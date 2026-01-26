Rädda Nya Tider!

Förlagsbutiken
LEDARE
Tack vare ett stort stöd från våra läsare år efter år har vi kunnat bygga upp Nya Tider från en liten, närmast helt ideell, verksamhet till en kraft som skakat om den politiska korrektheten och tvingat systemmedierna att ta upp Nya Tider och våra avslöjanden. Nu måste vi dock lita till våra läsare och prenumeranter än en gång, då man försöker slå undan benen för oss genom att endast ge presstöd till vänstertidningar.

Nya Tider är den enda Sverigevänliga tid­ningen som utkommer på papper. Det är raka nyheter utan politiskt korrekta skygglappar som retar etablissemanget. Kombi­nationen av fokus på frihet, natio­nellt oberoende, individuell integri­tet och opartisk geopolitisk analys har mejslat fram en unik position i det svenska medielandskapet och även i internationell kontext.

Detta understryks av att allt färre samtidigt litar på eller vill ta del av de gamla medierna, i synnerhet public service. Detta har de själva fått er­känna gång på gång. Senast i raden var det den stora amerikanska TV-kanalen CBS, som på nyår i en när­mast tårdrypande avbön erkände att man tjänat särintressen och finan­siella och akademiska eliter, och att nu skulle man börja bry sig om den vanlige amerikanen.

”Vi har tagit hänsyn till aktivister, och inte genomsnittsamerikanen. Vi har lagt för mycket vikt vid akademi­kers eller eliters analyser”, sade CBS nye nyhetschef Tony Dokoupil på ny­årsdagen.

Det är en omvändelse under gal­gen, och inte motiverad av någon omsorg om sanningen eller tittarna. CBS har nämligen förlorat nästan varannan tittare på sina prime time-nyheter och speciellt yngre har i stor utsträckning övergett kanalen. CBS försöker linda in den påstådda kursomläggningen med att man vill hindra unga att ta del av alterna­tivmedia, vilket de hävdar leder till antisemitism och politikerförakt.

Det är inte många som tror att av­bönen är allvarligt menad, och den har hittills bara resulterat i att ännu fler söker sig till alternativmedia, då CBS i princip erkänner att kritiken mot dem varit befogad. Och andra systemmedier är i samma situation, även om inte alla känt sig tvingade att erkänna det utåt än.

I Sverige håller dock staten sys­temmedierna under armarna. För året 2026 har man beviljat klanen Bonnier och deras samarbetspartner nästan 350 miljoner kronor i presstöd (idag kallat mediestöd), vilket är omkring 40 procent av det totala bidraget. Detta trots att oligarkfamil­jens verksamheter går med miljard­vinst.

Presstödet infördes på 1970-talet för att säkra mångfald i dagspressen men har i praktiken gjort att många små vänstersekter och deras publi­kationer kunnat överleva långt efter sitt bäst före-datum. I övrigt är det systemlojala medier som fått stödet. Det blev därför en chock när Nya Ti­der år 2013 kvalificerade sig för stat­ligt presstöd – så var det ju inte tänkt! Men nu fasas alltså detta stöd ut.

I stället har man ett nytt mediestöd, var syfte också uppges vara att stärka demokratin genom tillgång till oberoende journalistik. Detta stöd går främst till lokaltidningar, där Bonnier News Local är en jätteaktör, men stödet kan även ges till lands­omfattande tidningar om de bedöms vara ”av särskild vikt för medie­mångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning”.

Inför 2026 var det endast fem tid­ningar som kvalade in: Dagens ETC (13 miljoner), Dagen (11 miljoner), Världen idag (7 miljoner), Syre (6 miljoner) och Epoch Times (2 miljo­ner). Beloppen är avrundade och in­kluderar andra typer av mediestöd.

Detta samtidigt som Nya Tider är den enda Sverigevänliga tidningen som utkommer på papper. Vilken grupp i Sverige är mest underför­sörjd när det gäller journalistisk bevakning, om inte Sverigedemo­kraternas väljare och andra natio­nellt sinnade människor? Ändå är det dessa mestadels vänsterliberala tidningar som anses vara viktiga för mediemångfalden …

Det är därför vi nu vänder oss till Dig, bäste läsare.

Nya Tider har medvetet hållit pre­numerationspriserna på en så låg nivå som möjligt. Denna strategi, som möjliggjorts av presstödet, har vi valt för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra nyheter, inte för att maximera någon vinst. Jämförbara tidningar har ofta en prenumerationsavgift som är dub­belt så hög som Nya Tider eller mer. Dagens ETC tar till exempel närmare 5 000 kronor för en helårsprenume­ration.

Vi tvingas nu, efter många år med mycket låga prenumerationsavgif­ter, att justera priserna till mark­nadsmässig nivå. Nyheter måste inte bara skrivas, magasinet ska också layoutas, tryckas och levereras med post till prenumeranterna. Och alla dessa kostnader har skjutit i höjden på sistone.

Det är bara så vi kan rädda Nya Ti­der – tillsammans.

I praktiken betyder det att vi inför en avgift separat för pappersutgåvan (se sidan 3). Vi har faktiskt fått frå­gor om detta tidigare, varför vi inte tar något extra för att skicka hem vårt påkostade nyhetsmagasin till de prenumeranter som föredrar det, jämfört med de som bara läser på nä­tet. Men vårt svar har alltid varit att nyheterna ska komma så många som möjligt till del, på alla sätt vi bara kan erbjuda. Det är med sorg vi tvingas konstatera att detta inte längre är möjligt.

