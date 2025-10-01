Postmodernismen granskas

Hur får man en enkel, naturlig och relater­bar ingång till feno­menet ”postmodernism”? Svar: man väljer den mänsk­liga vinkeln. Man utgår från en per­son. Och då faller det sig naturligt att fokusera på Horace Engdahl.

Horace Engdahl (f. 1948) är aka­demiledamot, kritiker och författare. Han blev i Sverige något av symbo­len för postmodernism. Man kan säga att han själv är som begreppet postmodernism: komplex, kontro­versiell, alla har en åsikt om veder­börande …

Engdahl studerade under 70-ta­let litteraturvetenskap. Engelsk 1700-talsromantik lär ha varit inrikt­ningen. 1977 var han med och starta­de kulturtidskriften Kris, som fick en dragning åt genikult och elitism. Kris litteratursyn var: fokusera på texten. Den gamla disciplinen hermeneutik, med rötter i Bibelstudium, kom nu åter till heders. Enligt klassisk her­meneutik bör kritikern endast för­söka uttolka vad texten säger, utan sneglingar åt psykologi, politik och tidsanda.

Greppet med att ”fokusera på tex­ten” hade i och för sig varit i ropet ti­digare i svensk litteraturkritik, i slu­tet av 40-talet och framåt, med ”The New Criticism” som i Sverige värvat namn som Bengt Holmquist och Olof Lagercrantz. Men de hade sedan sist förlorat något av sin kritisk-polemis­ka udd. Så en ny textfokuserad skola, som den Kris kom med, var vad som behövdes.

Därtill var det så att kontinental filosofi med namn som Derrida, och så småningom Heidegger och Nietz­sche, med Kris åter kom i ropet. Den dittills rådande filosofidiskursen, den anglosaxiska analytiska filosofin som var fientlig till all spekulation om verklighetens natur, fick nu stry­ka på foten för metafysik med rötter i Platon.

Engdahl blev för sin del under 80-talet kritiker i Dagens Nyheter. Där var han både kritisk mot vän­sterförfattare av 70-talssnitt, och mot den konservativa tidningen SvD:s underbarn Mats Gellerfeldt. Det gjor­de han rätt i. Ty den dåtida vänstern hade inga nya idéer, den fokuserade vid det här laget på självbekännelse och på ältande av sin besvikelse över att vänsterismen inte förverkligat sin utopi. Och Gellerfeldt, som kan­ske var en frisk fläkt rent allmänt, hade inte alltid den programmatiska skärpa man kan kräva av en kritiker. Summa summarum: Engdahl hade en egen stil, en egen agenda, det får man erkänna. Han var något nytt: varken traditionellt konservativ eller ortodox vänster av marxistisk typ. Det kan hända att han var något av en karriärist, en streber. Han tog ald­rig ställning politiskt, han blev sym­bol för en postpolitisk ståndpunkt, vilket då egentligen var en vänster­ståndpunkt – ty man talar till exem­pel om postmodernismen som ”en marxismens mjuklandning”, det vill säga ett sätt för före detta vänsterister att söka en ny attityd, en attityd som inte var traditionellt konserva­tiv. Och den Engdahl vi såg briljera i essäer om europeiskt lärdomsarv – han var inte vänster, men han var definitivt inte pro-höger. Han gjorde reservationer mot traditionell natio­nalism.

Man kan säga: Engdahls opolitiska attityd var i längden ohållbar, efter­som ”allt är politik”, då som nu. Han och andra postmodernister tog till­flykt till ”texten”, den heliga texten. ”Det finns inget utanför texten”, sa Derrida och detta levde man högt på ett tag. Tills nyfeminister och mång­kulturalister kapade postmodernismen och sa att ras och kön inte finns, det är bara en diskurs, en kon­struktion. På så sätt skulle den vite mannens hegemoni utmanas, den skulle dekonstrueras enligt samme Derridas idé.