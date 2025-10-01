Förlagsbutiken
Den postmodernistiska tillbyggnaden av stationen Charing Cross i London. Foto: Wikipedia/Arild Vågen

Postmodernismen granskas

  • , 18:33
BOKRECENSION
”Postmodernism” är idag ofta ett skällsord. Men när det begav sig kom den inte bara med elände. När 70-talsvänstern kört slut på sitt krut kunde postmoderna idéer ge oss en del friska fläktar ur Europas bildningsarv. Det finns mycket att reda ut här och Johan Lundberg gör ett försök i en nyutkommen bok, När postmodernismen kom till Sverige.

Hur får man en enkel, naturlig och relater­bar ingång till feno­menet ”postmodernism”? Svar: man väljer den mänsk­liga vinkeln. Man utgår från en per­son. Och då faller det sig naturligt att fokusera på Horace Engdahl.

Horace Engdahl (f. 1948) är aka­demiledamot, kritiker och författare. Han blev i Sverige något av symbo­len för postmodernism. Man kan säga att han själv är som begreppet postmodernism: komplex, kontro­versiell, alla har en åsikt om veder­börande …

Engdahl studerade under 70-ta­let litteraturvetenskap. Engelsk 1700-talsromantik lär ha varit inrikt­ningen. 1977 var han med och starta­de kulturtidskriften Kris, som fick en dragning åt genikult och elitism. Kris litteratursyn var: fokusera på texten. Den gamla disciplinen hermeneutik, med rötter i Bibelstudium, kom nu åter till heders. Enligt klassisk her­meneutik bör kritikern endast för­söka uttolka vad texten säger, utan sneglingar åt psykologi, politik och tidsanda.

När postmodernismen kom till Sverige, av Johan Lundberg. Timbro 2022, 302 sidor

Greppet med att ”fokusera på tex­ten” hade i och för sig varit i ropet ti­digare i svensk litteraturkritik, i slu­tet av 40-talet och framåt, med ”The New Criticism” som i Sverige värvat namn som Bengt Holmquist och Olof Lagercrantz. Men de hade sedan sist förlorat något av sin kritisk-polemis­ka udd. Så en ny textfokuserad skola, som den Kris kom med, var vad som behövdes.

Därtill var det så att kontinental filosofi med namn som Derrida, och så småningom Heidegger och Nietz­sche, med Kris åter kom i ropet. Den dittills rådande filosofidiskursen, den anglosaxiska analytiska filosofin som var fientlig till all spekulation om verklighetens natur, fick nu stry­ka på foten för metafysik med rötter i Platon.

Engdahl blev för sin del under 80-talet kritiker i Dagens Nyheter. Där var han både kritisk mot vän­sterförfattare av 70-talssnitt, och mot den konservativa tidningen SvD:s underbarn Mats Gellerfeldt. Det gjor­de han rätt i. Ty den dåtida vänstern hade inga nya idéer, den fokuserade vid det här laget på självbekännelse och på ältande av sin besvikelse över att vänsterismen inte förverkligat sin utopi. Och Gellerfeldt, som kan­ske var en frisk fläkt rent allmänt, hade inte alltid den programmatiska skärpa man kan kräva av en kritiker. Summa summarum: Engdahl hade en egen stil, en egen agenda, det får man erkänna. Han var något nytt: varken traditionellt konservativ eller ortodox vänster av marxistisk typ. Det kan hända att han var något av en karriärist, en streber. Han tog ald­rig ställning politiskt, han blev sym­bol för en postpolitisk ståndpunkt, vilket då egentligen var en vänster­ståndpunkt – ty man talar till exem­pel om postmodernismen som ”en marxismens mjuklandning”, det vill säga ett sätt för före detta vänsterister att söka en ny attityd, en attityd som inte var traditionellt konserva­tiv. Och den Engdahl vi såg briljera i essäer om europeiskt lärdomsarv – han var inte vänster, men han var definitivt inte pro-höger. Han gjorde reservationer mot traditionell natio­nalism.

Man kan säga: Engdahls opolitiska attityd var i längden ohållbar, efter­som ”allt är politik”, då som nu. Han och andra postmodernister tog till­flykt till ”texten”, den heliga texten. ”Det finns inget utanför texten”, sa Derrida och detta levde man högt på ett tag. Tills nyfeminister och mång­kulturalister kapade postmodernismen och sa att ras och kön inte finns, det är bara en diskurs, en kon­struktion. På så sätt skulle den vite mannens hegemoni utmanas, den skulle dekonstrueras enligt samme Derridas idé.

  18:33

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Lennart Svensson

oktober 1, 2025

Visdomar i repris

Visdomar i repris

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

Visdomar i repris

Visdomar i repris

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

Så kapades Svenska kyrkan

Så kapades Svenska kyrkan

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

Hur kommer barn att må om man försöker totalstyra deras själsliv?

av Hans-Olof Andersson
augusti 18, 2025

🟠 BOKRECENSION Nuförtiden är ju allt produkter och konsumtion. Så barnen har också blivit produkter. Om man tycker att de inte motsvarar förväntningarna måste det ju vara något fel på dem, så man skickar dem på reparation. Detta innebär terapi, och ofta med medicinering. Boken Terapisamhällets barn skildrar den nutida terapiepidemin ur ett amerikanskt perspektiv, men mycket av det som tas upp är även tillämpligt för Sverige, fast kanske i lite andra former. Boken är också ett hårt angrepp på den kulturradikala förstörelsen av barnuppfostran i allmänhet i västerlandet.

Moberg berättar svenska folkets historia

Moberg berättar svenska folkets historia

av Simon O Pettersson
juni 30, 2025

🟠 BOKRECENSION Vilhelm Moberg är numera bekant framför allt för sina böcker om utvandringen till Amerika. En nyutgåva av hans historieverk fäster dock uppmärksamheten på en annan del av hans gärning: historikern Moberg. Det är ett mycket läsvärt och välskrivet, men samtidigt inte oproblematiskt, verk.

