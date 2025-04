Påven Franciskus bortgång och de mediala turerna

Påven Franciskus kommer att begravas i Santa Maria Maggiore, den största av de 80 Mariakyrkorna i Rom. Franciskus är inte den förste påven som enligt egen önskan blir begraven i denna patriarkkyrka. Där finns gravvårdar för sju andra påvar och vid högaltaret tronar en dyrkad helgonbild av Madonnan (”Salus Populi Romani”). Kampanilen från 1377 med sina 75 meter är det högsta bland Roms klocktorn. Interiörens utsmyckning i utsökt mosaik (från slutet av 1200-talet) är mästerverk inom romersk mosaikläggning. Det gyllene kassettaket från Alexanders VI:s (Rodrigo Borgia) tid (1400-talets slut) dekorerades med det första guldet från Amerika.

I påve Franciskus sista vilja finns en önskan att kardinal, monsignore Rolandas Mackrickas ska övervaka och följa de instruktioner som är inskrivna i testamentet. Kardinal Rolandas Mackrickas är litauer, vilket är mer än en symbolisk gest. Under sitt besök i Litauen informerades Franciskus om de brutala förföljelserna av katolska präster under efterkrigstiden, då han där besökte NKVD/KGB-museumet. Det var just påve Franciskus som helgonförklarade Johannes Paulus II, den polske påven som bidrog till kommunismens fall och återupprättade den äkta europeiska civilisationen som bygger på kristen moral och människans värdighet.