Präst vittnar om konservativ våg bland ungdomar

Det handlar bland an­nat om inställningen till jämställdhet, där allt färre anser att det är en viktig fråga. Attitydför­ändringen gäller både kil­lar och tjejer.

Även i frågan om homosexualitet märks den kon­servativa vågen. Det gäller särskilt bland killar, där det nu bara är drygt hälf­ten som instämmer i på­ståendet att homosexuella par är lika bra föräldrar som heterosexuella par – en tydlig minskning mot 2018 då det var 69 procent som instämde i det.

Svenska kyrkan säger sig ha noterat skiftet.

– Vissa åsikter har vi inte hört på många år, men nu kommer de tillbaka, sä­ger Torgny Wirén, präst i Svenska kyrkan i Jönkö­ping.

– De kan säga att homo­sexualitet är en synd, ho­mosexualitet är fel.

– Homosexualitet i Sve­rige för 20 år sedan var inte helt accepterat. Och nu ett tag, de sista tio åren, har det varit självklart för nästan alla svenskar. Men nu kan en elev ställa sig upp i en skolklass och säga: ”Jag tycker att det här är synd, det här är fel enligt min tro.”

– Men också kvinnosynen, tillägger han som ett exempel på ett tydligt konservativt värderings­skifte.