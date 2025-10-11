Plötsliga dödsfall bland AfD-kandidater orsakar spekulationer

De sju dödsfallen in­träffade mellan 18 augusti och 1 sep­tember. På sociala medier har det vållat häftig debatt. Många användare har ifrågasatt om det verkli­gen är slumpen som ligger bakom dödsfallen. Tyska myndigheter har försökt stilla debatten genom att göra uttalanden om att alla dödsfall undersökts noga och att inga brottsmisstan­kar finns. Polisen har dess­utom framhävt att flera av kandidaterna var äldre eller hade sjukdomar (en person ska dock ha tagit li­vet av sig).

Enligt AI-verktyget Grok är sannolikheten för att sju kandidater skulle avlida under den aktuella tidsperioden omkring 0,75 %, det vill säga 1 på 133.

Sannolikheten för det inträffade är således myck­et låg, men det är inte sta­tistiskt omöjligt.