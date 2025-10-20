Partiet som försvann

I korthet vill jag med denna text visa på nå­got helt fantastiskt, nämligen hur samma agendasättan­de krafter, som drivit på samhällsupplösningen genom probleminvandring, politisk korrekthet, okultur och des­information, kan dyka upp senare, med anspråk på att ha lösningar på de problem man själva skapat.

På den svenska scenen fanns omkring år 2000 två al­ternativ för dessa krafter: starta nytt eller infiltrera och ta över ett befintligt parti.

Alternativ 1. Att starta nytt parti torde ha varit rela­tivt enkelt, då alla partier i riksdagen lämnat politisk ”walk-over”, genom sin PK-fundamentalism. Alla var helt överens i avgörande frågor, man presenterade bara lite olika idéer om hur man skulle nå fram till samma mål – målsättningar som var direkt motsatta folkviljan. I Tyskland var det till exempel relativt enkelt för Sahra Wagenknecht att starta ett nytt vänsterparti, då en bety­dande del av vänsterväljarna inte kände igen sig i vän­sterpartiet.

Alternativ 2. Gå in i och ta över ett redan existerande parti för att sedan driva en helt annan politik än vad dess väljare och medlemmar hade tänkt sig. Det vill säga glo­balistiska frågor som svenskt Natomedlemskap, stöd till USA:s krig runtom i världen med dess flyktingströmmar och miljarder till vapen, fabricerad energifattigdom, av­veckling av landsbygden och så vidare.