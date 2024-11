Putin ändrar kärnvapendoktrinen – efter attacker med amerikanska långdistansvapen

Den amerikanske presidenten Joe Biden meddelade under söndagen att man från USA:s sida nu tillåter Ukraina att använda amerikanska långdistansrobotar mot mål i Ryssland. Ukraina var inte sena med att utnyttja detta och redan en dag senare, natten mot tisdag, började man använda de amerikanska vapnen mot mål långt bakom fiendens linjer.

Enligt uppgifter i ukrainsk media, som därefter bekräftades av Ryssland, användes ett flertal amerikanska ATACMS-robotar i en lyckad attack mot en vapendepå 13 mil in på ryskt territorium.

Attackerna och klartecknet för Ukraina att använda sig av amerikanska långdistansvapen har lett till ytterligare en eskalering. Putin har lovat ett kraftigt gensvar och väljer att uppdatera den ryska kärnvapendoktrinen så att man lättare ska kunna använda sig av kärnvapen mot Ukraina – och dess allierade.

Eskaleringen – Biden ändrade sig om långdistansvapen

Under kriget mellan Ryssland och Ukraina har flera eskaleringar skett från båda sidor. Länder i väst som stött Ukraina, men även länder vänligt inställda till Ryssland, som Iran och Nordkorea, har donerat eller sålt stora mängder vapen till de stridande parterna. Efter att Ukraina gick in i Ryssland under sommaren 2024 och erövrade stora landområden i Kursk-regionen var det många som oroade sig för det ryska gensvaret som då potentiellt skulle kunna utlösa den ryska kärnvapendoktrinen. Ryssland valde dock att fortsätta strida med konventionella medel och eskaleringen kom i stället i form av direkt inblandning från en av Rysslands få allierade, Nordkorea, som än så länge har skickat 10 000 man för att strida mot Ukraina i Kursk-regionen.

Ukraina har länge haft tillgång till träffsäkra och effektiva europeiska och amerikanska vapen i försvarskriget mot den ryska invasionen, som det välkända amerikanska ATACMS. Dessa vapensystem levererades dock med flera förbehåll. Det viktigaste av dessa var att Ukraina inte fick slå till mot mål inne på ryskt territorium med hjälp av dessa vapen, utan i stället fick nöja sig med måltavlor i ockuperade områden på ett visst avstånd från den ryska gränsen. Under krigets gång har dock gränserna för vilka måltavlor som Ukraina kunde slå mot successivt flyttats fram men linjen har dragits vid attacker mot mål inne på ryskt territorium.

Ryssland har i sin tur anpassat sig efter denna situation och placerat vapendepåer, vapensystem och stridsflyg bortom räckvidd för en majoritet av de ukrainska vapensystem. Men ett stort antal av dessa är inom räckhåll för de västerländska vapensystemen som Ukraina inte fått använda.

Det är något som nu blivit omkullkastat. Kort efter det amerikanska valet avslutats och där det står klart att Donald Trump blivit segrare har Biden nu plötsligt ändrat sig gällande en av de viktigaste punkterna gällande det amerikanska stödet:

Ukraina får nu använda amerikanska ATACMS-robotar mot militära mål inne på ryskt territorium efter ett beslut som meddelades i söndags av Vita huset. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj meddelade under söndagen att man ser de amerikanska långdistansvapnen som en nyckelpunkt och menade att dessa talade för sig själva som en del i deras segerplan.

– Planen för att stärka Ukraina är segerplanen, vilken jag presenterat för våra partners. En av nyckelpunkterna i den är långdistanskapacitet för vår armé. I dag pratas det mycket i media om att vi fått tillåtelse till det. Men attacker genomförs inte med ord. De kan inte proklameras. Missiler talar för sig själva. Det gör de verkligen. Ära till Ukraina!

Bara en dag senare, natten till tisdagen, började den ukrainska militären att avfyra dessa långdistansvapen mot mål i Ryssland