Planen: Humanoida robotar ska ta över

Det kan låta som sci­ence fiction, men ett växande antal företag med ledare som Tesla, Boston Dynamics och Figure AI planerar i detta nu att inleda kommersiell för­säljning av humanoida robotar som ska komma ut på marknaden under de kommande två åren. Den globala marknaden bedöms vara värd cirka 400 miljarder kronor till år 2035 och smått ofattbara 450 biljoner kronor till 2050 då uppåt en miljard robotar ska vara i drift, enligt experter.

Trots att dessa humanoida robo­tar säljs in av förespråkarna med argument om att de kan ta över de skitigaste och farligaste jobben, ge ökad produktivitet och rent av bli in­ledningen till ett utopiskt samhälle, finns det andra åsikter. Kritiker me­nar att riskerna är ofantliga, och att de ekonomiska omvälvningar som massintroduceringen av robotarna innebär kommer att leda till att en liten elit sitter på alla tillgångar och produktionsmöjligheter, samtidigt som vanliga människor utesluts helt från arbetsmarknaden.

De kulturella aspekterna är på samma sätt riskfyllda. Medan före­språkarna menar att humanoida robotar med AI kan bli utmärkta följeslagare och vänner till männis­kor som lider av psykiska problem eller ensamhet, varnar kritiker för en framtid där människor väljer ”perfekta” partners av sexuella eller emotionella skäl – men där resultatet i stället blir ett kraftigt fall i barna­födslar.

Nya Tider granskar de humanoida robotarna och en snart stundande framtid vars resultat ingen kan för­utse – utan bara varna för.

Techjättarna tävlar med egna robotar

Allt fler jobb ersätts idag av AI-pro­gram, främst inom service- och tekni­kyrken. Samtidigt har industrin i allt högre grad sett en implementering av industrirobotar som minskat på de mänskliga arbetsstyrkorna. I allt fler lagerlokaler ersätts arbetare re­dan nu av robotar med specifika rol­ler. Drönare används för paketleve­ranser och på vägarna kör i allt fler länder självkörande bilar och snart även lastbilar. Ett mycket stort antal jobb kan trots detta i nuläget bara ut­föras av människor och garanterar på så sätt fortfarande en stor del av arbetsmarknaden.

Detta förhållande är något som flera ledande teknikföretag vill änd­ra på. De planerar redan nu för en framtid där humanoida robotar gör ett intåg i alla former av yrken och blir ett självklart inslag inte bara i de rikaste hushållen, utan även i medel­klassens hem.

Ett av de företag som ligger i framkant med utvecklingen av sin egen humanoida robot är Tesla med roboten Optimus. Den är primärt utformad för att kunna utföra repe­titiva eller farliga uppgifter i fabri­ker och andra miljöer. Tesla har ett stort försprång mot många av sina konkurrenter i och med att man kunnat samköra sina egna program och sin egen avancerade AI Grok-3 tillsammans med kraftfulla Nvidia-processorer och erfarenheter man fått genom att utveckla självkörande fordon och neurala nätverk.

Vid en konferens i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten i höstas hävdade Musk att xAI:s nästa Grok- 3-drivna Optimus-robot kommer att överträffa alla sina rivaler.

– När Tesla bygger den mest avan­cerade humanoida roboten kan den styras av djup intelligens, sa Musk och noterade att deras senaste AI-modell Grok-3 tränats med syntetisk data och mycket mer Nvidia-baserad datakraft än någon annan modell.

– Du kan då producera vilken pro­dukt som helst, tillhandahålla vilken tjänst som helst. Det finns verkligen ingen gräns för ekonomin vid den tidpunkten.

Ett av de mest framträdande före­tagen med längst erfarenhet av ut­vecklingen är Boston Dynamics, mest kända för sin robothund Spot och olika fordon för bland annat trans­port av militär utrustning och sårade i svår terräng. De har även en pågå­ende utveckling av den humanoida roboten Atlas som ligger i framkant speciellt vad avser balansförmåga och rörelsemönster. Atlas visas ofta upp på sociala medier utförandes oli­ka danser eller akrobatiska konster, men är utformad för att vara mång­sidig och användas i industriella miljöer, med fokus på rörlighet och fingerfärdighet. Företaget kombine­rar avancerad AI och mekanik för att skapa robotar med hög prestanda.

