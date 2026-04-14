Pentagon hotar Vatikanen efter påvlig kritik mot Trumps ”diplomati”

Relationen mellan den romersk-katolska kyrkan och Donald Trumps administration tycks ha gått från frostig till fientlig. Enligt uppgifter från källor i Vatikanen med insyn ska ett möte i januari mellan Vatikanens ambassadör i Washington, kardinal Christophe Pierre, och USA:s vice försvarsminister Elbridge Colby ha lett till hotfulla utspel mot kyrkan.

Kardinalen ska ha kallats till ett möte i Pentagon, där Colby meddelade att USA ”har tillräcklig militärmakt för att göra vad man vill i världen” och att Katolska kyrkan därmed ”måste välja sida”. Enligt The Free Press, som först rapporterade om mötet, ska en annan tjänsteman i Pentagon dessutom ha påmint om Avignonpåvedömet – en period på 1300-talet då den franska monarkin underkuvade påvedömet, flyttade påvesätet till Frankrike och tog kontroll över utnämningen av påvar.

Mötet skedde strax efter att påven Leo XIV – som själv kommer från USA – höll sitt årliga tal till Vatikanens diplomatkår. Talet beskrevs av bland annat Reuters som ”ovanligt eldigt” och innehöll skarp kritik mot USA:s utrikespolitik. Påven beklagade bland annat att hans hemland övergått till ”diplomati baserad på styrka” snarare än dialog och samförstånd.

Leo krävde dessutom specifikt att folkviljan i Venezuela skulle respekteras, bara dagar efter den amerikanska specialoperationen som slutade med att landets president Nicolás Maduro och hans hustru kidnappades till USA där de sattes i fängelse.

Det senare ska enligt personer med insyn i mötet ha tolkats som en öppen utmaning av Trumps ”Donroe-doktrin” – en uppdaterad version av Monroe-doktrinen som säger att USA ska upprätthålla en total dominans över den västra hemisfären.

Påven vägrar besöka sitt hemland

Vatikanen har inte uttalat sig om mötet i Pentagon, medan USA:s försvarsdepartement beskriver uppgifterna som ”överdrivna”. Men enligt den amerikanske journalisten Christopher Hale, som specialiserat sig på Katolska kyrkan, har utspelen från Pentagon i Vatikanen tolkats som ett hot om användning av militärt våld.

Enligt Hale är incidenten unik i sitt slag och kan leda till förödande konsekvenser för relationerna mellan påvedömet och USA, där katolikerna uppgår till 21 procent av befolkningen.

”Det finns inga offentliga uppgifter om att någon företrädare för Vatikanen någonsin skulle ha hållit ett möte i Pentagon, och än mindre om att en högt uppsatt amerikansk tjänsteman skulle ha hotat Kristi ställföreträdare på jorden med utsikten till en amerikansk babylonisk fångenskap”, skriver Hale.