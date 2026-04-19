Professionellt sabotage mot italiensk oljeledning

Sabotaget inträffade den 25 mars och riktades mot elför­sörjningen vid en pumpsta­tion nära Terzo di Tolmezzo i de italienska alperna. Skador­na orsakade ett tillfälligt stopp i rå­oljeleveranserna via den transalpina rörledningen (TAL), vilket fick direk­ta konsekvenser för tysk industri.

Enligt uppgifter påverkades främst Tysklands största raffinaderi MiRO (Mineraloelraffinerie Oberr­hein), beläget i Karlsruhe i sydvästra Tyskland, som stod utan råvaruleveranser i flera dagar. Även ett raffinaderi i Bayern drabbades av störningarna och tvingades täcka upp för bristen genom att använda sina interna reserver.

I denna analys tittar vi närmare på denna attack – som i stort sett har förbigåtts med tystnad av etablis­semanget och dess media – och hur den utgör en del av ett framväxande globalt mönster av omfattande och eskalerande angrepp på vår energi­säkerhet.

Italienska myndigheter har infor­merat Tyskland om händelsen, och tyska brottsbekämpande myndighe­ter utreder nu omständigheterna i samarbete med sina italienska kolle­gor. Den tyska federala kriminalpoli­sen BKA har kopplats in för att bistå i arbetet. Varken misstänkta eller fastställda bakomliggande motiv till attacken fanns tillgängliga vid vår pressläggning och ingen grupp har tagit på sig dådet.

Den genomförda attacken var ex­tremt precis. I stället för att förstöra själva pumpstationen, kapade förö­varna i stället kraftledningen till den. De använde skärbrännare för att kapa två av elstolpens ben på ett sätt som skulle orsaka en gradvis kollaps snarare än ett direkt fall, vilket gav dem god tid att hinna undan. Detta tyder på teknisk expertis som sna­rare förknippas med specialförband eller underrättelsetjänster än med vanliga aktivister. Därför misstän­ker utredarna en statlig aktör eller åtminstone proffs som hyrts in av en okänd part.

Gåtfulla omständigheter

Utredningen, som leds av den ita­lienska åklagarmyndigheten mot ter­rorism (DDA) i samarbete med BKA, står inför flera gåtfulla omständig­heter. Det finns särskilt två faktorer som får experterna att misstänka att det rör sig om en mycket avancerad aktör:

Total avsaknad av digitala spår: Trots att området är svårtillgängligt lyckades gärningspersonerna navi­gera i den skogiga terrängen och ut­föra sabotaget utan att fastna på en enda övervakningskamera eller läm­na några digitala avtryck efter sig.

Strategiskt val av mål: I stället för att genomföra en spektakulär sprängning av själva rörledningen – vilket skulle ha gett omedelbara rub­riker – valde förövarna att diskret slå ut strömförsörjningen. Detta ströp oljeflödet lika effektivt men ”i det tysta”, vilket tyder på stor kunskap om hur infrastrukturen fungerar.

Ökad oro rörande energiinfrastruktur i Europa

Händelsen följer på en serie nyligen genomförda mordbränder i Frank­rike som skadat elinfrastruktur och stört verksamheten hos bland an­nat flera vapenföretag. Vid dessa at­tacker blev över 3 000 hushåll ström­lösa, och vapenjättar som MBDA och KNDS – som tillverkar ammunition och Caesar-artillerisystem – påver­kades av avbrotten.