Ett annat företag i framkant är Fi­gure AI. Företaget grundades av före detta medarbetare på Boston Dyna­mics, Tesla och Google Deepmind. De utvecklar varianter av humanoida robotar, där Figure 02 med fokus på industriella tillämpningar är den mest avancerade modellen. De har bland annat tecknat ett kommersiellt avtal med BMW och en tidigare mo­dell, Figure 01, används redan nu för komponentplacering och montering i en BMW-fabrik i USA.

Bolaget tog nyligen in 675 miljo­ner dollar från bland andra Micro­soft, Open AI, Amazon, Nvidia och Intel Capital, till en värdering på 2,6 miljarder dollar.

Detta är bara ett litet axplock av olika robotmodeller och företag då det i nuläget finns över 30 företag som är i olika stadier av utveckling av humanoida robotar.

2026 blir robotarnas år

Att de humanoida robotarna kom­mer på bred front är i stort sett ound­vikligt, med tanke på utvecklingen. Frågan är när vi kan börja se dem i bruk, annat än i tech-demos. Svaret beror på vilka experter eller företag man frågar, men de flesta bedöm­ningar gör gällande att ett större kommersiellt bruk inleds redan näs­ta år. Vissa företag som Tesla försö­ker dock pressa fram den tidsramen och därmed säkerställa ett initialt övertag över sina konkurrenter.

Tesla har till sin hjälp en redan välutvecklad industriell kapacitet för produktion, ett etablerat varumärke och den mest optimistiska eller kan­ske något överambitiösa lanserings­planeringen för sin robotmodell Optimus – beroende på hur man vill se på det. Tesla planerar nämligen enligt egen utsago att börja använda sin robot i begränsad omfattning i sina egna fabriker redan under hös­ten 2025. Målet är att producera ett tusental Optimus samt inleda den kommersiella försäljningen i början av nästa år.

Ägaren av Tesla, miljardären Elon Musk, har vidare uppgett att man satt ett produktionsmål på mellan 50 000 och 100 000 enheter under året 2026 och en miljon enheter 2027. Ett initialt pris för den kom­mersiella modellen förväntas ligga runt 200 000 kronor, men kostnader för programvara, service och tillägg är inte fastställt.

Den ambitionen är dock ifrågasatt och skeptiker har pekat på att Opti­mus under olika förevisningar fort­farande styrts av människor. Även om de rent tekniskt har visat sig ka­pabla att utföra en rad avancerade rörelsemönster så är de ännu inte fullständigt självgående.

– Jag tror att humanoida robotar eller robotar som har en mer män­niskoliknande fingerfärdighet har potential inom industrin. Tanken att främja samarbetet mellan människa och robot är enklare om båda kan använda samma verktyg. Jag tror dock inte att Musks påståenden om en utrullning 2025 är realistiska, sä­ger Carlos M. González, forsknings­chef för industriella IoT- och intelli­gensstrategier på IDC till Computer Sweden.

– Många biltillverkare lanserade pilotprogram 2024, men vi befinner oss fortfarande i forskningsfasen, främst eftersom det konstaterades att de robotar som Musk visade upp styr­des av mänskliga operatörer och inte agerade självständigt, tillägger han.

Boston Dynamics är ett företag som rent tekniskt ligger långt fram i utvecklingen men för vilket kom­mersiell försäljning ännu är något år bort. De ägs av Hyundai och moder­företaget planerar att köpa tiotusen­tals robotar från Boston Dynamics de kommande åren, även om detaljerna inte är fastställda ännu. Ett samarbe­te med Toyota Research Institute på­går vidare för att utveckla Atlas med avancerade beteendemodeller för bredare användning utöver industri­ella funktioner. Inga specifika datum för kommersiell lansering har angi­vits, men fokus ligger i nuläget på att samla in data och förbättra robotens prestanda för industriella miljöer.

Figure AI:s modell Figure 01 an­vänds redan av BMW i produktionen i en fabrik, men det är i realiteten mest för att testa och utvärdera mo­dellen. Deras senaste modell, Figure 02, har fått ett kommersiellt kontrakt med transportföretaget UPS där de används och testas för pakethante­ring. Figure AI planerar för att ska­la upp för kommersiell försäljning inom ett till två år och räknar med att producera 12 000 enheter under 2026.

