Paradigmskiftet: Nu vill Storbritannien ha dansk invandringspolitik

Storbritanniens socialdemokra­tiske inrikesminister, den brit­tiskfödda pakistaniern Shaba­na Mahmood, står i begrepp att genomföra en omdaning av landets invandringspolitik efter dansk mo­dell. Det rapporterar Financial Times den 8 november, med hänvisning till en anonym regeringskälla.

Ändringarna ska enligt källan grunda sig på rådgivning från brit­tiska tjänstemän som besökt Köpen­hamn i oktober ”för att undersöka framgångarna för de åtgärder som införts under den socialdemokratis­ka statsministern Mette Frederiksen år 2021”.

Det förmodas att Labour-regering­ens planer beror på en allt starkare invandringskritisk opinion som lett till snabba framgångar för Nigel Fa­rages parti Reform UK.

År 2021 drog Danmark in uppehållstillstånden för syrier som fått tillstånd på grund av ”generellt skyddsbehov”, eftersom delar av Sy­rien ansågs säkra nog för återvändande. Samtidigt antog man en lag som gör det möjligt att förlägga asylcentra i ett tredjeland. Förhandlingar med Rwan­da ledde dock ingenstans, och lades på is i januari 2023.