Plötsliga dödsfall bland AfD-kandidater orsakar spekulationer

De sju dödsfallen inträffade mellan 18 augusti och 1 september. På sociala medier har det vållat häftig debatt. Många användare har ifrågasatt om det verkligen är slumpen som ligger bakom dödsfallen. Tyska myndigheter har försökt stilla debatten genom att göra uttalanden om att alla dödsfall undersökts noga och att inga brottsmisstankar finns. Polisen har dessutom framhävt att flera av kandidaterna var äldre eller hade sjukdomar (en person ska dock ha tagit livet av sig).
Enligt AI-verktyget Grok är sannolikheten för att sju kandidater skulle avlida under den aktuella tidsperioden omkring 0,75 %, det vill säga 1 på 133.
Sannolikheten för det inträffade är således mycket låg, men det är inte statistiskt omöjligt.