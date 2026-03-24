Pentagon tar AI till stridsfältet med Palantir

I början av 2026 bröt Pentagon med företaget Anthropic efter att man vägrat att lätta på sina etiska skydd för sina Claude AI-modeller, särskilt för att undvika att de används i autonoma vapen eller för massövervakning. Donald Trump, som har varit kritisk till detta, beordrade då att omedelbart avsluta allt samarbete med Anthropic, som kallas en ”risk för leveranskedjan”, vilket nu tvingar partners som Palantir att avlägsna Claude ur sina system. Som reaktion på försvarsdepartementets (DoD) beslut lämnade Anthropic senare in en stämning mot Trump-administrationen.

Palantir har fortfarande inte helt gjort sig av med Claude

Samma dag tillkännagav Sam Altman, VD för OpenAI, ett framskyndat avtal med Pentagon om att distribuera företagets AI-modeller, kallade GPT, på militärklassificerade nätverk, inklusive för underrättelserapporter, satellitbilder, kommunikation med mera, och ersätta Anthropic. Den snabba överenskommelsen har väckt kritik, även internt i OpenAI, som redan har haft en styrelseledamot som avgått, trots Altmans ”garantier” att systemet ska säkras.

OpenAI:s roll är att tillhandahålla en stor språkmodell (LLM), det vill säga en ”kognitiv motor”, till ett annat företag, det vill säga Palantir, en strategisk och långvarig leverantör till DoD, samt dess AI-system som heter Maven. För tillfället använder Maven fortfarande Claude, vilket förklaras av Palantirs VD, Alex Karp. ”Försvarsministeriet planerar att gradvis klara sig utan Anthropic; För tillfället är det ännu inte fallet. Våra produkter är integrerade med Anthropic, men i framtiden kommer de troligen att integreras med andra stora språkmodeller”, förklarade han. ”Man kan inte bara ta bort ett system som är djupt integrerat över en natt”, sade DoD:s tekniska avdelning.

Förra veckan publicerade Reuters ett brev från vice försvarsministern Steve Feinberg från den 9 mars, där han meddelade att detta AI-system blir ett ”officiellt program för registrering” (Program of record).

Dess lednings- och kontrollplattform, Maven, DoD:s huvudplattform som redan har använts i attacker mot Iran de senaste veckorna, analyserar slagfältsdata och identifierar mål. Med Anthropics LLM och snart OpenAI:s kan Maven snabbt analysera stora mängder data från satelliter, drönare, radar, sensorer och underrättelserapporter, och använda AI för att automatiskt identifiera potentiella hot eller mål, såsom människor, fientliga militärfordon, byggnader och vapenlager.

Detta demonstrerades i en presentation tidigare denna månad av Cameron Stanley, chef för Pentagons AI-kontor. ”När vi började tog det bokstavligen timmar att göra det ni just såg”, sade han i en YouTube-video som företaget laddade upp den 13 mars.

”Upptäck, avskräck och dominera”

Steve Feinberg sade i sitt brev att integrationen av Palantirs ”Maven Smart System” kommer att ge stridande ”de mest uppdaterade verktygen som behövs för att upptäcka, avskräcka och dominera våra motståndare på alla områden”. Tillsynen av plattformen kommer att ligga på Pentagons Chief Digital Artificial Intelligence Office och framtida kontrakt med Palantir kommer att hanteras av armén.

”Det är avgörande att vi investerar nu och på ett riktat sätt för att fördjupa integrationen av artificiell intelligens (AI) inom Joint Force och göra AI-assisterat beslutsfattande till hörnstenen i vår strategi”, står det vidare i brevet.

Denna integration av AI är nu alltså Palantirs ansvar, det kontroversiella företaget vars kvalificering som ett ”officiellt referensprogram” är ytterligare en framgång, efter att man har vunnit ett antal kontrakt med den amerikanska regeringen under åren. Det senaste är från sommaren 2025 och tros uppgå till runt 10 miljarder dollar.

Den amerikanska militärens användning av AI inom dessa områden oroar inte bara Anthropic och chefer på OpenAI utan även experter, inklusive de vid FN som varnar för militära attacker utan mänsklig inblandning. AI:n skulle kunna dra felaktiga slutsatser från data som använts för dess träning, något som redan skett vid ansiktsigenkänning.

Palantir hävdar att Maven inte fattar ”dödliga beslut” och att människor ”fortsatt är ansvariga för att välja eller godkänna mål”.