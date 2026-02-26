Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Dagböckerna spänner över årtionden under en turbulent tid med krig, spionage, u-båtsintrång och mordet på en statsminister. Foton: Marinmuseum, Wikipedia

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

  • , 20:20
BOKRECENSION
Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

Inledningsvis måste sägas att denna otroligt fak­tarika bok kräver stora förkunskaper i Sveriges efterkrigstida politiska historia och underrättel­sehistoria, samt psykologisk informationsbehand­ling. Den mest sensationella delen är omständighe­ter och förklaringen till mordet på statsministern Olof Palme.

Bo J. Theutenberg (född 1942) var Fälldins, Palmes och ÖB:s folkrättssakunnige, flygvapenofficer i Försvarsstaben, UD-ambassadör och professor i folkrätt. Han höll tyst i 30 år, men nu berättar han om Socialdemokraterna och KGB, östtyska vapenhandlare och – inte minst – omständigheterna kring mordet på Olof Palme. Foto: Privat

Theutenberg hade i egenskap av diplomat och militär en detaljerad insyn och inflytande i bland annat ubåts­affärerna 1981 i Karlskrona och incidenten 1982–1983 i Hårsfjärden. Han författade protestnoterna till Sovjetunionen 1981 och 1983. Som ÖB:s folkrättslige rådgivare var han inkopplad när viktiga beslut skulle tas, exempel­vis hur det skulle gå till när Sverige återlämnade eller överlämnade ubåten U 137 till hemlandet Sovjetunionen. Men det kommer fram även annan viktig information. Theutenberg skriver:

”Efter den socialdemokratiska valvinsten 1982 upptäck­te jag som folkrättssakkunnig att [de två kabinettssekre­terarna] Pierre Schori och Sverker Åström inte ville pro­testera mot Sovjets ubåtskränkningar av rent ideologiska skäl”.

Samtidigt pågick sedan länge förhandlingarna om gränsdragningen öster om Gotland (den Vita zonen). Han fortsätter:

”Fiskarna var oroliga över sovjetiskt maktspråk i zonen med incidenter mellan svenska fiskebåtar och sovjetiska patrullbåtar. Stämningen piskas upp i zonen. De gotländ­ska fiskarna var samtidigt livrädda för eventuella svenska eftergifter och kompromisser med Sovjetunionen.”

I egenskap av UD:s Folkrättssakkunnige represente­rade Bo J. Theutenberg Sverige vid många olika förhand­lingar, bland annat Polarfrågorna (Antarktisfördraget) och diplomatiska kontakter med Vatikanstaten (Heliga stolen) som tillkom i juli 1982. Undertecknad var då för övrigt i Rom, för studier, och noterade den mediala uppmärksamheten kring ärendet. Men Theutenberg var även knuten till Operationsledningen (Op2) i Försvars­staben. Han följde noga den socialdemokratiska politiska elitens förehavanden och deras beslut. Några personer var framträdande i hans beskrivningar. Så här skriver han om vissa av dem:

”Pierre Schori följde med Olof Palme till Kuba 1975, vil­ket var det första statsbesöket från en demokratisk stat i den kommunistiska diktaturen. Det var även Schori som ordnade så att Olof Palme träffade Arafat i den socialis­tiska enpartistaten Algeriet i november 1974, efter att Sten Andersson och Pierre Schori den 15–19 december 1969 lett en socialdemokratisk delegation vid ett besök till landet”.

Författaren berör även kontakter med länder i Afrika och åberopar Bengt G. Nilssons bok I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika (boken finns i un­dertecknads bokhylla).

Ett slående konstaterande kommer från denne syn­nerligen välmeriterade professorn i juridik, folkrättsexperten och medarbetaren i Försvarsstaben:

”De två kabinettssekreterarna Sverker Åström och Pier­re Schori har jag nämnt som KGB-aktiva personer.”

Vidare kan vi läsa följande:

”Dokument från spionbyrån IB i Försvarsstaben visar som sagt hur Pierre Schori och Anders Thunborg som Internationella sekreterare i Socialdemokratiska partiet hade regelbundna direktkontakter med den sovjetiska un­derrättelsetjänsten KGB.”

Theutenberg hade år 2016 samtalat med förre Säpo­chefen Olof Frånstedt. För övrigt hänvisade Frånstedt till den avhoppade tjeckiske generalen Jan Sejna, som hans avdelning hade möjlighet att förhöra.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 20:20

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

februari 26, 2026

Relaterat

Nya Tider recenserar ÅRETS BOK!

Nya Tider recenserar ÅRETS BOK!

av Stefan Pettersson
september 20, 2024

🟠 Christer Andersson sköt Olof Palme I augusti kom det en sensationell bok om Palmemordet. Nya Tiders recensent ger den högsta betyg. Om du bara ska läsa en bok om Palmemordet – läs den här. Om du bara ska läsa en bok i år – läs den här. Och du får insyn i den största rättsskandalen i Sveriges historia. Själv slukade jag den i två sittningar. Tänk att mördaren fanns i utredningsmaterialet.

Satir om dagens Sverige

Satir om dagens Sverige

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

Läs även:

Satir om dagens Sverige

Satir om dagens Sverige

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?

Behövde Ukrainakriget verkligen ha hänt?

av Hans-Olof Andersson
februari 6, 2026

🟠 BOKRECENSION Kunde Ukrainakriget tidigt ha stoppats eller kanske helt undvikits? Västeuropeiska medier, inte minst våra svenska, har ju sagt att allt är Rysslands fel och ägnat sig åt att elda på krigshysterin. Som kontrast till detta tecknar den norske statsvetaren och professorn Glenn Diesen i denna bok en mycket mer komplex och nyanserad bild av hur två broderfolk drogs in i krig mot varandra. Boken har ännu inte översatts till svenska så vi recenserar här den engelska utgåvan.

I grund och botten är vi alla greker

I grund och botten är vi alla greker

av Hans-Olof Andersson
februari 1, 2026

🟠 BOKRECENSION Förnuftsupplysning och vetenskap började inte på 1700-talet: det började tvåtusen år tidigare i en samling stadsstater som hade en kulturgemenskap de kallade Hellas. Vid denna tid lade en grupp vetgiriga män ur Atens överklass grunden för vetenskapen, genom att arbeta fram det som kallas ”den kritiska metoden”. Så om du vill lära känna dig själv, och vår europeiska kultur, så lär känna de stora grekiska tänkarna. Förra året kom denna biografi över Platon, som är värd mer uppmärksamhet än den fått. Den är ett perfekt första steg för dig som verkligen vill förstå det grekiska kulturarvet.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister
Recensioner
Sophie Kielbowska:

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT03web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Ludvig Aspling (SD): ”Vi kommer se en total kollaps av asylindustrin i Sverige”
SVT försöker sudda ut svenskarna

Free West Media

Saudi Arabia picks Syria as New Transit State for Data Corridor
Scorched-Earth Tax: The War on Private Wealth
Something Is Not Right About the Epstein Saga

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.