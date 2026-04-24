Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Polisen har tidigare uppmanats att delta i Pride med sin polisuniform, något som fått omfattande kritik då det undergräver förtroendet för att polisen är politiskt neutral. Foto: Nya Tider

Poliser förbjuds bära uniform i Pride – ska markera yrkesstatus med T-tröja i stället

  • , 12:56
INRIKES
Den första april fattade rikspolischef Petra Lundh det formella beslutet: Poliser som deltar i Prideparader på sin fritid får inte längre bära uniform. Reaktionerna från RFSL och Polisförbundet lät inte vänta på sig. Det är dock inte synen på Pride som ändrats, och för anställda som vill delta ska myndigheten i stället erbjuda en T-tröja som visar att man är polis.

Sedan 2002, då dåvarande bi­trädande länspolismästaren Carin Götblad fattade det ursprungliga beslutet, har poliser i uniform kunnat tåga med i Stockholms Prideparad. Be­slutet presenterades som ett sätt att bygga förtroende hos HBTQ-perso­ner – en grupp med historiskt spänd relation till polisen – och kom att bli praxis för polismyndigheter i hela landet.

Nu är det slut med det. Det nya regelverket, som beslutades den 31 mars, förbjuder uniformsbärande vid ”åsiktsyttrande manifestationer” – en kategori som alltså inkluderar Pride.

– Syftet är att skapa ett tydligare och mer enhetligt regelverk för hur och när uniformen ska användas. Uniformen är starkt förknippad med polisens uppdrag och ska användas på ett sätt som värnar myndighetens neutralitet, saklighet och opartisk­het, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett internt medde­lande.

Växande kritik

Poliser har aldrig fått bära uniform i förstamajtåg, valrörelsekampanjer eller andra politiska manifestatio­ner. Pride har åtnjutit ett undantag från denna regel – ett undantag som motiverades med påståendet att evenemanget inte är politiskt, utan handlar om ”mänskliga rättigheter” och ”demokratiska värden”.

Påståendet att Pride är opolitiskt har ända sedan 2002 pekats ut som direkt falskt, en kritik som vuxit sig starkare under de senaste åren. Jan Emanuel, entreprenör och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, drev frågan i en uppmärksammad debattartikel i Expressen och utveck­lade argumenten i en intervju med Riks.

– Regnbågsflaggan skapades av politiska aktivister på 70-talet. Den är ett uttryck för en politisk rörelse, precis som fackföreningsrörelsens röda fana. Att försöka säga att det inte är politik för att man tycker att det är god politik – det håller inte, sade han. Han konstaterade även att Pride är ett evenemang där landets näst största parti är portat och att ”HBTQIA-rörelsen är i dag en av de starkaste politiska rörelserna i Sve­rige”.

Göteborgs-Postens ledarskribent Håkan Boström instämde i sak och slog fast att man ”kan ställa sig bak­om HBTQ-personers rätt till likabe­handling och samtidigt vara kritisk mot att stat och kommun engagerar sig i Pride”, eftersom sådana poli­tiska frågor ”borde vara en angelä­genhet för partier, organisationer och privatpersoner – inte för stat och kommun”.

Timbros nätmagasin Smedjan pe­kade i sin tur på den uppenbara dub­belmoralen: Pride påstår sig vara opolitiskt och öppet för alla, men har vid upprepade tillfällen portat parti­er och organisationer som inte delar arrangörernas politiska värdegrund.

Undantaget består?

Tidigare har förbudet mot polisuni­form i politiska sammanhang byggt på allmänna principer om att polis­anställda inte fick agera på ett sätt som skadade förtroendet för myn­digheten eller dess objektivitet. Där­med kunde Pride få ett undantag.

I och med att polisen slår fast att förbud mot uniform gäller vid alla ”åsiktsyttrande manifestationer”, anses alltså Pride omfattas av förbu­det. Samtidigt införs regler mot att använda uniform i sociala medier när man uppträder som privatper­son, ett vanligt fenomen de senaste åren som lett till diskussioner om lämpligheten i detta.

Men Polismyndigheten väljer samtidigt att markera att Pride fort­farande har en särställning, genom att erbjuda en ”generisk t-shirt” – som visar att man jobbar på polisen. Vid partipolitiska möten eller sakfrå­gepolitiska demonstrationer är det tvärtom praxis att man inte ska bära plagg som tydligt kopplar bäraren till polisen. Där ska polisen delta helt som privatpersoner utan yrkesmar­körer.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

april 24, 2026

Relaterat

Läs även:

Dödligt våld minskar för andra året i rad

av Filip Johansson
april 17, 2026

🟠 INRIKES Antalet fall av dödligt våld 2025 var för andra året i rad nedåtgående och den lägsta uppmätta nivån sedan 2012. Antalet manliga dödsoffer var dessutom färre, medan antalet kvinnliga dödsoffer var något fler än året innan. Dödligt våld med skjutvapen minskade, men var fortsatt den vanligaste våldsmetoden, enligt ett pressmeddelande från Brå.

Polisens mångfaldssatsning misslyckades

av Karl Björkman
april 16, 2026

🟠 INRIKES Efter åratal av riktade rekryteringskampanjer, massmedial propaganda och sänkta antagningskrav – de lägsta i Norden – har Polismyndigheten ändå inte lyckats att ändra demografin hos polisen så att det blir avsevärt färre etniskt svenska poliser och fler invandrare.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

Tor Hedberg:

"Rage" på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Återvandring är en helt nödvändig prioritering
Clara Bosque Wiberg inför rätta för spottattack mot Nick Alinia

Free West Media

The US and Israel’s Hidden War Plan: The Fulfillment of Doomsday Prophecies
Forever War for Israel
The Erasure of White European Heritage in South Africa

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.