Vi hoppas att du som gillar att läsa riktiga nyheter på högkvalita­tivt papper fortsätter att stödja oss med en prenumeration på pappers­utgåvan, så att denna viktiga epok i svensk mediehistoria inte behöver gå i graven.

Framtiden ligger framför oss med allt fler som förstår att systemmedia ljuger för dem. Intresset för alter­nativmedia är stort och ökar hela tiden. Det sker en ompositionering även inom politiken, där uttalanden och ”samrören” som var otänkbara för bara några år sedan är närmast mainstream idag – åtminstone i andra delar av västvärlden, då Sverige som vanligt ligger efter. Samtidigt är det en turbulent och orolig värld, en värld där betydelsen av sanna nyhe­ter och korrekt information är vikti­gare än någonsin.

Hjälp Nya Tider att överbrygga denna svåra tid och omorientering genom att fortsätta att stödja oss ge­nom en prenumeration. Sprid Nya Tider till dina vänner och bekanta och gör reklam för våra artiklar på Facebook och i andra sociala medier. Vi kommer även inom kort att lan­sera speciella stödprenumerationer där läsare kan ge extra stöd till ut­givningen och samtidigt få ta del av exklusiva erbjudanden.

Ett stort tack till alla våra läsare och prenumeranter!

  • , 19:07

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
januari 26, 2026

Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

av Vávra Suk
december 3, 2025

🟠 LEDARE Kungen pekade under sitt besök på klimattoppmötet i Brasilien på det mest uppenbara: Varför ska Sverige späka sig självt när stora delar av världen helt struntar i klimatpåbuden eller bara låtsas vara bekymrade? Men uttalandet berör bara det mest uppenbara. Skrapar vi lite på ytan framträder snabbt hela klimatbluffen i hela sin makabra härlighet.

Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

av Christer Ericsson
oktober 26, 2025

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Etablissemanget och dess media sa att det var en konspirationsteori. De hånade, förtalade och försökte tysta alla oss som vågade varna om det annalkande kontrollsystemet. Obligatoriskt digitalt ID var inget annat än ”paranoida konspirationsteorier”, fel- eller desinformation, fick vi höra. Men nu är de här. Vi kan konstatera att konspirationsteorier gång på gång visar sig vara konspirationsfakta och att ”konspirationsteoretiker” egentligen bara beskriver ”någon som fattat läget innan de flesta andra”. I en värld där rätt är fel och tvärtom, är det kanske inte så konstigt att fakta kallas fel- eller desinformation.

Läs även:

Rättsväsendet är en skam för Sverige

Rättsväsendet är en skam för Sverige

av Harriet Larsson
januari 26, 2026

🟠 KRÖNIKA När vi precis hade hämtat oss från den milda domen i fjol mot en 18-årig utomeuropisk man som våldtog 16-åriga Meya i en gångtunnel i Skellefteå, så kommer nästa rättsskandal. Denna gång en våldtäkt mot en försvarslös kvinna på 100 år inom hemtjänsten i Stockholm.

Frankrike – händelser utan svensk medial uppmärksamhet

Frankrike – händelser utan svensk medial uppmärksamhet

av Sophie Kielbowska
januari 23, 2026

🟠 KRÖNIKA SVT:s ytterst selektiva nyhetsförmedling styrs av den osynliga handen som grundlägger befolkningens världsbild. Omvärldskunskap är ett farligt område som kan störa den planerade partipolitiska planeringen i synnerhet nu inför det kommande valet. Störande påverkan från andra europeiska länders nyhetsrapportering skall därför undvikas.

Ett fredspris i skuggan av USA:s kidnappning av Venezuelas president

Ett fredspris i skuggan av USA:s kidnappning av Venezuelas president

av Gustaf Rydelius
januari 20, 2026

🟠 OPINION: GUSTAF RYDELIUS Nobelkommitténs beslut att tilldela 2025 års fredspris till Venezuelas oppositionsledare María Corina Machado har väckt berättigad och omfattande kritik. Hon framställs som en demokratikämpe, men hennes politiska gärning präglas av stöd till kuppförsök, utländsk intervention och ekonomiska sanktioner med förödande humanitära konsekvenser. Mot denna bakgrund framstår beslutet som oförenligt med fredsprisets syfte.

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

av Åke Thunström
januari 4, 2026

🟠 OPINION: FÖRENINGEN MEDBORGARPERSPEKTIV Vid vardagsbrott, såsom snatterier, stölder, hot, nätbedrägerier och mindre bråk, bör den anklagade genast föras till en jourdomstol. I ett första skede bör jourdomstolar enbart användas för vardagsbrott begångna av vaneförbrytare då dessa står för en stor del av vardagsbrotten. Det menar Åke Thunström och Föreningen Medborgarperspektiv.se

Till svensk public service och svenska medier

Till svensk public service och svenska medier

av Madeleine Staaf Kura
december 28, 2025

🟠 KRÖNIKA Danmarks public service har nu sänt den granskande dokumentären Borte med blæsten – ett avslöjande om hur vindindustrin pressat politiker och hur beräkningsmodeller används för att dölja verkliga bullerstörningar. Människor blir sjuka medan myndigheterna fortsätter hävda att ”reglerna följs”.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