Omvälvning av samhället – ekonomi

Medan många asiatiska tillverkare fokuserar på mindre robotar med inriktningar främst på service- och vårdyrken, varav många har ett leksaksliknande yttre eller försöker efterlikna människor, är det van­ligaste fokuset hos de större väs­terländska företagen i stället indu­stri- eller produktionsyrken. Deras humanoida androider saknar an­siktsdrag och undviker på så sätt att bli ”för mänskliga” samtidigt som de marknadsförs som en resurs eller ett verktyg som kan göra de farliga och skitiga jobben.

I realiteten är det dock bara fråga om en sorts invänjnings- och test-fas där allmänheten vänjs vid robotarna samtidigt som de konstant utveck­las till att ta fler och fler yrkesroller och funktioner i samhället. Det finns annars ingen logisk förklaring till varför robotarna, som ska arbeta på arbetsgolv, behöver ha en så snar­lik konstruktion som den mänskliga kroppen. En robot på larvfötter el­ler hjul, utan huvud och med flera armar med ett flertal utföranden i form av gripklor eller verktyg skulle på alla sätt och vis vara både lättare att producera och effektivare för dessa arbetssysslor än robotar på två ben, med två armar och människo­liknande händer.

Anledningen till att de är så mänskliga i utförandet är inte bara, som en del tillverkare ofta anger som förklaring, att de kan röra sig i mil­jöer och utföra sysslor anpassade för människor. Snarare är det specifikt deras förmåga att i så många former som möjligt kunna ersätta männis­kor – inte bara på fabriksgolven utan i alla former av yrken och även i hus­hållen. Det är vad som gör dem revo­lutionerande.

Figure AI beskriver sin framtidsvi­sion så här:

När automatisering alltmer inte­greras med mänskligt liv i stor skala kan vi förutspå att den arbetsbase­rade ekonomin, som vi känner den, kommer att förändras. Robotar som kan tänka, lära sig, resonera och in­teragera med sin omgivning kom­mer så småningom att kunna utföra uppgifter bättre än människor. Idag är ersättningen för manuellt arbete det som primärt styr priserna på va­ror och tjänster, och står för cirka 50 procent av den globala BNP:n (ca 420 biljoner kronor per år), men när dessa robotar ”ansluter till arbetskraften”, från fabriker till jordbruksmark, kommer kostnaden för arbete att minska tills den blir likvärdig med priset för att hyra en robot, vilket möjliggör en långsiktig, helhetsbaserad kostnads­minskning. Med tiden kan människor helt lämna kretsloppet när robotar blir kapabla att bygga andra robotar – vilket driver ner priserna ännu mer.

Enligt analytiker som Gartner kommer humanoida robotar att vara kommersiellt tillgängliga i större skala inom två år, särskilt inom till­verkning och logistik. Marknaden förväntas därefter att kontinuerligt och snabbt växa till 450 biljoner kro­nor till 2050, med upp till en miljard robotar i drift, enligt en analys från Morgan Stanley. Detta skulle vara större än den globala bilindustrin idag.

Det är en del av visionen, men samtidigt en del av farorna med den stundande ”robotrevolutionen” som flera tunga aktörer ser som ofrån­komlig. Hur det kommer att påverka samhället är svårt att veta, men en del studier visar på en negativ på­verkan för låg- till medelklassen rent ekonomiskt.

En studie från det tongivande Massachusetts Institute of Techno­logy (MIT) visar till exempel att varje robot per 1 000 anställda i USA mins­kar sysselsättningsgraden med 0,2 procent och lönerna med 0,42 pro­cent. Det har för USA:s del innebu­rit en förlust på 400 000 jobb redan idag. Vidare visar en analys från världsbanken IMF att robotarna vis­serligen kan öka avkastningen på kapital men att detta bara kommer att gynna de rika och kapitalägarna, inte löntagarna.

Det finns samtidigt anledning att anta att det framför allt kommer att vara de största företagen som initialt har ekonomiska muskler att ersätta stora delar av sina anställda med robotar, vilket kommer att ge dem konkurrensfördelar mot företag som fortsätter att anställa människor, vil­ket kommer att driva utvecklingen vidare mot ett alltmer automatiserat samhälle.

