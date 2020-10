Professor: Hålet i Estonia var första skadan och orsakade förlisningen

– Att hålet orsakades av en stenbumling på botten kan jag med säkerhet utesluta, säger han till Aftonbladet.

Det var under dykningar för ett år sedan som det hittades ett hål, 4 meter högt och 1,2 meter brett, av ett filmteam lett av journalisten Henrik Evertsson. Sedan dess har flera teorier som förut kallats för grundlösa konspirationsteorier av de ansvariga myndigheterna och staten åter kommit till ytan. Dessa gjorde samtidigt osedvanligt stora ansträngningar för att förhindra att vraket undersöktes.

Efter den sensationella dokumentärserie som släpptes på TV-kanalen Discovery i slutet av september där man kunde bevisa att det finns ett stort hål i sidan på det sjunkna M/S Estonia har allt fler kritiska röster höjts för att återuppta utredningen av fallet.

Även om han inte vill bidra med en egen teori för hur hålet uppstått menar Anders Ulfvarson, professor emeritus i marin konstruktionsteknik, att hålet i skrovet tillkom före den officiella olycksorsaken, att bogvisiret slets av och därmed orsakade fartygskatastrofen som tog 852 människors liv. Han blir därmed ännu en expert som sällar sig till dem som kritiserar den officiella historieskrivningen om katastrofen.

Hålet den första skadan i skrovet

Att ett bogvisir ska falla av till sjöss är en osannolik händelse. Att skrovet vid samma tillfälle får ett hål under vattenlinjen är otänkbart, menar Ulfvarson. Dessutom skulle en skada i skrovet som den man nu hittat leda till en utveckling som därefter hade kunnat orsaka att bogvisiret slets av på grund av ökade påfrestningar. Den stora mängden vatten som strömmade in via det stora hålet, som till stor del var placerat under vattenlinjen, skall ha tyngt ner fören vilket gjorde att en större del av det kom i kontakt med den hårda sjögången vilket innebar att kraften från de mötande vågorna blev flera gånger större mot bogvisiret.