Pojkar torterades, våldtogs och begravdes levande av invandrare

Det var tidigt på söndagsmorgonen som larmet inkom till SOS. Förbipasserande hade hittat två nakna och grovt misshandlade unga pojkar på Norra begravningsplatsen vid Solna kyrka. Deras plågoandar, två invandrarmän, hade tvingat in dem på kyrkogården under knivhot och våld och där utsatt dem för en utdragen tortyrliknande misshandel och våldtäkter. Pojkarnas lidande pågick under hela natten, från kl 23.00 till 08.39 på söndagsmorgonen. Polisen kunde därefter gripa de två gärningsmännen i anslutning till brottsplatsen.

– Målsägande fick kontakt med ett vittne som kom förbi, som i sin tur kontaktade polisen. Polisen fick information om två personer som kom springande längs en smal gång och kunde få tag i dem, säger åklagare Anders Tordai till Aftonbladet.

Invandrare våldtar pojkar och begraver dem levande

Enligt uppgifter till Aftonbladet skall de två männen tagit kontakt med pojkarna när dessa var på väg hem från en fest och försökt sälja droger till dem. När de minderåriga pojkarna tackat nej startade ett bråk – en vanlig metod bland invandrare för att initiera rån eller misshandla etniska svenskar där man påstår sig bli ”kränkt” till exempel av att en svensk tittar på dem ”konstigt” eller inte vill ”låna ut” en mobiltelefon eller som i det här fallet, att de inte ville köpa droger.