kryssningsfar­tyg samt ett brett nätverk av under­leverantörer och andra partner som tillsammans bildar en unik helhet, sa näringsminister Sakari Puisto från Sannfinländarna.

Men det finns också många som anar oro. Av de elva isbrytarna ska endast fyra byggas i Finland, övriga sju i USA – med hjälp av finska ex­perter. Röster höjs nu för att Finland riskerar att skänka unik kunskap om isbrytarproduktion till ett land med stora ambitioner på området, men som idag saknar egen produktion på grund av undermålig erfarenhet och kunskap. USA har endast två isbry­tare i polarklass (som är anpassade för arktiska och antarktiska opera­tioner). Dessa producerades visser­ligen i USA, men det är många årti­onden sedan och dessa varv är idag nedlagda.

I takt med att USA:s intresse för Arktis ökar, har Trump talat om att USA har ett behov av hela 40 isbry­tare i polarklass. Isbrytarna kan användas som fraktfartyg mellan kontinenterna och för att utnyttja naturresurser i området. Trump har dessutom talat om att USA kommer att ta kontroll över Grönland, och bygga baser på ön, på ett eller annat sätt.