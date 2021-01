Pandemilagen – därför röstade politikerna ja

VIDEO

Så fort den kontroversiella pandemilagen började gälla bröt polisen upp en liten demonstration utanför riksdagen. Nya Tider intervjuar tre politiker som röstade ja, som bland annat hävdar att svenskars fri- och rättigheter behöver begränsas för att ”rädda liv”.

Den 8 januari 2020 röstade en gles riksdag – de flesta ledamöter var fortfarande på semester – för den kontroversiella pandemilagen. Nya Tider var på plats.

Redan ett par dagar senare blev Nya Tider vittne till hur polisen bröt upp en manifestation med fler än åtta deltagare. Deltagarna fick order att stoppa undan skyltar som kritiserar pandemilagen, eftersom skyltarna gör det till en allmän sammankomst som nu är förbjuden.

Nya Tider har fått tala med tre av de politiker som yrkat bifall till regeringens lagförslag och som menar att lagen behövs för att hindra smittspridning: Linda Nordquist (L), Camilla Waltersson Grönwall (M) och Linda Modig (C).

Några av de frågor vi söker svar på är:

● Strider inte pandemilagens restriktioner mot den svenska grundlagen och EU-lagen om bland annat fri rörlighet?

● Bromsar verkligen restriktioner smittspridningen?

● Är begränsningar av medborgerliga rättigheter motiverade av en sjukdom med så låg dödlighet som 0,08%?

● Enligt WHO finns det inga dokumenterade fall där asymptomatiska personer fört smittan vidare och för pre-symptomtiska personer finns endast ett mycket litet antal bekräftade fall. Är det då rimligt att stänga ned samhället för andra än de som uppvisar symptom?

Linda Nordquist (L) säger till Nya Tider att man inte ska underskatta risken att lagen kan få Sverige att utvecklas till en diktatur, men menar att det är rimligt att göra inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter, som demonstrationsrätt och mötesfrihet, om det sker i demokratisk anda för att ”skydda liv och hälsa”.

Nordquist menar vidare att jurister har gjort bedömningen att pandemilagen inte kommer att inskränka i grundlagsskyddade rättigheter. Man får helt enkelt finna sig i att besöka parken eller badplatsen vid ett annat tillfälle eller gå till en annan park, resonerar hon.

Nordquist har bakgrund som apotekare och forskare. Hon menar att processen att mångdubbla en gensekvens i tester kan ha brister, men vill inte förtydliga om hon som folkvald har säkerställt att de testresultat som ligger till grund för det lagförslag hon bifallit, är tillförlitliga.

Linda Modig (C) är talesperson i konstitutionella frågor. Hon försvarar pandemilagen och menar att begränsningarna inte får gälla mer än absolut nödvändigt och att det är riksdagens uppgift att utkräva ansvar av regeringen att detta följs. Hon säger att hon är ”ödmjuk” inför att det finns mycket frågetecken kring viruset och att informationsunderlaget kan ändras, men menar att politikerna måste ha ”vassare och mer träffsäkra verktyg” för att kunna begränsa smittspridning.

Till Nya Tider säger hon att det inte alls är säkert att restriktioner verkligen hjälper för att hindra smittspridning, vilket man inte minst kan se när man tittar på andra länder.

Camilla Waltersson Grönwall (M) är ledamot i socialutskottet och är kritisk till att den socialdemokratiska minoritetsregeringen inte föreslagit kraftigare restriktioner i Sverige tidigare. Under debatten har hon hänvisat till WHO, och vi påminner därför om att WHO även i sina riktlinjer uppger att det inte finns något bekräftat fall i världen där Covid-19 smittat asymptomatiskt, och frågar om det verkligen är rimligt att införa begränsningar även för människor som inte uppvisar symptom. Hon svarar att vi idag inte kan veta hur viruset fungerar, men tillägger att staten ändå ”behöver verktyg som andra länder har”.

Länk till videon på Bitchute:

Bitchute: Pandemilagen