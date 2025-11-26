Professor: Finland mer underkastat USA idag än till Sovjet under kalla kriget

Alla är inte odelat positi­va till Alexander Stubbs relation till Donald Trump. Jan Sundberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors uni­versitet, menar att finlandiseringen – underkastelsen till en stormakt – är ännu värre idag än under kalla kri­get mot Sovjetunionen.

– Finlandisering är ett begrepp som myntades i Tyskland och syftar på Finlands medgörlighet gentemot Sovjetunionen. Avsikten var att vin­na politiska och ekonomiska förde­lar i förhållande till Kreml, förklarar Sundberg, och fortsätter:

– Lismandet inför Trump handlar om att få fortsatt militärt stöd i Nato och slippa höga tullar. Jag kallar det en renässans för finlandiseringen.

Han säger att finlandiseringen rentav är betydligt värre idag jäm­fört med tidigare.

– Finska politiker badade bastu och drack vodka med ryssarna, ibland i kopiösa mängder. Men nå­got sådant lismande som vi nu bevitt­nar offentligt inför Trump var totalt främmande då.

Han menar att detta även gäller Sverige och de övriga nordiska län­derna, möjligen med undantag för Danmark.

– Alla har de uppvaktat Trump, va­rit inställsamma och överöst honom med beröm och smicker. Det över­träffar vad som kan anses värdigt i internationella relationer.

Före detta president: Borde tala med Ryssland

Torsten Fagerholm på Hufvudstads­bladet menar att Finland, trots de nära relationerna till USA, bara är en simpel åskådare.

– Finland och det övriga EU har förpassats till åskådarroll. En tiggare har varken råd att vara petig eller kräsen, skriver han på X.

Även Finlands före detta presi­dent, Sauli Niinistö, som hade en mycket nära relation med Vladimir Putin fram till 2022, har blivit alltmer öppet kritisk mot att Finland och EU bara talar med USA men inte med Ryssland.

– Jag ser fortfarande en viss ko­misk situation i att européerna med­delar att de inte tänker tala med krigsförbrytaren Putin. Men Trump talar [med honom], och sedan går vi och lyssnar på vad de har sagt, säger han till Yle.

– När man befinner sig i en sådan här situation, vore det nog klokt att själv också föra sådana samtal. Pre­cis som Trump gör.

Han säger att de viktiga samtalen nu förs mellan USA, Kina och Ryss­land.

– Jag har ibland ritat upp dessa maktstrukturer som en fyrkant, där EU var en del. Nu har den tyvärr fal­lit bort och blivit en triangel.