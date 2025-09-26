President Donald Trump punkterar EU:s gröna omställning

Under tisdagen den 23 september lyssnade många på den amerikanske presidentens formuleringar, ty det handlar om riktlinjer inom många områden som berör arbetsplatser, inte minst för många européer.

Det blev mer än tydligt att man försökte sabotera presidentens närvaro i FN-huset. Incidenten med rulltrappan som stannade, samtidigt som den parallella trappan gick upp som vanligt var patetisk. Österrikiska källor uppger tre olika ”missöden” under president Donald Trumps vistelse i Förenta nationernas säte. Presidenten själv betecknar dessa som sabotage och har delegerat frågan till landets säkerhetstjänster.

Uppenbarligen var det bekant vilka ämnen som skulle komma upp under presidentens tal. Frågan om invandring till det plågade Europa är känd sedan tidigare. Vicepresidenten J.D. Vance klargjorde mer än tydligt följderna av den europeiska migrationspolitiken under säkerhetskonferensen i München i februari. Det riktiga hotet i Europa kommer inifrån!

De rättanpassade representanterna inom media reagerade med bestörtning och förmedlade sina upprörda tankar till respektive redaktioner. Men vicepresidenten hade rätt; under sitt tal inför Förenta nationernas generalförsamling berörde följaktligen den amerikanske presidenten själv invandringsproblematiken. Men den viktigaste delen utgjordes av den gröna omställningen, det vill säga den så omskrivna klimatpolitiken. President Trump var brutal och ack så korrekt i sin analys av uppkomsten och resultaten av den i EU förda energipolitiken. Hans kritik av stora anläggningar för vindkraft var intensiv: ”Tänk er, de vill förstöra underbart vackra landskap i Skottland med dessa monster till snurror”. Kolbrytning är oerhört viktig för många länders ekonomi, inte bara som energikälla utan även som en del i framställning av stål. Någon har väl läst om thomasprocessen och bessemerprocessen vid framställningen av järn. Med stor förtjusning talade president Trump om kol – ”clean, beautiful coal”. Just dessa meningar blev till stor glädje för den vid FN-mötet närvarande polske presidenten Karol Nawrocki. Europeiska unionen ställer nämligen krav på att den polska kolbrytningen skall upphöra. Det skulle innebära en katastrof för många anställda inom gruvindustrin.