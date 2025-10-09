Förlagsbutiken
Krigsminister Pete Hegseth hälsar president Trump välkommen innan talet. Stillbild YouTube

President Donald Trumps tal på Quanticobasen

  21:41
KRÖNIKA
Den 30 september höll president Donald Trump ett tal till höga amerikanska militärer i marinkårsbasen Quantico i delstaten Virginia. Presidentens tal föregicks av krigsministern Pete Hegseth linjetal om nya direktiv för amerikanska soldater och officerare. Svensk media reagerade på Hegseths anspelningar på skäggiga nordbor, då en amerikansk officer och även vanlig soldat skall vara välklippt och välrakad. För övrigt blev det i vanlig ordning svensk medial tystnad. Men det finns mycket mer än så.

President Donald Trump upplyste i sitt tal om en ny era för den amerikanska försvarsmakten. Valet av plats, marinbasen Quantico, grundad redan 1917 vid den atlantiska kusten var symbolisk. I dag har bland annat The Marine Corps sitt säte i Quantico. Deras emblem med texten Semper Fidelis US MC visar en absolut lojalitet till sitt land. I talets inledande del försäkrade presidenten att han kommer att återupprätta den amerikanska arméns rykte. ”Jag är vid er sida, ni kan räkna med mig”, klargjorde Donald Trump. ”Vi skall väcka vår armés krigssinne”, fortsatte presidenten. Den amerikanska armén, underförstått även flottan och flygvapnet, ska åter stå stadigt på benen.

I den andra delen av sitt tal berörde presidenten allmänt de konflikter i olika världsdelar som han arbetar med för att få fredliga lösningar på. De är åtta till antalet och han säger sig behöva åtta månader för att lösa dessa. Dessa hans handlingar borde rendera honom Nobels fredspris. Att inte få Nobels fredspris för det vore en förolämpning, anser Donald Trump. Det går nog heta diskussioner i Nobel Peace Center vid Rådhusplassen i Oslo och det kommer att bli synnerligen intressant att lyssna till den norska Nobelkommitténs beslut.

  21:41

Sophie Kielbowska

oktober 9, 2025

