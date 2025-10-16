På en historisk plats utanför det efter kriget återuppbyggda kungliga slottet och under statyn av Sigismund samlades polacker i ett hav av polska flaggor för att säga ”NEJ” till EU:s migrationspakt som skall implementeras under nästa år.

Själva Slottsplatsen har svensk anknytning, då den höga statyn föreställer Gustav Vasas barnbarn, den svenske prinsen Sigismund, son till Johan III och dennes hustru Katarina Jagellonika. Efter Johans död 1592 ärvde Sigismund Sveriges krona och blev kung av både Sverige och Polen. Sigismund flyttade huvudstaden från Kraków till Warszawa 1596 och lät bygga det kungliga slottet där han residerade fram till sin död 1632.

Nu samlades ledningen för PiS-partiet och tusentals polacker för att protestera inte bara mot den sittande vänsterliberala regeringen, men framför allt för att skicka kristallklara signaler till Bryssel att Polen vill förbli en suverän kristen stat med välmående polska bönder.

I sitt tal betecknade den förre försvarsministern Mariusz Blaszczak (PiS) migrationspakten som en djävulspakt. Man planerar en överflyttning av utomeuropéer (migranter från Afrika och Mellanöstern) från av migration hårt drabbade länder till fortfarande väl fungerande stater med europeisk kristen civilisation. Polens president Karol Nawrocki skickade en skarp skrivelse till Ursula von der Leyen där han vägrar att acceptera tvångspakten. Det talas om att Polen kan få ett uppskov på ett år eller två. Landet har ett val till parlamentet (Sejm) framför sig under 2027 och ett migrantinflöde skulle utan tvivel påverka valresultatet i en mycket konservativ riktning dessutom med en smittsam påverkan till andra länder.

Mariusz Blaszczak innehar dessutom posten som vicepreses i PiS, men ägnar fortfarande stor uppmärksamhet åt försvarsfrågor. Polen borde sträva efter att ha en stark armé med moderna vapen. Dessutom ska landets försvarslinje gå längs Buglinjen och inte vid Wislalinjen, föreslagen av vissa individer med påstått förrädiska avsikter.