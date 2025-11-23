Oro över att Finland ger bort unik kunskap om isbrytarproduktion till USA

Finlands president Alexander Stubb och statsminister Petteri Orpo träffade USA:s president Donald Trump på ett möte i Vita huset i oktober. Efteråt meddelade presidentkansliet i Finland att länderna ”ingått ett samförståndsavtal om isbrytarsamarbete”.
Flera ministrar från regeringen hyllade insatsen efteråt.
– Sådana här positiva nyheter behöver Finland. Inom regeringen och vid ministerierna har vi i flera månader arbetat för konkreta resultat. Det tätare samarbetet med Förenta staterna är mycket viktigt för Finlands marinindustri, samhällsekonomi och sysselsättning. Det är verkligen fint att Finland visas detta förtroende, sa statsminister Petteri Orpo från Samlingspartiet.
– Det här är en fantastisk nyhet. Vi har varv som bygger världens bästa isbrytare och största kryssningsfartyg samt ett brett nätverk av underleverantörer och andra partner som tillsammans bildar en unik helhet, sa näringsminister Sakari Puisto från Sannfinländarna.
Men det finns också många som anar oro. Av de elva isbrytarna ska endast fyra byggas i Finland, övriga sju i USA – med hjälp av finska experter. Röster höjs nu för att Finland riskerar att skänka unik kunskap om isbrytarproduktion till ett land med stora ambitioner på området, men som idag saknar egen produktion på grund av undermålig erfarenhet och kunskap. USA har endast två isbrytare i polarklass (som är anpassade för arktiska och antarktiska operationer). Dessa producerades visserligen i USA, men det är många årtionden sedan och dessa varv är idag nedlagda.
I takt med att USA:s intresse för Arktis ökar, har Trump talat om att USA har ett behov av hela 40 isbrytare i polarklass. Isbrytarna kan användas som fraktfartyg mellan kontinenterna och för att utnyttja naturresurser i området. Trump har dessutom talat om att USA kommer att ta kontroll över Grönland, och bygga baser på ön, på ett eller annat sätt.