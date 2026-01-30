Politikerna måste ställas till svars för prischocken

Under normala förhållanden för­väntar sig den som handlar att pri­serna är ungefär som förra gången man handlade. I februari 2022 hände dock något. Plötsligt var allting som man köpte väsentligt dyrare än tidi­gare, oavsett var i västvärlden man befann sig. Detta blev sedan värre och värre för varje månad som gick; i Sverige var inflationen som värst över 12 procent på årsbasis. Många basvaror hade rent av blivit över 30 procent dyrare.

Trots att svenskarna och andra folk fått uppleva stora svårigheter med att få sin ekonomi att gå ihop, vilket ytterligare förvärrats av ef­terföljande räntehöjningar och åter­hållsam finanspolitik, har vi inte fått mycket förklaring till varför vi drab­bades av denna prischock. Det har förekommit vaga påståenden om utbudsstörningar i Ukrainakrigets spår, vilket har varit ett sätt att ge Ryssland skulden till inflationen.

Det har dock funnits uppenbara problem att förstå omfattningen av effekten, särskilt som prisuppgången redan månaderna före Ukrainakri­gets början var onaturligt hög. Hos många, inklusive mig själv, har det funnits en gnagande misstanke om att det i själva verket var något helt annat som låg bakom – nämligen den extremt expansiva coronapolitiken, då mängder av pengar vräktes in i systemet.

Nyligen tog också en av världens mäktigaste finanspolitiker, USA:s fi­nansminister Scott Bessent, bladet från munnen. I en intervju med eko­nomipodden All-In den 22 december 2025 erkände Bessent att huvuddelen av inflationen mycket riktigt kom­mer från coronastimulanserna. Den amerikanske finansministern hänvi­sade till en studie från MIT som vi­sar att hela 42 procent av inflationen orsakades av statens utgifter och 17 procent av ökade inflationsförvänt­ningar. Då det senare kan ses som en följd av det förra vill Bessent förklara hela sex tiondelar av inflationen som en direkt följd av oansvariga politi­kers hämningslösa spenderade. Den som läser studien ser dessutom att ytterligare 14 procent av inflationen kommer som en följd av höjda rän­tor – räntor som höjdes på grund av inflationen. Slutsatsen blir alltså att den amerikanska inflationen nästan helt och hållet är självförvållad och beror på ansvarslösa politiker. Det finns ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Europa.