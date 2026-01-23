Panik på DN över EU-politikers omsvängning kring invandringen

”Knappt hade bläcket torkat på EU:s omstridda migrationspakt innan medlemsländerna började snickra på nya förslag för ännu tuffare tag mot migranter. ’Fästning Europa’ är inte längre ett skällsord i Brys­sel, utan ett hägrande mål”, inleder Lina Lund sin artikel. Hon fortsätter med att försöka väcka associationer till fascismen genom att skriva att Frontex-chefen Hans Leijtens ”stöv­lar omkring” för att inspektera flyktinganläggningar på Balkan.

Enligt Lund pågår ett ”vibe-shift i Bryssel”, där allt fler nu ska ha börjat ansluta sig till en hårdare linje mot invandringen. Får man tro henne är det idag få som vill minnas ramask­riet när Ungern byggde gränsstäng­sel under ”flyktingkrisen” 2015. ”I dag är nästan alla EU-ledare överens om att murar och gränspoliser är nödvändiga för att skydda Europas intressen”, menar hon.

Ryssland har bidragit till denna politik genom att använda ”värnlösa migranter” som påtryckningsmedel, beklagar hon sig vidare. ”Men ’Fäst­ning Europa’ är också en konsekvens av att opinionen har svängt och in­vandringskritiska partier vunnit mark.”

Får man tro Lina Lund trängs idag hälften av alla EU-ledare vid frukost­möten om migration som brukar an­ordnas före EU-toppmöten i Bryssel, medan det för bara ett par år sedan endast var ”ledarna från de mest hårdföra länderna, Danmark, Neder­länderna och Italien”.