Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Alexander Stubb (till höger om Donald Trump) är bra på golf, och ingick i finska landslaget i unga år. Foto: X

Professor: Finland mer underkastat USA idag än till Sovjet under kalla kriget

  • , 21:33
UTRIKES
Finlands president Alexander Stubb har utvecklat mycket nära relationer med Donald Trump, vilket mötts av hyllningar i landet. Stubb spelar löpande golf med Trump, och var inbjuden till den koalition av i övrigt stora europeiska länder som besökte Vita huset i höstas. Nu menar en professor att det gått för långt – och att vi bevittnar ”en renässans för finlandiseringen”.

Alla är inte odelat positi­va till Alexander Stubbs relation till Donald Trump. Jan Sundberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors uni­versitet, menar att finlandiseringen – underkastelsen till en stormakt – är ännu värre idag än under kalla kri­get mot Sovjetunionen.

– Finlandisering är ett begrepp som myntades i Tyskland och syftar på Finlands medgörlighet gentemot Sovjetunionen. Avsikten var att vin­na politiska och ekonomiska förde­lar i förhållande till Kreml, förklarar Sundberg, och fortsätter:

Jan Sundberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Foto: Yle

– Lismandet inför Trump handlar om att få fortsatt militärt stöd i Nato och slippa höga tullar. Jag kallar det en renässans för finlandiseringen.

Han säger att finlandiseringen rentav är betydligt värre idag jäm­fört med tidigare.

– Finska politiker badade bastu och drack vodka med ryssarna, ibland i kopiösa mängder. Men nå­got sådant lismande som vi nu bevitt­nar offentligt inför Trump var totalt främmande då.

Han menar att detta även gäller Sverige och de övriga nordiska län­derna, möjligen med undantag för Danmark.

– Alla har de uppvaktat Trump, va­rit inställsamma och överöst honom med beröm och smicker. Det över­träffar vad som kan anses värdigt i internationella relationer.

Golfkompisar. Finlands president visar sig gärna med Trump, men lismandet ger ändå inget inflytande, menar kritiker. Foto: Privat

 

Före detta president: Borde tala med Ryssland

Torsten Fagerholm på Hufvudstads­bladet menar att Finland, trots de nära relationerna till USA, bara är en simpel åskådare.

– Finland och det övriga EU har förpassats till åskådarroll. En tiggare har varken råd att vara petig eller kräsen, skriver han på X.

Sauli Niinistö, Finlands tidigare president, hade täta kontakter med Putin. Han menar att det är fel att överlåta åt Trump att tala med Putin, Finland borde föra sin egen talan. Foto: Presidentkansliet/presidentti.fi

 

Även Finlands före detta presi­dent, Sauli Niinistö, som hade en mycket nära relation med Vladimir Putin fram till 2022, har blivit alltmer öppet kritisk mot att Finland och EU bara talar med USA men inte med Ryssland.

– Jag ser fortfarande en viss ko­misk situation i att européerna med­delar att de inte tänker tala med krigsförbrytaren Putin. Men Trump talar [med honom], och sedan går vi och lyssnar på vad de har sagt, säger han till Yle.

– När man befinner sig i en sådan här situation, vore det nog klokt att själv också föra sådana samtal. Pre­cis som Trump gör.

Han säger att de viktiga samtalen nu förs mellan USA, Kina och Ryss­land.

– Jag har ibland ritat upp dessa maktstrukturer som en fyrkant, där EU var en del. Nu har den tyvärr fal­lit bort och blivit en triangel.

Dela artikeln
  • , 21:33

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

november 26, 2025

Relaterat

Har Donald Trump en diagnos?

Har Donald Trump en diagnos?

av Christer Nilsson
juli 10, 2025

🟠 KRÖNIKA President Donald Trump kommer med sina 78 år att bli den äldste sittande presidenten efter sin föregångare Joe Biden. Trump är den ende presidenten i amerikansk historia som blivit ställd inför riksrätt två gånger, och det är också många som försöker ställa en psykiatrisk diagnos på honom. Men hur är det med andra presidenter genom historien? Christer Nilsson, som är medicinhistoriker, tar en titt på anklagelser och bevisade fakta.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – mobil säkerhet med Teuton Systems

Senaste numret

NyT22web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.