Över 4 000 döda i Covid-19

Under måndagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten informerades det om att Sverige nu passerat 4 000 dödsfall i Covid-19. Ökningen sedan gårdagen låg på 31 nya dödsfall. Samtidigt informerade man om att 384 nya fall av coronaviruset SARS-CoV-2 bekräftats. Det totala antalet smittade i Sverige är nu 33 843. Detta är dock bara de som sökt vård för sina symptom och blivit testade samt delar av vård- och omvårdnadspersonal som testas i högre utsträckning.

Den stora eftersläpningen i rapporteringen av dödsfall orsakade av Covid-19 på cirka 10 dagar kvarstår. En del av denna eftersläpning kan tydligt ses under veckans dagar, där starten av veckorna hamnar vid ett lägre antal döda och först runt onsdagen ser man därefter en avsevärd ökning som håller sig kvar fram tills helgerna.

– Vi har en eftersläpning av antalet avlidna, särskilt efter långhelger. Vi lär se en ansamling av fall helt klart. Vi har tyvärr gått över 4 000 avlidna totalt över den här perioden sade statsepidemiolog Anders Tegnell.

Fortfarande ett stort antal smittade

Det är dock fortfarande ett stort antal nya bekräftade fall av smittade som konstateras varje dag. Även om medelantalet sjunkit något över den senaste månaden är det en svag nedgång som ses hos allmänheten, samtidigt som allt fler av vård- och omsorgspersonal istället blir smittade.

Enligt de siffror som Folkhälsomyndigheten presenterar så smittas i genomsnitt ungefär 300 av Sveriges vård- och omsorgspersonal varje dag, vilket är nästan nog hälften av de dagliga nya bekräftade fallen. Det skall dock förtydligas att medan allmänheten endast testas vid så pass allvarliga symptom att personerna uppsöker sjukvård, så testas vård- och omsorgspersonal i mycket större omfattning. Detta, tillsammans med deras riskfyllda yrkesroller, leder till den överrepresentation som ses i statistiken.

Testningen når inte upp till målet

Regeringens ambition om att man skulle testa 100 000 personer per vecka från mitten av maj har man inte kunnat komma i närheten av trots flera försök. De senaste siffrorna som rapporterats in är att man nått upp till 32 000 tester per vecka.

– Även om det inte går så fort som vi hade velat ökar antalet provtagna varje vecka, vi är nu uppe i 32 000 per vecka, sade Anders Tegnell.

Det råder fortfarande flaskhalsar i provtagningen och testningen ute i regionerna, men man rapporterar en marginellt ökad kapacitet vecka från vecka. Några tester som privatpersoner kan ta för att känna sig säkra att återvända till arbete finns inte i närtid menar Anders Tegnell.

– Det första steget i den kedjan är: När är det relevant att testa? Man skall inte testa bara för testandets skull. Det kommer ligga långt fram innan du kan gå och köpa dig ett eget test. Just nu testar regionerna så många som behövs, sade Anders Tegnell på frågor om allmän testning.

Mindre belastning på intensivvårdsavdelningarna

De senaste siffrorna visar att det finns en tydlig nedåtgående trend av nya patienter som läggs in på intensivvård. Där tidigare toppar legat kring 75 nya inläggningar per dag i april har man nu mot slutet av maj nått avsevärt lägre nivåer runt 15 nya fall per dag.

– Vi har en ordentligt nedåtgående trend med personer som läggs in på intensivvård. Även om man nu slipper få in många nya fall är det fortfarande slitsamt på många nya ställen i landet. Totalt har nästan 2 000 personer vårdats på IVA för Covid-19 i Sverige.

Bilden av en minskad belastning för intensivvården kunde Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, även hon förmedla:

– Vi kan hålla med i Folkhälsomyndighetens bild av en stabilt lågt sjunkande smittspridning, som också syns i de som vårdas på sjukhus. 575 patienter vårdas på intensivvården, 335 av dem har Covid-19. På sjukhus, utanför IVA, vårdas 1 404 patienter med Covid-19.

– Disponibla intensivvårdsplatser är ungefär 900. Det är 36 procents tillgänglig intensivvårdskapacitet. Det varierar över landet, från dag till dag.

Det innebär en avsevärd ökning av tillgången till intensivvårdsplatser i landet, vilka som värst var nere på 15 procents tillgänglighet i april.