PUT slopas – men vad händer sedan?

I en lagrådsremiss den 7 april fö­reslår Tidöregeringen att möjlig­heten till permanent uppehålls­tillstånd tas bort för flyktingar, alternativt skyddsbehövande, kvotflyktingar samt den som bevil­jas tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, verkstäl­lighetshinder eller anknytning. Tids­begränsade tillstånd (TUT) blir ny norm.

I ett separat spår, med föresla­gen start 1 januari 2027, kan redan beviljade PUT retroaktivt ändras till tidsbegränsade. Uppskattningsvis 100 000 personer berörs.

”Äntligen”

Att avskaffa PUT var ett av Sverigedemokraternas centrala krav i Tidö­avtalet. SD:s migrationspolitiske ta­lesperson Ludvig Aspling formulerar logiken rakt: ”Om du vill bo perma­nent i Sverige ska du bli medborgare och uppfylla kraven för det.” Migra­tionsminister Johan Forssell (M) an­slår samma ton: ”Den som kommer hit och begår brott eller missköter sig har förbrukat den svenska gäst­friheten. Sverige är inte en kravlös gemenskap.”

Principen är enkel: med tidsbegränsade tillstånd kan den som missköter sig, begår brott eller inte uppfyller villkoren förlora sin rätt att stanna vid förnyelse. Inga gratis­biljetter för evigt. För invandrings­kritiker är det ett konkret steg i rätt riktning.

”Ska bli medborgare i stället”

Fria Tider läser lagrådsremissen med andra ögon och citerar det av­snitt som SD-lojala röster missar eller hoppar över: ”Syftet med förslaget är att åstadkomma en ordning med enbart tidsbegränsade uppehålls­tillstånd för bl.a. skyddsbehövande, där den som vill stanna i Sverige bör göra det som svensk medborgare i stället för med stöd av ett permanent uppehållstillstånd.”

Forssell bekräftar det själv: ”En viktig poäng med detta är att öka in­citamentet för att bli medborgare.”

Dan Eriksson, ordförande för för­eningen Det fria Sverige, reste var­ningsflagg för vad detta kan innebä­ra i en artikel publicerad i december 2025. Han menar att regeringen an­vänder osäkerheten kring PUT som påtryckningsmedel för att driva människor mot medborgarskap – som de annars kanske inte hade brytt sig om att skaffa. Och varje medborgarskap som delas ut under dessa förutsättningar blir ett fullbor­dat faktum som framtida regeringar får ärva. Under 2022 beviljades när­mare 90 000 medborgarskap. Siffran har sjunkit sedan dess men ligger fortfarande på tiotusentals per år.

”Till skillnad från uppehållstill­stånd är medborgarskap fortfarande mycket svårt att återkalla. Det krävs grov kriminalitet eller terroristbrott. Att sakna lojalitet räcker inte. Att leva i ett parallellsamhälle räcker inte. Att aktivt motarbeta svensk kultur, iden­titet och gemenskap inifrån räcker inte”, påpekar Eriksson. En verklig kursändring, menar han, vore ett system där medborgarskap endast utdelas i undantagsfall, till personer som ”demonstrerat exceptionell lo­jalitet och fullständigt uppgått i den svenska gemenskapen” – inte till människor som pressats till att lära sig lite bättre svenska och jobba för sin försörjning.