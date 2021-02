Professor Klaus Martin Schwab och Valdimir Putin. Foto: Stillbild Rossia24

UTRIKES

President Putins anförande den 27 januari på World Economic Forum

Trots pandemin hölls årets World Economic Forum I Davos i Schweiz, dock under andra former än normalt. Ordföranden, professor Klaus Martin Schwab, ledde konferensen med inbjudna deltagare på distans via TV-skärmar. Den utan tvivel mest intressante makthavaren var den ryske presidenten Vladimir Putin, politiskt och medialt aktuell på grund av utvecklingen i Navalny-affären. Således bör Vladimir Putins anförande tolkas som den ryska politikens officiella credo.

Ordföranden Schwab presenterade – på engelska – den ryske presidenten när det så blev dennes tur att tala till det elektroniskt församlade kollegiet. President Putin öppnade sitt tal – på ryska – med att beröra den ekonomiska utvecklingen i världen. "Det är svårt att inte märka en transformering inom livets alla sfärer", konstaterade den ryske presidenten gällande den uppkomna situationen, inte minst på grund av Covid-19-pandemin. Pandemin skärpte världens samlade problem inom den ekonomiska och sociala obalansen. Just denna punkt ägnade Putin extra uppmärksamhet åt. Han påminde om situationen på 1930-talet och konsekvenserna därav. En ekonomisk spänning leder till en polarisering och en internationell strategisk spiral, som kan leda till en konflikt "alla mot alla". Resultatet kan bli slutet på vår civilisation.

