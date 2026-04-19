Mystiskt sabotage. Här syns den fällda kraftledningsstolpen (t.v.) som slog ut elförsörjningen till en pumpstation. Sabotaget stoppade successivt – sannolikt för att undvika omedelbart larm – flödet i den transalpina rörledningen (t.h.) som till stora delar går i oländig terräng, långt borta från bebyggelse och insyn. Rörledningen har upprepade gånger genom åren beskyllts för att ”hota Europas klimatmål”. Foto: Stillbild TG1

Professionellt sabotage mot italiensk oljeledning

  12:59
Stoppade kritiska oljeleveranser till Tyskland
Ett precisionssabotage mot kritisk energiinfrastruktur i norra Italien har lamslagit en av Europas viktigaste oljeledningar. Attacken tvingade Tysklands största raffinaderier att tömma sina reservlager för att undvika totalt driftstopp. Samtidigt som liknande attacker eskalerar både i Europa och globalt, växer misstankarna om att en koordinerad ”dold hand” medvetet driver fram en världsomspännande energikris.

Sabotaget inträffade den 25 mars och riktades mot elför­sörjningen vid en pumpsta­tion nära Terzo di Tolmezzo i de italienska alperna. Skador­na orsakade ett tillfälligt stopp i rå­oljeleveranserna via den transalpina rörledningen (TAL), vilket fick direk­ta konsekvenser för tysk industri.

Enligt uppgifter påverkades främst Tysklands största raffinaderi MiRO (Mineraloelraffinerie Oberr­hein), beläget i Karlsruhe i sydvästra Tyskland, som stod utan råvaruleveranser i flera dagar. Även ett raffinaderi i Bayern drabbades av störningarna och tvingades täcka upp för bristen genom att använda sina interna reserver.

Strategiskt viktiga MiRO. Mineraloelraffinerie Oberrhein (Mineraloljeraffinaderi i övre Rhen) i Karlsruhe är Tysklands största oljeraffinaderi med en bearbetnings¬kapacitet på cirka 15 miljoner ton råolja per år. Anläggningen fungerar som ett centralt energinav som försörjer över 10 miljoner människor och täcker nästan hälften av delstaten Baden-Württembergs energibehov. Med 1 100 anställda är raffinaderiet ett av de modernaste i Europa och en hörnsten i Tysklands bränsleförsörjning – men anläggningen är samtidigt kritiskt beroende av leveranser via den transalpina rörledningen (TAL). Foto: Conscia

 

I denna analys tittar vi närmare på denna attack – som i stort sett har förbigåtts med tystnad av etablis­semanget och dess media – och hur den utgör en del av ett framväxande globalt mönster av omfattande och eskalerande angrepp på vår energi­säkerhet.

Italienska myndigheter har infor­merat Tyskland om händelsen, och tyska brottsbekämpande myndighe­ter utreder nu omständigheterna i samarbete med sina italienska kolle­gor. Den tyska federala kriminalpoli­sen BKA har kopplats in för att bistå i arbetet. Varken misstänkta eller fastställda bakomliggande motiv till attacken fanns tillgängliga vid vår pressläggning och ingen grupp har tagit på sig dådet.

Strategisk rörledning. Karta över den transalpina rörledningen (TAL) som förbinder den italienska hamnen i Trieste med industricentra i Tyskland, Österrike och Tjeckien. Den tjocka orangea linjen med pilar visar flödet till Tysklands största raffinaderi MiRO i Karlsruhe. Markering (orange) med orden ”Ausfall der Pumpstation” visar var den saboterade pumpstationen är belägen.Karta: Welt

 

Den genomförda attacken var ex­tremt precis. I stället för att förstöra själva pumpstationen, kapade förö­varna i stället kraftledningen till den. De använde skärbrännare för att kapa två av elstolpens ben på ett sätt som skulle orsaka en gradvis kollaps snarare än ett direkt fall, vilket gav dem god tid att hinna undan. Detta tyder på teknisk expertis som sna­rare förknippas med specialförband eller underrättelsetjänster än med vanliga aktivister. Därför misstän­ker utredarna en statlig aktör eller åtminstone proffs som hyrts in av en okänd part.

Gåtfulla omständigheter

Utredningen, som leds av den ita­lienska åklagarmyndigheten mot ter­rorism (DDA) i samarbete med BKA, står inför flera gåtfulla omständig­heter. Det finns särskilt två faktorer som får experterna att misstänka att det rör sig om en mycket avancerad aktör:

  • Total avsaknad av digitala spår: Trots att området är svårtillgängligt lyckades gärningspersonerna navi­gera i den skogiga terrängen och ut­föra sabotaget utan att fastna på en enda övervakningskamera eller läm­na några digitala avtryck efter sig.
  • Strategiskt val av mål: I stället för att genomföra en spektakulär sprängning av själva rörledningen – vilket skulle ha gett omedelbara rub­riker – valde förövarna att diskret slå ut strömförsörjningen. Detta ströp oljeflödet lika effektivt men ”i det tysta”, vilket tyder på stor kunskap om hur infrastrukturen fungerar.

Ökad oro rörande energiinfrastruktur i Europa

Händelsen följer på en serie nyligen genomförda mordbränder i Frank­rike som skadat elinfrastruktur och stört verksamheten hos bland an­nat flera vapenföretag. Vid dessa at­tacker blev över 3 000 hushåll ström­lösa, och vapenjättar som MBDA och KNDS – som tillverkar ammunition och Caesar-artillerisystem – påver­kades av avbrotten.

Christer Ericsson

april 19, 2026

Nya uppgifter ur Epsteinfilerna visar att Jeffrey Epstein var en nyckelspelare när Bitcoin förlorade sin ursprungliga funktion som ett anonymt betalmedel utanför statens kontroll. Omprogrammering och skräddarsydda lagar förvandlade Bitcoin till en kontrollerad och övervakad investeringsmekanism för finanseliten.

Torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarsutskott, pläderade Frankrikes ÖB, general Fabien Mandon, för ytterligare anslag genom "lagen om militära program" (ökade anslag 2024–2030) som syftar till att öka försvarsbudgeten på grund av geopolitiska spänningar och krig, särskilt i Mellanöstern, men framför allt gällande risken för ett "öppet krig" mot Ryssland.

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

”Rage” på Dramaten
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

