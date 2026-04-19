Professionellt sabotage mot italiensk oljeledning

Sabotaget inträffade den 25 mars och riktades mot elförsörjningen vid en pumpstation nära Terzo di Tolmezzo i de italienska alperna. Skadorna orsakade ett tillfälligt stopp i råoljeleveranserna via den transalpina rörledningen (TAL), vilket fick direkta konsekvenser för tysk industri.
Enligt uppgifter påverkades främst Tysklands största raffinaderi MiRO (Mineraloelraffinerie Oberrhein), beläget i Karlsruhe i sydvästra Tyskland, som stod utan råvaruleveranser i flera dagar. Även ett raffinaderi i Bayern drabbades av störningarna och tvingades täcka upp för bristen genom att använda sina interna reserver.
I denna analys tittar vi närmare på denna attack – som i stort sett har förbigåtts med tystnad av etablissemanget och dess media – och hur den utgör en del av ett framväxande globalt mönster av omfattande och eskalerande angrepp på vår energisäkerhet.
Italienska myndigheter har informerat Tyskland om händelsen, och tyska brottsbekämpande myndigheter utreder nu omständigheterna i samarbete med sina italienska kollegor. Den tyska federala kriminalpolisen BKA har kopplats in för att bistå i arbetet. Varken misstänkta eller fastställda bakomliggande motiv till attacken fanns tillgängliga vid vår pressläggning och ingen grupp har tagit på sig dådet.
Den genomförda attacken var extremt precis. I stället för att förstöra själva pumpstationen, kapade förövarna i stället kraftledningen till den. De använde skärbrännare för att kapa två av elstolpens ben på ett sätt som skulle orsaka en gradvis kollaps snarare än ett direkt fall, vilket gav dem god tid att hinna undan. Detta tyder på teknisk expertis som snarare förknippas med specialförband eller underrättelsetjänster än med vanliga aktivister. Därför misstänker utredarna en statlig aktör eller åtminstone proffs som hyrts in av en okänd part.
Gåtfulla omständigheter
Utredningen, som leds av den italienska åklagarmyndigheten mot terrorism (DDA) i samarbete med BKA, står inför flera gåtfulla omständigheter. Det finns särskilt två faktorer som får experterna att misstänka att det rör sig om en mycket avancerad aktör:
- Total avsaknad av digitala spår: Trots att området är svårtillgängligt lyckades gärningspersonerna navigera i den skogiga terrängen och utföra sabotaget utan att fastna på en enda övervakningskamera eller lämna några digitala avtryck efter sig.
- Strategiskt val av mål: I stället för att genomföra en spektakulär sprängning av själva rörledningen – vilket skulle ha gett omedelbara rubriker – valde förövarna att diskret slå ut strömförsörjningen. Detta ströp oljeflödet lika effektivt men ”i det tysta”, vilket tyder på stor kunskap om hur infrastrukturen fungerar.
Ökad oro rörande energiinfrastruktur i Europa
Händelsen följer på en serie nyligen genomförda mordbränder i Frankrike som skadat elinfrastruktur och stört verksamheten hos bland annat flera vapenföretag. Vid dessa attacker blev över 3 000 hushåll strömlösa, och vapenjättar som MBDA och KNDS – som tillverkar ammunition och Caesar-artillerisystem – påverkades av avbrotten.