Omvälvning av samhället – kulturellt/sexuellt

Samtidigt som de humanoida robo­tarna kommer att skaka om arbets­marknaden är det ännu mer ovisst hur de kommer att påverka människor rent kulturellt och socialt. Medan det finns flera science fictionböcker, -filmer och -serier som visar på fa­rorna med humanoida robotar, an­tingen för att de blir ”mordiska” el­ler att en fientlig AI tar kontroll över dem och använder dem mot männis­kor, kan det finnas andra mer svåröverskådliga faror med dem.

Robotar för hemmabruk kom­mer inte bara att användas för hus­hållssysslor, utan de kommer enligt många bedömare, inte minst om de sammankopplas med alltmer avan­cerad AI, att inkorporeras som ”fa­miljemedlemmar” eller rent av ro­mantiska partner.

Enligt robotforskaren David Levy, känd för sin bok Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Ro­bot Relationships, kommer det redan 2050 vara ”fullständigt normalt för kvinnor och män att uppleva kärlek och sex med robotar”. Hans förutsägelse kom 2007, och sedan dess har utvecklingen gått mycket snabbt, framför allt de senaste åren.

Medan förespråkare menar att detta kan hjälpa människor som är ensamma, varnar kritiker för att en utbredd användning av ”sexrobotar” eller robotar som används för ro­mantiska partnerskap kan bli ett hot mot traditionella familjestrukturer och leda till att den sjunkande nativi­teten rasar ännu mer.

I Japan, som länge brottats med en minskande befolkning, finns det studier som visar att användning av AI och robotar med det direkta syftet att avhjälpa ensamhet och antisocia­la tendenser samtidigt minskar det sociala trycket på att bilda familjer. Unga män och kvinnor med en ”per­fekt” AI-partner är mindre benägna att inleda kontakter och förhållan­den med andra människor eftersom dessa inte kan mäta sig med den ”perfekta partnern”.

Enligt AI-företaget Replika, som specialiserar sig på att skapa ”AI-vänner” ämnade att ge sociala upp­levelser och konversera med sina användare, är det över 60 procent av deras användare som till slut blir en­gagerade i ”romantiska relationer” med AI:n.

Andra AI-företag som Blush.ai och Character.ai har vardera över tio mil­joner användare och växer snabbt – där är affärsmodellen att skapa just romantiska AI som hela tiden blir bättre och bättre på att manipulera användare att utveckla romantiska känslor för ”sin AI-kompanjon”.

Detta är ändå bara elektroniska skapelser du inte kan röra vid. När humanoida robotar, som ser alltmer mänskliga ut, blir vanliga inslag inte bara på arbetsplatserna utan även i hemmen är det otvivelaktigt ett problem när de samtidigt kommer att kopplas till avancerad AI.

AI-styrda humanoida robotar och sexdockor

Detta är något som flera tillverkare av avancerade sexrobotar lägger stora summor på att utveckla. En av de största kinesiska tillverkarna, Starpery Technology, samarbetar re­dan med kinesiska AI-företag för att inkorporera sådana funktioner i sina modeller.

– Vi utvecklar nästa generations sexdockor som kan interagera fysiskt och kommunicera med användarna. Det kvarstår teknologiska utmaning­ar, framför allt kring att uppnå rea­listisk mänsklig interaktion. Medan vanliga dialoger är lätta krävs det mer för att skapa interaktiva gen­svar, något som involverar kompli­cerade AI-modeller utvecklade av specialiserade mjukvaruföretag. Den nya generationen sexdockor, som körs med AI-modeller och är utrus­tade med sensorer, kan reagera både med rörelser och tal, vilket kraftigt ökar användarupplevelsen genom att fokusera på den emotionella kon­takten, sa företagets vd Evan Lee till South China News.

Företaget satsar på en kombine­rad nisch och utvecklar vid sidan om sexrobotarna även humanoida robo­tar för service och hushållssysslor. Man planerar att lansera sin första ”smarta servicerobot” kommersiellt under slutet av 2025. Den roboten ska enligt företaget kunna hjälpa funktionsnedsatta människor med olika hushållssysslor.

