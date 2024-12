Den åttonde december intogs Syriens huvudstad Damaskus av islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som anfördes av Abu Mohammad al-Jolani, vilket ledde till att Bashar al-Assads regim föll.

Assad själv har gått i exil i Ryssland. The Guardian rapporterade den 16 december att Benjamin Netanyahu godkänt en plan på att utöka de israeliska bosättningarna på de syriska Golanhöjderna och IDF sände snart trupper in i landet. al-Jolani har varit medlem av Al-Quida samt har haft kopplingar till IS.