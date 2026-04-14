Donald Trumps administration använder allt oftare kristen retorik och optik för att motivera sin politik. Detta har dock inte imponerat på påven Leo XVI, som är andlig ledare för USA:s cirka 60 miljoner katoliker. Foto Rawpixel

Pentagon hotar Vatikanen efter påvlig kritik mot Trumps ”diplomati”

  , 12:54
UTRIKES
Vatikanstatens ambassadör i Washington fick veta att Katolska kyrkan ”måste välja sida” och att USA:s militära makt innebär att landet kan göra ”vad man vill i hela världen”. Det hotfulla utspelet kom efter att påven Leo XIV kritiserat USA för att ha övergått till att använda våld och hot i stället för diplomati. Nu uppger källor i Vatikanen att påven inte kommer att besöka sitt hemland så länge Trump är president.

Relationen mellan den romersk-katolska kyrkan och Donald Trumps administration tycks ha gått från frostig till fientlig. Enligt uppgifter från källor i Vatikanen med insyn ska ett möte i januari mellan Vatikanens ambassadör i Washington, kardinal Christophe Pierre, och USA:s vice försvarsminister Elbridge Colby ha lett till hotfulla utspel mot kyrkan.

Elbridge Colby, USA:s vice försvarsminister för policyfrågor, ska enligt källor med insyn ha hållit en lång föreläsning för kardinal Christophe Pierre om varför man inte ska sätta sig upp mot USA:s militärmakt. Kardinalen sägs ha suttit tyst och lyssnat under hela uppläxningen. Foto: Center for Strategic & International Studies

 

Kardinalen ska ha kallats till ett möte i Pentagon, där Colby meddelade att USA ”har tillräcklig militärmakt för att göra vad man vill i världen” och att Katolska kyrkan därmed ”måste välja sida”. Enligt The Free Press, som först rapporterade om mötet, ska en annan tjänsteman i Pentagon dessutom ha påmint om Avignonpåvedömet – en period på 1300-talet då den franska monarkin underkuvade påvedömet, flyttade påvesätet till Frankrike och tog kontroll över utnämningen av påvar.

Mötet skedde strax efter att påven Leo XIV – som själv kommer från USA – höll sitt årliga tal till Vatikanens diplomatkår. Talet beskrevs av bland annat Reuters som ”ovanligt eldigt” och innehöll skarp kritik mot USA:s utrikespolitik. Påven beklagade bland annat att hans hemland övergått till ”diplomati baserad på styrka” snarare än dialog och samförstånd.

Påven Leo XIV:s kritik mot Trump har inte tagits emot väl i Washington. Efter en hotfull uppläxning av Vatikanens sändebud till Washington har påven valt att tacka ned till en inbjudan att fira USA:s 250-årsdag. Foto: Mazur/cbcew.org.uk

 

Leo krävde dessutom specifikt att folkviljan i Venezuela skulle respekteras, bara dagar efter den amerikanska specialoperationen som slutade med att landets president Nicolás Maduro och hans hustru kidnappades till USA där de sattes i fängelse.

Det senare ska enligt personer med insyn i mötet ha tolkats som en öppen utmaning av Trumps ”Donroe-doktrin” – en uppdaterad version av Monroe-doktrinen som säger att USA ska upprätthålla en total dominans över den västra hemisfären.

Påven vägrar besöka sitt hemland

Vatikanen har inte uttalat sig om mötet i Pentagon, medan USA:s försvarsdepartement beskriver uppgifterna som ”överdrivna”. Men enligt den amerikanske journalisten Christopher Hale, som specialiserat sig på Katolska kyrkan, har utspelen från Pentagon i Vatikanen tolkats som ett hot om användning av militärt våld.

Enligt Hale är incidenten unik i sitt slag och kan leda till förödande konsekvenser för relationerna mellan påvedömet och USA, där katolikerna uppgår till 21 procent av befolkningen.

”Det finns inga offentliga uppgifter om att någon företrädare för Vatikanen någonsin skulle ha hållit ett möte i Pentagon, och än mindre om att en högt uppsatt amerikansk tjänsteman skulle ha hotat Kristi ställföreträdare på jorden med utsikten till en amerikansk babylonisk fångenskap”, skriver Hale.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges.

Axel Lundström

april 14, 2026

Påve Franciskus har dött

av Sophia Eklund
april 22, 2025

🟠 UTRIKES På morgonen den 21 april avled påve Franciskus. Han blev 88 år och fyra månader. Den 14 februari kom nyheten om att han insjuknat och fram till 23 mars vårdades han för dubbelsidig lunginflammation på Gemellisjukhuset, som ligger i Rom. Efter begravningen inleds konklaven under vilken en ny påve väljs.

Frankrikes ÖB vill rusta upp – för ”öppet krig” mot Ryssland

av Filip Johansson
april 10, 2026

🟠 UTRIKES Torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarsutskott, pläderade Frankrikes ÖB, general Fabien Mandon, för ytterligare anslag genom ”lagen om militära program” (ökade anslag 2024–2030) som syftar till att öka försvarsbudgeten på grund av geopolitiska spänningar och krig, särskilt i Mellanöstern, men framför allt gällande risken för ett ”öppet krig” mot Ryssland.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

