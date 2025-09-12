Pedofilen våldtog sina döttrar – fastkedjade med handklovar

En fasansfull historia har uppdagats och fått sitt slut i och med en fällande dom mot pedofilen, Mathias Masth, 50, som under flera års tid våldtagit sina egna döttrar från det att de var bara 11 år unga och fram tills de var i 15-årsåldern.

Den yngsta av dem kedjade han fast med handklovar och tog strypgrepp när hon gjorde motstånd. Hon tvingades även bära en vibrator på offentlig plats inför en ovetande släkting – en del av förnedringen pedofilen gick i gång på.

Nu har pedofilen dömts i Skaraborgs tingsrätt till tio års fängelse och skadestånd på 750 000 kronor respektive 140 000 kronor till sina offer.

Anmälde som barn – samhället svek

Enligt polisutredningen gjordes en första anmälan via socialstyrelsen redan 2016 om att något inte stod rätt till hemma hos pappan till två unga flickor i Skövde. Pappan hade separerat från barnens mamma när flickorna var unga. Flickorna bodde varannan helg hemma hos sin pappa och resten av tiden hos mamman.

När de första varningssignalerna kom om att något inte stod rätt till var flickan bara nio år gammal. I den första polisanmälan som upprättades beskrev hon i ett polisförhör att han ofta tafsade på henne och att hon började utsättas för olika former av övergrepp.

Hon saknade då, enligt vad hon berättat i senare polisförhör, en egentlig förståelse för att det han utsatte henne för var fel. Hennes polisanmälan lades dock ner efter att hon mådde dåligt av stressen och för att hon slutligen sade att hon ljugit. Enligt senare polisförhör framkommer det att anledningen var att hon inte kände sig trodd och ifrågasattes tills hon helt enkelt gav upp.

Samhällets svek mot flickan, vars rop på hjälp i stället sågs som ett utåtagerande beteende, möjliggjorde ett fortsatt helvete för henne där hon inte längre kände tillit till de vuxna hon försökte få hjälp av. I stället fortsatte övergreppen. Det som började som tafsningar och sexuella kommentarer övergick därefter något år senare till regelrätta orala, vaginala och anala våldtäkter. Övergrepp som fortsatte i flera år.

Våldtäkterna skedde i stort sett varje kväll när hon bodde hos pappan, ibland flera gånger under samma kväll och natt. Han brukade även tvinga henne att titta på porrfilmer, för att hon ”skulle lära sig att tillfredsställa honom”. De första våldtäkterna började när hon var 11 år gammal och den sista skedde när hon var 15 år gammal.

Våldtogs tills hon blödde

Dottern, nu i 20-årsåldern, berättade i polisförhör att hon ännu minns den första våldtäkten i detalj, att hon och pappan tittat på film och ätit tacos en höstkväll 2018 men att hon somnat i soffan. Hon vaknade av att han bar in henne i sovrummet och lade ner henne i sängen och att han knuffade ner henne när hon försökte resa på sig. Han tryckte ner henne och höll fast hennes händer vilket fick henne att få panik och sparka för att försöka ta sig loss och han såg ”ut som en annan person”, mörk och skrämmande i hur han tittade på henne.

Han var hotfull och hon ”blev som paralyserad”. Det är en sorts överlevnadsmekanism som är ett vanligt fenomen hos framför allt kvinnliga våldtäktsoffer som innebär att de stänger ner och slutar göra motstånd.

Hon minns smärtan när han penetrerade henne vaginalt och hon sade att det gjorde ont och grät. Mathias fortsatte dock med våldtäkten och tog ett strypgrepp på henne och sade ”att hon skulle fortsätta kämpa emot” – trots att hon fick svårt att andas. Efter den första våldtäkten sade han till henne att han var ”besviken på henne” och att han ville ”att det skulle bli bättre nästa gång”. Då kom insikten att det skulle hända fler gånger.

Redan samma natt, några timmar senare, våldtog han henne igen, även denna gång med våld samtidigt som han kallade henne för ”fittunge” och ”hora” under våldtäkten. Dagen efter såg hon att hon hade blod på benen och hade väldigt ont i underlivet.

Använde sexleksaker för att förnedra dem

Ett av de viktigaste bevisen under polisutredningen kom att bli sexleksaker som användes på den yngsta dottern. Han använde ofta flera olika former av dildos och vibratorer på henne, vilket gav henne en ökad känsla av skam och skuld eftersom hon fysiskt reagerade på vissa av dem med fysisk njutning och då ”kände sig förrådd av sin egen kropp”.

Just förödmjukelsen av de två döttrarna var något pedofilen gick i gång på. Vid ett tillfälle när de var ute i centrala Skövde och åt på Subway med en släkting tvingades hon att ha på sig en vibrator som kunde styras via en app på pedofilens telefon. Medan de åt kände hon hur den startades och såg då att han tittade på henne och hånlog. Han använde den till dess att hon fick orgasm, vilket hon upplevde som otroligt förnedrande och skamligt. Enligt polisförhör sade hon att hon inte ville gå utomhus mer efter den händelsen och att hon inte orkade leva mer.

