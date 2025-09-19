Pedofilen fångades av Dumpen – häktas misstänkt för övergrepp mot sina egna barn

Pedofilen Thomas Åkerström, 47, uppmärksammades nyligen av organisationen Dumpen som arbetar mot sexualbrott. Detta efter att han i flera konversationer med dem försökt få kontakt med barn att våldta, både fiktiva unga flickor, men även en fiktiv mamma med en åttaårig flicka.

Efter uthängningen kontaktades mamman till de barn han har och då framkom det att hans pedofila böjelser drabbat dem.

Nu har han häktats misstänkt för att ha våldtagit en av sina döttrar och utreds för att ha begått sexuella övergrepp mot två andra närstående barn.

Fångades av Dumpen

Det var i början av september som Sara Nilsson från organisationen Dumpen.se, som arbetar mot sexualbrott och hänger ut pedofiler när de försöker få kontakt med barn online, konfronterade en pedofil från Arboga, Thomas Åkerström, 47.

Åkerström hade under en tid i flera ingående konversationer försökt träffa unga flickor för sex. Han hade även i flera chattar med en fiktiv mamma till en åttaårig flicka stämt träff för att få våldta det fiktiva barnet.

I konversationerna som Dumpen lagt upp gör Åkerström ingen hemlighet av att han tänder på barn och att få våldta den fiktiva åttaåriga flickan tillsammans med mamman. Men i stället för en pedofilmamma var det Sara Nilsson som kom för att möta honom och hon filmade även konfrontationen.