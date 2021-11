PK-apparat startar högljudd larmsignal när något politiskt inkorrekt sägs

Målgruppen är det politiskt korrekta väst där allt från skolor, arbetsplatser och inte minst middagsborden hos privatpersoner anses lämpliga att övervakas. Genom avlyssning, extremt irriterande larm och utbildning i ”korrekt språkbruk” hoppas uppfinnaren ”skapa ett samhälle där varje person ställer sig själv till svars på ett empatiskt vis.”

Apparaten ”Themis” är tänkt att avlyssna allt från klassrum och offentliga platser till middagsborden hemma hos människor, där den ska leta efter politiskt inkorrekta uttalanden. När den känner av ett ord eller mening som inte är politiskt korrekt startar den ett ”extremt obehagligt” larm enligt uppfinnaren. Den kan även programmeras för att indoktrinera brukaren att säga politiskt korrekta fraser eller ”utbilda” efter att den hört något politiskt inkorrekt. På sant 1984-manér är apparaten dessutom hånfullt namngiven efter Themis, den grekiska gudinnan för rättvisa och social ordning.

Uppfinnaren bakom ”Themis” är studenten Zinah Ahmad Issa från Dubai Institute of Design and Innovation som visade upp sin uppfinning på en teknikmässa i Dubai i veckan, Dubai Design Week. Just nu genomgår apparaten testning och utvärdering vid flera universitet enligt Issa som ser fram emot en storskalig lansering främst till västvärlden där politisk korrekthet förvandlats till en religion och där just skolorna är i framkant för indoktrineringen av den unga generationen.

