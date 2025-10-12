Förlagsbutiken
Österrike ska införa en social eltaxa, även kallad ”rättvis el”, för att gynna ”energifattiga” hushåll. Politikerna lovar att det är elbolagen som ska betala detta, men alla tidigare försök har visat att producenter snabbt vältrar över kostnaderna på övriga kunder. Elpriserna riskerar därför snart att bli ännu högre – inte bara i Österrike utan också i många andra länder i EU. Foto: Verbund AG

Österrike vill införa ”sociala eltariffer” – riskerar Kalifornien-scenario

  21:00
UTRIKES
Österrike planerar en social taxa på elektricitet som ska ge lågförbrukande hushåll subventionerat elpris. Kritiker varnar dock för att bördan i slutändan vältras över på övriga kunder – en modell som redan fått bakslag i Kalifornien. Flera andra länder i Europa är trots det på gång med liknande upplägg, understött av EU-kommissionen.

De kraftigt höjda energi­priserna som orsakats av sanktionerna mot Ryssland och avveck­lingen av kärnkraften i en rad europeiska länder har slagit hårt, särskilt mot människor som redan har det knapert. Detta sticker i ögonen så pass att flera länder pla­nerar att införa ”social eltaxa” som ska sänka priset för de allra mest ut­satta – en kostnad som kommer att göra elen ännu dyrare för alla andra. Ett av de länder som kommit längst är Österrike.

Med den nya elmarknadslagen (Elektrizitätswirtschaftsgesetz, ElWG) lovar Österrikes regering att elkon­sumtion ska bli både billigare och enklare. Förbundskansler Christian Stocker menar att reformen kommer att gynna hela det österrikiska sam­hället.

– Vi har kommit överens om att genomföra en grundläggande reform av den österrikiska energisektorn. Vi kommer att modernisera energi­marknaden så att energipriserna blir mer överkomliga – både för hushåll och företag, säger Stocker i en kom­mentar.

Försvarar reformen: ”elbolagen får betala”. Österrikes förbundskansler Christian Stocker (ÖVP) bedyrar att den sociala eltaxan ska gynna både privatpersoner och företag. Den allmänna meningen är dock att elbolagen kommer att vältra över kostnaden för den subventionerade elen till ”energifattiga” hushåll på alla andra elkunder. Foto: Helmut Graf

 

En hårt kritiserad del av förslaget är en så kallad social eltaxa, som är tänkt att gynna de sämst bemedlade. I detta syfte ska lagen även definiera gränsen för ”energifattigdom”, ett begrepp som fått allt större genom­slag i takt med att energipriserna i Europa skenat. Hushåll som använ­der upp till 2 900 kWh/år – vilket mot­svarar ungefär elförbrukningen för ett ensamhushåll i en mindre lägen­het, utan elvärme – kan enligt försla­get få sitt elpris sänkt till 6 eurocent/ kWh netto, mot normala cirka 31 eurocent. Regeringen räknar med att lågt förbrukande hushåll i hög grad överlappar med ekonomiskt svagare hushåll, exempelvis pensionärer, en­samstående och hyresgäster i små lägenheter. Det innebär att lågin­komsttagare som bor i större bostä­der – exempelvis barnfamiljer – inte kommer att kunna dra nytta av sub­ventionen, trots ekonomiska behov.

Den nya fattigdomen. Nya Tider har de senaste åren kunnat visa skrämmande bilder, ovärdiga ett i-land, där främst ensamstående äldre tvingats frysa i sina hem eftersom de helt enkelt inte har råd med de höga energipriserna som orsakats av Rysslandssanktioner och en avveckling av billig basproduktion av el. Nu vill Österrike göra något åt de mest iögonfallande effekterna av denna politik, men resultatet kommer troligen att bli att elpriset blir ännu högre för alla andra. Sida ur Nya Tider v.13/2023

 

Kostnaden för den sociala eltaxan ska enligt förslaget bäras av elleve­rantörerna, vilka blir skyldiga att erbjuda de berättigade hushållen det subventionerade priset och stå för mellanskillnaden om marknadspri­set ligger högre. I förslaget framgår inte hur företagen ska täcka dessa förluster, men i praktiken är det tro­ligt att kostnaden fördelas över öv­riga kunder som redan betalar det höga elpris vi numera lever med i Europa.

Michael Strugl, som är VD för eljätten Verbund, varnar för just detta.

– Om jag favoriserar enskilda ak­törer och därmed tar dem ur den ge­mensamma kostnadsfördelningen, så får alla andra betala mer, förkla­rar han i en intervju med News.at.

Även Arbeiterkammer (AK), Österrikes lagstadgade arbetstagar­organisation som alla anställda auto­matiskt är medlemmar i, har gett sig in i debatten. Priska Lueger, chef för avdelningen för konsumentpolitik vid AK Wien, säger att det i princip är rimligt att bolagen, som gjort sto­ra vinster under energikrisen, beta­lar tillbaka till kunderna. Samtidigt kallar hon det ”obegripligt” hur den föreslagna sociala eltaxan är upp­byggd.

– I vissa fall handlar det bara om att pengar flyttas mellan energibola­gen, säger hon.

Systemet med social eltaxa förordas av EU (Commission Recommen­dation on energy poverty, 2023) och flera länder har redan infört delar av detta system, bland andra Spanien och Portugal, men även Storbritan­nien som är utanför EU.

  21:00

Axel Lundström

oktober 12, 2025

