Över sju miljoner vaccinerade med två doser

🟠 UTRIKES Sugen på detaljer om Pfizers Covid-19-vaccin? Lämna bara in en FOIA-begäran i USA (Freedom of Information Act, ett slags offentlighetsprincip) och vänta tills USA firar sitt trehundraårsjubileum 2076. Det är tidsplanen FDA, USA:s Food and Drug Administration, föreslog i dokument som lämnats in till en amerikansk domstol den här veckan.