Eftersom både hon och sin syster hade försökt berätta för andra om vad de utsattes för, men ingen av dem blivit trodda, valde hon att hålla tyst om våldtäkterna under lång tid. Först när hon fick psykiatrisk behandling vågade hon börja berätta för sin psykolog och en ny polisanmälan gjordes i slutet av 2024. Det kom att bli en anmälan som satte bollen i rullning och under polisförhör framkom att även den äldre dottern utsatts för övergrepp och våldtäkter.

Våldtog även den äldre dottern

Den äldre dottern uppger i polisförhör att hon har mycket minnesluckor från sin barndom men att även hon började utsättas för övergrepp, tafsningar och våld när hon var runt 11 år gammal. Första våldtäkten som hon beskrivit i detalj var från när hon var 13 år gammal och de sov över på hotell tillsammans i Stockholm efter en konsert med en känd pop-sångerska. Hon vaknade under natten av att han våldtog henne vaginalt och hamnade i ett chocktillstånd där hon inte vågade göra motstånd utan lät honom fortsätta tills han var ”klar med sitt”.

Precis som i fallet med sin syster innebar det starten på flera år av kontinuerliga våldtäkter ofta tillsammans med strypvåld som lämnade blåmärken på henne på armar, ben och hals. Hon har drabbats av flera år av ångest, depression och självskadebeteende som följd av det och vårdas än idag för psykiska besvär kopplade till PTSD – diagnosen för samlingstermen posttraumatisk stress.

Bevis och vittnesmål blev avgörande

Mathias Masth har å sin sida nekat till anklagelserna och menade vidare att han bara haft en del av de sexleksaker som hans offer påstått, något han ändrat sig om i polisförhör när han insett att polisen beslagtagit sexleksaker som han nekat till fanns. Han hävdade vidare att vibratorn med tillhörande telefon-app som han hade på sin telefon hamnat där av misstag.

Förklaringen var att döttrarna hittat vibratorn och att det varit pinsamt och att han bara försökt förklara vad den var, och då skannat en QR-kod för att få information och att appen då laddats ner på hans telefon.

Skaraborgs tingsrätt kom till en annan slutsats när de granskade vittnesmålen och bevisen. Bland annat konstaterar man att döttrarna var för sig berättat om saker som är trovärdiga och tillförlitliga och att de, från sina egna perspektiv, berättat om händelser som skett när de båda varit hemma hos honom.

Ingen av döttrarna har heller tagit egna initiativ till att göra polisanmälningar, utan detta är något som initierats av deras respektive vårdkontakter. Samtidigt klargjorde utredningen att döttrarna undvikit att tala med varandra om vad de utsatts för på grund av en konfliktfylld relation dem emellan. Ändå har de var för sig bekräftat varandras vittnesmål, trots avsaknad av kontakt de senaste åren.

Dömdes till tio års fängelse

Vidare menade rätten att de sexleksaker som tagits i beslag av polisen ger stöd till den yngre dotterns specifika detaljer i polisförhören. Den appstyrda vibratorn kunde även via IT-teknisk analys visas ha varit installerad på telefonen när den ska ha använts på henne, något hon inte kunde ha känt till om den inte användes som påstått.

Mathias bortförklaring om att han visat den för henne och då råkat ladda ner appen menar rätten i stället är en ren efterhandskonstruktion.

Tingsrätten valde att gå på åklagaren Anna Johanssons linje om pedofilens skuldfråga och dömde Mathias Masth för ett flertal fall av grov våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn mot de båda döttrarna till tio års fängelse.

I domen skriver rätten:

”Mathias Masth har gjort sig skyldig till ett stort antal fall av grov våldtäkt mot sekretess NN3 och ett fall av grov våldtäkt mot sekretess NN7. Vid de allvarligaste fallen av grov våldtäkt mot sekretess NN3 har Mathias Masth använt sig av våld och enbart de gärningarna har ett straffvärde som överstiger fem år då straffskalan började på fyra års fängelse. Därtill har straffskalan för grov våldtäkt höjts till fem år och mot den bakgrunden finns det även enskilda gärningar som även överstigit fem år sett till att de innefattat allvarligt våld. Till detta kommer ytterligare omfattande grov sexualbrottslighet i form av sexuella övergrepp av ytterst kränkande karaktär. Gärningarna har begåtts mot NN3 under nästan fyra års tid. Brottsligheten har utövats återkommande och systematiskt. Mathias Masth har vid utförandet av gärningarna och under hela den tid som brottsligheten har pågått genomgående visat stor hänsynslöshet. Sekretess NN3 var endast elva år gammal när övergreppen började. Även sekretess NN7 har varit i en utsatt position.”

Förutom fängelsestraffet döms Mathias Masth även att betala skadestånd till sina döttrar, på 750 000 kronor till den yngre och 140 000 kronor till den äldre.