Rädda Nya Tider!

Nya Tider är den enda Sverigevänliga tid­ningen som utkommer på papper. Det är raka nyheter utan politiskt korrekta skygglappar som retar etablissemanget. Kombi­nationen av fokus på frihet, natio­nellt oberoende, individuell integri­tet och opartisk geopolitisk analys har mejslat fram en unik position i det svenska medielandskapet och även i internationell kontext.

Detta understryks av att allt färre samtidigt litar på eller vill ta del av de gamla medierna, i synnerhet public service. Detta har de själva fått er­känna gång på gång. Senast i raden var det den stora amerikanska TV-kanalen CBS, som på nyår i en när­mast tårdrypande avbön erkände att man tjänat särintressen och finan­siella och akademiska eliter, och att nu skulle man börja bry sig om den vanlige amerikanen.

”Vi har tagit hänsyn till aktivister, och inte genomsnittsamerikanen. Vi har lagt för mycket vikt vid akademi­kers eller eliters analyser”, sade CBS nye nyhetschef Tony Dokoupil på ny­årsdagen.

Det är en omvändelse under gal­gen, och inte motiverad av någon omsorg om sanningen eller tittarna. CBS har nämligen förlorat nästan varannan tittare på sina prime time-nyheter och speciellt yngre har i stor utsträckning övergett kanalen. CBS försöker linda in den påstådda kursomläggningen med att man vill hindra unga att ta del av alterna­tivmedia, vilket de hävdar leder till antisemitism och politikerförakt.

Det är inte många som tror att av­bönen är allvarligt menad, och den har hittills bara resulterat i att ännu fler söker sig till alternativmedia, då CBS i princip erkänner att kritiken mot dem varit befogad. Och andra systemmedier är i samma situation, även om inte alla känt sig tvingade att erkänna det utåt än.

I Sverige håller dock staten sys­temmedierna under armarna. För året 2026 har man beviljat klanen Bonnier och deras samarbetspartner nästan 350 miljoner kronor i presstöd (idag kallat mediestöd), vilket är omkring 40 procent av det totala bidraget. Detta trots att oligarkfamil­jens verksamheter går med miljard­vinst.

Presstödet infördes på 1970-talet för att säkra mångfald i dagspressen men har i praktiken gjort att många små vänstersekter och deras publi­kationer kunnat överleva långt efter sitt bäst före-datum. I övrigt är det systemlojala medier som fått stödet. Det blev därför en chock när Nya Ti­der år 2013 kvalificerade sig för stat­ligt presstöd – så var det ju inte tänkt! Men nu fasas alltså detta stöd ut.

I stället har man ett nytt mediestöd, var syfte också uppges vara att stärka demokratin genom tillgång till oberoende journalistik. Detta stöd går främst till lokaltidningar, där Bonnier News Local är en jätteaktör, men stödet kan även ges till lands­omfattande tidningar om de bedöms vara ”av särskild vikt för medie­mångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning”.

Inför 2026 var det endast fem tid­ningar som kvalade in: Dagens ETC (13 miljoner), Dagen (11 miljoner), Världen idag (7 miljoner), Syre (6 miljoner) och Epoch Times (2 miljo­ner). Beloppen är avrundade och in­kluderar andra typer av mediestöd.

Detta samtidigt som Nya Tider är den enda Sverigevänliga tidningen som utkommer på papper. Vilken grupp i Sverige är mest underför­sörjd när det gäller journalistisk bevakning, om inte Sverigedemo­kraternas väljare och andra natio­nellt sinnade människor? Ändå är det dessa mestadels vänsterliberala tidningar som anses vara viktiga för mediemångfalden …

Det är därför vi nu vänder oss till Dig, bäste läsare.

Nya Tider har medvetet hållit pre­numerationspriserna på en så låg nivå som möjligt. Denna strategi, som möjliggjorts av presstödet, har vi valt för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra nyheter, inte för att maximera någon vinst. Jämförbara tidningar har ofta en prenumerationsavgift som är dub­belt så hög som Nya Tider eller mer. Dagens ETC tar till exempel närmare 5 000 kronor för en helårsprenume­ration.

Vi tvingas nu, efter många år med mycket låga prenumerationsavgif­ter, att justera priserna till mark­nadsmässig nivå. Nyheter måste inte bara skrivas, magasinet ska också layoutas, tryckas och levereras med post till prenumeranterna. Och alla dessa kostnader har skjutit i höjden på sistone.

Det är bara så vi kan rädda Nya Ti­der – tillsammans.

I praktiken betyder det att vi inför en avgift separat för pappersutgåvan (se sidan 3). Vi har faktiskt fått frå­gor om detta tidigare, varför vi inte tar något extra för att skicka hem vårt påkostade nyhetsmagasin till de prenumeranter som föredrar det, jämfört med de som bara läser på nä­tet. Men vårt svar har alltid varit att nyheterna ska komma så många som möjligt till del, på alla sätt vi bara kan erbjuda. Det är med sorg vi tvingas konstatera att detta inte längre är möjligt.

Vi hoppas att du som gillar att läsa riktiga nyheter på högkvalita­tivt papper fortsätter att stödja oss med en prenumeration på pappers­utgåvan, så att denna viktiga epok i svensk mediehistoria inte behöver gå i graven.

Framtiden ligger framför oss med allt fler som förstår att systemmedia ljuger för dem. Intresset för alter­nativmedia är stort och ökar hela tiden. Det sker en ompositionering även inom politiken, där uttalanden och ”samrören” som var otänkbara för bara några år sedan är närmast mainstream idag – åtminstone i andra delar av västvärlden, då Sverige som vanligt ligger efter. Samtidigt är det en turbulent och orolig värld, en värld där betydelsen av sanna nyhe­ter och korrekt information är vikti­gare än någonsin.

Hjälp Nya Tider att överbrygga denna svåra tid och omorientering genom att fortsätta att stödja oss ge­nom en prenumeration. Sprid Nya Tider till dina vänner och bekanta och gör reklam för våra artiklar på Facebook och i andra sociala medier. Vi kommer även inom kort att lan­sera speciella stödprenumerationer där läsare kan ge extra stöd till ut­givningen och samtidigt få ta del av exklusiva erbjudanden.

Ett stort tack till alla våra läsare och prenumeranter!