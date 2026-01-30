Förlagsbutiken
Priserna på matvaror rusade i höjden och inflationen steg kraftigt från och med början av 2022. Nu visar det sig att detta i högre grad berodde på de stora coronastöden som pumpades in i samhället än på kriget i Ukraina. Foto: Nya Tider

Politikerna måste ställas till svars för prischocken

  12:23
OPINION: SIMON PETTERSSON
De senaste åren har den extrema inflationen gjort att många fått allt svårare att betala sina utgifter. Trots att detta orsakats av medvetna politiska beslut har inga av de politiker som är ansvariga för de ödesdigra besluten ställts till svars.

Under normala förhållanden för­väntar sig den som handlar att pri­serna är ungefär som förra gången man handlade. I februari 2022 hände dock något. Plötsligt var allting som man köpte väsentligt dyrare än tidi­gare, oavsett var i västvärlden man befann sig. Detta blev sedan värre och värre för varje månad som gick; i Sverige var inflationen som värst över 12 procent på årsbasis. Många basvaror hade rent av blivit över 30 procent dyrare.

Trots att svenskarna och andra folk fått uppleva stora svårigheter med att få sin ekonomi att gå ihop, vilket ytterligare förvärrats av ef­terföljande räntehöjningar och åter­hållsam finanspolitik, har vi inte fått mycket förklaring till varför vi drab­bades av denna prischock. Det har förekommit vaga påståenden om utbudsstörningar i Ukrainakrigets spår, vilket har varit ett sätt att ge Ryssland skulden till inflationen.

Det har dock funnits uppenbara problem att förstå omfattningen av effekten, särskilt som prisuppgången redan månaderna före Ukrainakri­gets början var onaturligt hög. Hos många, inklusive mig själv, har det funnits en gnagande misstanke om att det i själva verket var något helt annat som låg bakom – nämligen den extremt expansiva coronapolitiken, då mängder av pengar vräktes in i systemet.

Nyligen tog också en av världens mäktigaste finanspolitiker, USA:s fi­nansminister Scott Bessent, bladet från munnen. I en intervju med eko­nomipodden All-In den 22 december 2025 erkände Bessent att huvuddelen av inflationen mycket riktigt kom­mer från coronastimulanserna. Den amerikanske finansministern hänvi­sade till en studie från MIT som vi­sar att hela 42 procent av inflationen orsakades av statens utgifter och 17 procent av ökade inflationsförvänt­ningar. Då det senare kan ses som en följd av det förra vill Bessent förklara hela sex tiondelar av inflationen som en direkt följd av oansvariga politi­kers hämningslösa spenderade. Den som läser studien ser dessutom att ytterligare 14 procent av inflationen kommer som en följd av höjda rän­tor – räntor som höjdes på grund av inflationen. Slutsatsen blir alltså att den amerikanska inflationen nästan helt och hållet är självförvållad och beror på ansvarslösa politiker. Det finns ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Europa.

  12:23

Simon O Pettersson

januari 30, 2026

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

