”Politisk konst” både bredare och friare i Polen än i Sverige

Bild vä: Uwe Max Jensen, dansk konstnär, ställde ut sitt verk ”Rainbow Warrior – We Fought for This” (redigerat fotografi). Hans andra verk med hbtq-flaggor som tillsammans bildar ett hakkors fick dock inte visas. Konstnären ville med verket protestera mot vad han menar är det tabu som råder kring kritik av homo-aktivismen. Uwe Max Jensen kandiderade för partiet Stram Kurs år 2019 och är idag dess kulturtalesman. Sin karriär i partiet inledde han med att måla ett valplakat med sin penis. Foto: U-jazdowski Bild hö: ”Tystnad”, ett fotografi utställt av Tasleem Mulhall med kritik av islams syn på kvinnan. Hon är född i Jemen av en indisk mor och jemenitisk far, men bor och verkar idag i London dit hon kom vid 15 års ålder. I sin konst kritiserar hon ofta den muslimska kulturen där mannens dominans utgör en norm, samt att speciellt kvinnans menstruation anses som något smutsigt. Mulhall arbetar även som pressfotograf. Foto: U-jazdowski