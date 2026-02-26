Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

Inledningsvis måste sägas att denna otroligt fak­tarika bok kräver stora förkunskaper i Sveriges efterkrigstida politiska historia och underrättel­sehistoria, samt psykologisk informationsbehand­ling. Den mest sensationella delen är omständighe­ter och förklaringen till mordet på statsministern Olof Palme.

Theutenberg hade i egenskap av diplomat och militär en detaljerad insyn och inflytande i bland annat ubåts­affärerna 1981 i Karlskrona och incidenten 1982–1983 i Hårsfjärden. Han författade protestnoterna till Sovjetunionen 1981 och 1983. Som ÖB:s folkrättslige rådgivare var han inkopplad när viktiga beslut skulle tas, exempel­vis hur det skulle gå till när Sverige återlämnade eller överlämnade ubåten U 137 till hemlandet Sovjetunionen. Men det kommer fram även annan viktig information. Theutenberg skriver:

”Efter den socialdemokratiska valvinsten 1982 upptäck­te jag som folkrättssakkunnig att [de två kabinettssekre­terarna] Pierre Schori och Sverker Åström inte ville pro­testera mot Sovjets ubåtskränkningar av rent ideologiska skäl”.

Samtidigt pågick sedan länge förhandlingarna om gränsdragningen öster om Gotland (den Vita zonen). Han fortsätter:

”Fiskarna var oroliga över sovjetiskt maktspråk i zonen med incidenter mellan svenska fiskebåtar och sovjetiska patrullbåtar. Stämningen piskas upp i zonen. De gotländ­ska fiskarna var samtidigt livrädda för eventuella svenska eftergifter och kompromisser med Sovjetunionen.”

I egenskap av UD:s Folkrättssakkunnige represente­rade Bo J. Theutenberg Sverige vid många olika förhand­lingar, bland annat Polarfrågorna (Antarktisfördraget) och diplomatiska kontakter med Vatikanstaten (Heliga stolen) som tillkom i juli 1982. Undertecknad var då för övrigt i Rom, för studier, och noterade den mediala uppmärksamheten kring ärendet. Men Theutenberg var även knuten till Operationsledningen (Op2) i Försvars­staben. Han följde noga den socialdemokratiska politiska elitens förehavanden och deras beslut. Några personer var framträdande i hans beskrivningar. Så här skriver han om vissa av dem:

”Pierre Schori följde med Olof Palme till Kuba 1975, vil­ket var det första statsbesöket från en demokratisk stat i den kommunistiska diktaturen. Det var även Schori som ordnade så att Olof Palme träffade Arafat i den socialis­tiska enpartistaten Algeriet i november 1974, efter att Sten Andersson och Pierre Schori den 15–19 december 1969 lett en socialdemokratisk delegation vid ett besök till landet”.

Författaren berör även kontakter med länder i Afrika och åberopar Bengt G. Nilssons bok I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika (boken finns i un­dertecknads bokhylla).

Ett slående konstaterande kommer från denne syn­nerligen välmeriterade professorn i juridik, folkrättsexperten och medarbetaren i Försvarsstaben:

”De två kabinettssekreterarna Sverker Åström och Pier­re Schori har jag nämnt som KGB-aktiva personer.”

Vidare kan vi läsa följande:

”Dokument från spionbyrån IB i Försvarsstaben visar som sagt hur Pierre Schori och Anders Thunborg som Internationella sekreterare i Socialdemokratiska partiet hade regelbundna direktkontakter med den sovjetiska un­derrättelsetjänsten KGB.”

Theutenberg hade år 2016 samtalat med förre Säpo­chefen Olof Frånstedt. För övrigt hänvisade Frånstedt till den avhoppade tjeckiske generalen Jan Sejna, som hans avdelning hade möjlighet att förhöra.