Man sticker dock inte under stol med att man ser en framtid där de två grenarna av företagets satsning­ar kommer att slås ihop. Detta menar man kommer att bli en självklar ut­veckling som man vill ta ledningen i. Inte minst för att kunna slå sig in på den västerländska marknaden när den är redo för det.

Utformad för att manipulera våra känslor

Enligt Lee är de kulturella skillna­derna mellan västerlandet och Kina stora, något som styr marknadsföringen av de humanoida robotar­na. Medan man ogillar att tala om sex i Kina, där det råder en konser­vativ kultur, är marknaden för sex­dockor och även de alltmer avan­cerade sexrobotarna ändå mycket större där än i Tyskland, Japan och USA tillsammans.

Det finns enligt honom en sorts estetisk skillnad i vad man fokuserar på när man presenterar utveckling­en. I Kina tävlar robotföretagen om att fokusera på serviceyrken och de humanoida robotarna presenteras som lyxprodukter som kommer att förbättra vardagen för privata an­vändare – först om flera år förväntas de ta fler produktions- och industri­arbeten.

I Väst marknadsförs de i stället främst som industriprodukter som ska underlätta för arbetare och före­tag, först därefter ska de introduce­ras till privatmarknaden som lyxpro­dukter.

En studie som genomfördes av forskare vid Genuas universitet och det italienska teknikinstitutet visade till exempel att medan icke-humanoida robotar endast ses som objekt, uppfattas de humanoida ro­botarna ofta som ”människoliknan­de” och tillskrivs mänskliga egen­skaper. Finska forskare har kunnat visa att människor får samma sorts emotionella reaktioner när vi möter ”ögonen” hos en humanoid robot, om dessa påminner om människors, som när vi möter ögonen hos andra människor. Andra studier visar att människor lätt utvecklar empati för just humanoida robotar när dessa liknar oss till form eller beteende.

Detta är såklart något som techföretagen känner till väl. Robotar som vi känner empati för och som inte skrämmer oss är mycket lättare att sälja in.

”Robotrevolutionen” kommer till skillnad från hur den presenteras i många former av science fiction sannolikt inte att sluta i ett våldsamt maktövertagande, i alla fall inte om vi inte uppnår en på riktigt självmed­veten superintelligent AI som blir fientlig mot oss. Däremot finns det många oroväckande tecken på att det ändå kan bli en mycket skadlig utveckling för mänskligheten.

Vi vet trots allt väldigt lite om hur hela samhällets välmående kommer att påverkas när vanliga människor erbjuds en produkt få kommer att vilja vara utan – men som samtidigt kan ersätta dem på nästan alla plan, både på jobbet och i hemmet.

Några ledande aktörer

Teslas Optimus

Optimus Gen 2 har elektriska motorer och en stor grad av rörlighet ämnad att efterlikna en människas. Den är utrustad med avancerad finmotorik som låter den montera små komponenter, trä en nål, stryka kläder och plocka upp ägg utan att krossa dem. Den använder samma teknik som Teslas självkörande bilar för att analysera omgivningen.

Specifikationer:

Höjd: 1,73 meter

Vikt: 57 kg

Lyftkapacitet: 68 kg

Rörelsehastighet: 8 km/h.

Drift/Drifttid: Batteri, drifttid är ej offentligt, men uppges av Tesla vara ”flera timmar”.

Boston Dynamics Atlas

Atlas har elektriska motorer som ger den en hög grad av styrka och rörlighet. Den har kapacitet att genomföra även avancerade mänskliga rörelser och har i testuppvisningar visat sig kapabel till akrobatiska konster, gå, springa och självständigt resa sig från liggande position.

Specifikationer:

Höjd: 1,5 meter

Vikt: 89 kg

Lyftkapacitet: ej offentligt

Rörelsehastighet: 9 km/h

Drift/Drifttid: Batteri, drifttid är ej offentligt

Figure AI:s Figure 02

Figure 02 har elektriska motorer och flera leder med stora vridmoment som gör att den kan utföra mänskliga rörelsemönster som att gå, klättra samt ett flertal arbetsmoment vid produktionsanläggningar.

Specifikationer: