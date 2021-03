President Vladimir Putin och Alexej Navalnyj – ett återkommande tema i franska BFM TV

UTRIKESOnsdagen den 24 mars kom ett något oväntat besked från Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Den närmast hermetiska nedstängningen av Tyskland som i all hast planerats gälla under påskdagarna dras nu tillbaka och läggs på hyllan. Detta rapporterar flera medier under dagen. Merkel drar tillbaka beslutet efter massiv kritik från näringslivet men också från tunga företrädare inom hennes eget parti.