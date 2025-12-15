Paradigmskiftet: Nu vill Storbritannien ha dansk invandringspolitik

Storbritanniens socialdemokratiske inrikesminister, den brittiskfödda pakistaniern Shabana Mahmood, står i begrepp att genomföra en omdaning av landets invandringspolitik efter dansk modell. Det rapporterar Financial Times den 8 november, med hänvisning till en anonym regeringskälla.
Ändringarna ska enligt källan grunda sig på rådgivning från brittiska tjänstemän som besökt Köpenhamn i oktober ”för att undersöka framgångarna för de åtgärder som införts under den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen år 2021”.
Det förmodas att Labour-regeringens planer beror på en allt starkare invandringskritisk opinion som lett till snabba framgångar för Nigel Farages parti Reform UK.
År 2021 drog Danmark in uppehållstillstånden för syrier som fått tillstånd på grund av ”generellt skyddsbehov”, eftersom delar av Syrien ansågs säkra nog för återvändande. Samtidigt antog man en lag som gör det möjligt att förlägga asylcentra i ett tredjeland. Förhandlingar med Rwanda ledde dock ingenstans, och lades på is i januari 2023.