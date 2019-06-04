Ovärdigt agerande på regeringsnivå

Vad dessa personers bildning och utbildning anbelangar, visar en snabb genomgång av fakta på Wikipedia hur mycket högre nivå de kritiserade utländska ministrarna håller i detta avseende. För att inte tala om den långa traumatiserande period av kommunistiskt förtryck och främmande diktatur som de östeuropeiska staterna genomgått, vilket man med rätta förväntar sig att ministerkollegor i väst känner till och beaktar.

I en tidigare artikel påtalade jag fenomenet illojal konkurrens, förtal och kränkning som i synnerhet hos de vänsterliberala partiernas företrädare tycks ha antagits som standardtaktik i brist på sakpolitiska argument. Som nyinflyttad i Sverige trodde jag inte mina öron då jag följde en av SVT:s debatter strax före valet 2010 och hörde Fredrik Reinfeldt säga till sina potentiella väljare: ”Om du tycker om Sverige, skall du inte rösta på Sverigedemokraterna.” Hårda politiska duster har så länge jag minns förekommit även i Finland, men på det sättet har jag aldrig hört en riksdagskandidat yttra sig i en valdebatt och givetvis aldrig någonsin en statsminister. I Finland är vi inte heller spökrädda till den grad att vår största ambition skulle vara att mobba ut något av de demokratiskt valda partierna.