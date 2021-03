Filipstad. Foto: Filipstads kommun.

INRIKES

Politiker i Filipstad besvikna: Blir ”tyvärr” folkomröstning om tvångsintegration i skolan

I höstas lämnades ett initiativ om folkomröstning in i Filipstad sedan tillräckligt många invånare skrivit under för att riva upp kommunens planerade skolplan. Arga föräldrar vill förhindra att deras svenska barn tvingas gå på den mångkulturella Strandvägsskolan. De styrande partierna försökte in i det sista att stoppa initiativet, men lyckades inte få ihop två tredjedelar av kommunfullmäktige. Nu säger ett besviket socialdemokratiskt kommunalråd att det ”tyvärr” blir folkomröstning.

Filipstad har länge brottats med problem kopplat till stor invandring. I Uppdrag granskning som sändes i SVT 2019 sade kommunens integrationschef helt öppet att de "håller på och byter befolkning". Politikernas mångkulturella planer för den värmländska kommunen har dock stött på patrull. I den nya skolplanen vill politikerna blanda svenska barn med invandrarbarn i skolan. Enligt skolchefen Sten-Åke Eriksson vill man "minska segregationen" genom att lågstadieelever från svenskdominerade Åsenskolan tvingas gå på den mångkulturella Strandvägsskolan.

