Polismyndigheten har länge riktat rekryteringen specifikt till invandrare i stället för etniska svenskar. Kollage: Nya Tider

Polisens mångfaldssatsning misslyckades

  18:35
INRIKES
Efter åratal av riktade rekryteringskampanjer, massmedial propaganda och sänkta antagningskrav – de lägsta i Norden – har Polismyndigheten ändå inte lyckats att ändra demografin hos polisen så att det blir avsevärt färre etniskt svenska poliser och fler invandrare. En förklaring är att de med utländsk bakgrund presterar markant sämre – trots de sänkta kraven.

Sedan 2017 har Polismyndigheten arbetat intensivt både med att få in fler kvinnor och invandrare på polisutbildningen. Slutmålet är att andelen poliser med utländsk bakgrund ska ”spegla samhällets demografiska utveckling”, där etniska svenskar snabbt förvandlas till en minoritet. Men de politiskt korrekta målen faller på mållinjen enligt en ny artikel från Polistidningen.

Medan andelen med utländsk bakgrund, vilket enligt SCB definieras av personer som är utrikesfödda eller inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, gick från 25,2 procent 2015 till 30,9 procent 2022 – var andelen poliser med samma bakgrund desto färre.

Andel poliser och befolkning med utländsk bakgrund mellan 2015 och 2022. Källa: SCB och Polismyndigheten

 

2015 var det 6 procent vilket ökade till 6,9 procent 2022. Därefter har ökningen gått i samma takt och ligger i nuläget på cirka 7 procent.

– Sedan 2017 har vi sökt med ljus och lykta efter alla kompetenta sökande oavsett bakgrund eftersom vi har haft ett uppdrag att bli fler poliser. Med de breda kampanjer som gjorts har vi haft förhoppningen att andelen med utländsk bakgrund ska öka. Men det kan man ju se … att så har inte blivit fallet, sade Otto Petersson, tillförordnad chef för Arbetsmiljö och kultur vid Polisens HR-avdelning till Polistidningen.

Ett av de största hindren är fortfarande begåvningstesterna – trots att kraven sänkts flera gånger på raken, senast förra året.

Fler kvinnor – men inte fler invandrare – söker

I maj 2024 beslutade Polisen dessutom om en handlingsplan för att få in fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund på polisutbildningen. Motiveringen löd:

”Ökad mångfald och jämställdhet är en grundförutsättning för att Polismyndigheten ska kunna fortsätta växa och klara kärnuppdraget i ett alltmer mångfacetterat samhälle.” Enligt antagningsstatistiken från 2023, då man haft 22 530 sökande, varav 24 procent hade utländskt ursprung, såg antagningsstatistiken inte ut att spegla målen. Medan hela 36 procent av de antagna till utbildningen var kvinnor antogs bara 9 procent av de med utländsk bakgrund.

Fram till vårterminen 2026 satte man målet att andelen antagna kvinnor skulle öka till 40 procent och andelen med utländsk bakgrund skulle öka till 18 procent, en fördubbling från 2023. Antalet sökande var fler, 26 939, men andelen med utländsk bakgrund hade bara ökat till 24,6 procent.

Polismyndigheten nådde målet för andelen kvinnliga antagna, men kom inte i närheten för de med utrikesfödd bakgrund. Där stannade antalet antagna kvar på nio procent, en siffra man beklagar.

Anders Henckel. Foto: Polistidningen

 

– Vi satte ett väldigt ambitiöst mål som vi inte nådde. Tittar man på övriga nordiska länder så har de samma utmaning att få personer med utländsk bakgrund att dels söka, dels klara prövningen, sade Anders Henckel, gruppchef på Polisutbildningsenheten till Polistidningen.

Att få invandrare att klara kraven är ett problem även i de andra nordiska länderna, där kraven dessutom är högre. I Norge 2023 antogs fler kvinnor än män, 54 procent mot 46 procent, till polisutbildningen. Förklaringen ansågs ligga i att de generellt har högre betyg från gymnasiet. Samtidigt hade bara 4,7 procent, hälften av Sveriges siffra, utländsk bakgrund.

I Danmark var det samma år 68 procent män och 32 procent kvinnor som blev antagna, och 8,2 procent med utländsk bakgrund.

Exempel på reklam riktad till invandrare. Källa: X

 

Det ska sättas i relation till hur man under decennier siktat in sig på att få fler med utländsk bakgrund att söka in till polisutbildningen, med otaliga reklamkampanjer i sociala medier och massmedier, ofta även på andra språk än svenska.

– I Stockholm har vi haft en särskild informationsträff för personer med utländsk bakgrund. Vi har haft attraherakampanjer på olika språk och lyft fram förebilder i form av våra fantastiska medarbetare med utländsk bakgrund, sade Anders Henckel, gruppchef på Polisutbildningsenheten, till Polistidningen.

Dessutom har Polismyndigheten i decennier även sänkt kraven och ändrat på utbildningen – allt för att få in fler kvinnor och invandrare som poliser, även om resultaten blir markant sämre poliser.

Sänkta krav – räckte inte för invandrarna

Kraven för att få bli polis – i synnerhet de fysiska – har successivt sänkts sedan början av 1990-talet, då en arbetsgrupp tillsatt av regeringen kom fram till att de fysiska kraven måste sänkas. ”Polisyrket har alltid marknadsförts som traditionellt manligt, där fysisk styrka och hårdhet premieras. Detta är något som måste ändras för att kunna rekrytera fler kvinnor”, slog arbetsgruppen då fast.

Mellan 2012 och 2025 tog man därefter bort eller sänkte flera viktiga krav för sökande till polisutbildningen i omgångar, som språkkrav, fyskrav, krav på både fysisk och mental hälsa och inte minst begåvningskrav. Allt gjort i syfte att få in fler kvinnliga sökande på utbildningen och framför allt sökande med utländsk bakgrund.

Exempel på reklam riktad till invandrare. Bild: Polistidningen

 

I nuläget sticker Sverige ut med de lägsta kraven på poliser bland våra grannländer. I resten av Norden måste den som vill bli polis genomgå diverse språkprov. I Finland skriver man ett prov som påminner om det svenska högskoleprovet och för att komma in på den danska utbildningen måste aspiranterna även göra ett prov i engelska. I Sverige behövs numera bara godkänt i Svenska B från gymnasiet.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

  18:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

april 16, 2026

Det jäser i Väst

Det jäser i Väst

av Ronald Lindgren
augusti 20, 2024

🟠 KRÖNIKA I Västeuropa, till skillnad från i östra Europa, har vi varit generösa med invandringen från utomeuropeiska länder. Sedan länge märker fler och fler av att vi har problem. Man ser också en utbredd polarisering i våra samhällen. Kriminaliteten ökar, segregationen i våra städer är ett faktum, skolorna har problem, släktklanerna infiltrerar både företag och det allmänna, droghandeln florerar med vapenuppgörelser som följd.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av "Rage", en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

