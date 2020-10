Presstitutes – om köpta journalister

Den tyske journalisten Udo Ulfkotte har skrivit en enormt viktig och avslöjande bok om de tyska journalister som under många år låtit sig mutas och köpas av CIA, av näringslivets giganter med flera; Gekaufte Journalisten: Wie Politiker, Geheimsdienste unt Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken (2014). År 2017 översattes den till engelska och kom att heta Journalists for Hire: How the CIA Buys the News. Den finns inte utgiven på svenska, men titeln skulle kunna översättas ”Köpta journalister: Hur politiker, säkerhetstjänster och finansen styr tyska media”.



Udo Ulfkotte dog plötsligt den 13 januari 2017, 56 år gammal. Enligt den tyska tidskriften Der Spiegel var det en hjärtinfarkt, men tidningen anger inte källan till denna information. Redan i juli 2017 publicerade den tyske författaren Jonas Schneider den 13 sidor korta skriften The Mysterious Death of Udo Ulfkotte: Evidence for a Murder (Udo Ulfkottes mystiska död: Bevisen för ett mord). Han menade att det finns många indicier på att Ulfkotte gjort sig mycket obekväm för etablissemanget och därför blev mördad.