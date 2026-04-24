Poliser förbjuds bära uniform i Pride – ska markera yrkesstatus med T-tröja i stället

Sedan 2002, då dåvarande bi­trädande länspolismästaren Carin Götblad fattade det ursprungliga beslutet, har poliser i uniform kunnat tåga med i Stockholms Prideparad. Be­slutet presenterades som ett sätt att bygga förtroende hos HBTQ-perso­ner – en grupp med historiskt spänd relation till polisen – och kom att bli praxis för polismyndigheter i hela landet.

Nu är det slut med det. Det nya regelverket, som beslutades den 31 mars, förbjuder uniformsbärande vid ”åsiktsyttrande manifestationer” – en kategori som alltså inkluderar Pride.

– Syftet är att skapa ett tydligare och mer enhetligt regelverk för hur och när uniformen ska användas. Uniformen är starkt förknippad med polisens uppdrag och ska användas på ett sätt som värnar myndighetens neutralitet, saklighet och opartisk­het, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett internt medde­lande.

Växande kritik

Poliser har aldrig fått bära uniform i förstamajtåg, valrörelsekampanjer eller andra politiska manifestatio­ner. Pride har åtnjutit ett undantag från denna regel – ett undantag som motiverades med påståendet att evenemanget inte är politiskt, utan handlar om ”mänskliga rättigheter” och ”demokratiska värden”.

Påståendet att Pride är opolitiskt har ända sedan 2002 pekats ut som direkt falskt, en kritik som vuxit sig starkare under de senaste åren. Jan Emanuel, entreprenör och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, drev frågan i en uppmärksammad debattartikel i Expressen och utveck­lade argumenten i en intervju med Riks.

– Regnbågsflaggan skapades av politiska aktivister på 70-talet. Den är ett uttryck för en politisk rörelse, precis som fackföreningsrörelsens röda fana. Att försöka säga att det inte är politik för att man tycker att det är god politik – det håller inte, sade han. Han konstaterade även att Pride är ett evenemang där landets näst största parti är portat och att ”HBTQIA-rörelsen är i dag en av de starkaste politiska rörelserna i Sve­rige”.

Göteborgs-Postens ledarskribent Håkan Boström instämde i sak och slog fast att man ”kan ställa sig bak­om HBTQ-personers rätt till likabe­handling och samtidigt vara kritisk mot att stat och kommun engagerar sig i Pride”, eftersom sådana poli­tiska frågor ”borde vara en angelä­genhet för partier, organisationer och privatpersoner – inte för stat och kommun”.

Timbros nätmagasin Smedjan pe­kade i sin tur på den uppenbara dub­belmoralen: Pride påstår sig vara opolitiskt och öppet för alla, men har vid upprepade tillfällen portat parti­er och organisationer som inte delar arrangörernas politiska värdegrund.

Undantaget består?

Tidigare har förbudet mot polisuni­form i politiska sammanhang byggt på allmänna principer om att polis­anställda inte fick agera på ett sätt som skadade förtroendet för myn­digheten eller dess objektivitet. Där­med kunde Pride få ett undantag.

I och med att polisen slår fast att förbud mot uniform gäller vid alla ”åsiktsyttrande manifestationer”, anses alltså Pride omfattas av förbu­det. Samtidigt införs regler mot att använda uniform i sociala medier när man uppträder som privatper­son, ett vanligt fenomen de senaste åren som lett till diskussioner om lämpligheten i detta.

Men Polismyndigheten väljer samtidigt att markera att Pride fort­farande har en särställning, genom att erbjuda en ”generisk t-shirt” – som visar att man jobbar på polisen. Vid partipolitiska möten eller sakfrå­gepolitiska demonstrationer är det tvärtom praxis att man inte ska bära plagg som tydligt kopplar bäraren till polisen. Där ska polisen delta helt som privatpersoner utan yrkesmar­körer.