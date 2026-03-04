Förlagsbutiken
Rage är en av alla de moderna uppsättningar som visar skådespelarna i närbild på en stor skärm över scenen. Foto: Dramaten

”Rage” på Dramaten

  • , 21:00
KULTURKRÖNIKA
Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Den 31 januari var det på Dramatens stora scen premiär för ”Rage”, en specialskriven pjäs för nationalscenen av den schweiziske regissören Milo Raus. Presentationen av den inleds: ”En uppburen kulturfamilj. En vacker sommarstuga. Högerextrema intel­lektuella aktivister ute efter att städa upp landet.” Vidare: ”… är en framtidsskildring baserad på de nationalistiska, och fascistiska strömningarna vi ser i Europa och USA idag”.

Jag lyckades komma in på en publikrepetition av denna tre dagar innan premiären. Pjäsens form följer en trend som varit populär på institutionsteatrar i drygt tio år: filmande av skådespelarna, som kan vara mer eller mindre synliga, vilket i detta fall projiceras på en skärm ovanför den vackra sommarstuga som konstant snurrar runt. Jag är tämligen trött på denna idé, särskilt efter då­liga erfarenheter av pjäser där man inte ser mycket av skådespelarna som till 75 procent enbart har synts i pro­jicerad version. Dock kan jag tycka att det fungerar bra i denna uppsättning.

Något som också gör ”Rage” speciell är att det är metateater: alla har sina riktiga namn och det talas om Elin Klingas relation till Ingmar Bergman. Hon är själv positiv till honom, men en annan kvinna vräker ur sig: ”Berg­man var nazist! Han grät när Hitler dog.”

Klinga har medverkat i fem pjäser av Mästerregissö­ren och tycks (liksom föräldrarna) ha haft en god rela­tion till honom. Dessutom sitter några av skådespelarna vid scenkanten och verkar följa med i manus.

Pjäsen inleds med en film där två av dessa (unga män) går med ett stadigt grepp om en äldre dam. De är således ”dessa aktivister”. Den ene berättar om när han vid hem­komsten från Barcelona på Arlanda hade reagerat på att det hade blivit ”unisextoaletter”. Han frågar damen vad hon anser om detta, varpå en av dem skjuter henne med ett nackskott. Det förklaras aldrig varför. ”Nu får vi inte veta vad hon tycker om könsneutrala toaletter”, konsta­terar han bara.

Detta är för övrigt något som jag den senaste tiden har reagerat på, att toaletter på just Arlanda, Kungliga Operan, Moderna museet med flera ställen har gjorts om. Då jag för två år sedan uttryckte mitt missnöje med att även män nu får köa i pausen, fick jag svar från Ope­rans kundtjänst. En dam skrev bland annat: ”Detta är en tillgänglighetsfråga, och handlar delvis om att vi inte vill separera våra besökare efter någon könstillhörighet.” Tydligen är det främst intoleranta högerextremister som ogillar detta påfund, enligt Operan. Men det kommer även kritik från kvinnligt håll, där man inte alls är glad över att behöva sminka sig med mera inför mäns blickar.

Så här föreställer sig vänstern att en högerextrem upprensning av landet kommer att se ut. Foto: Nya Tider

 

Vi fortsätter med ”Rage”, där handlingen fortsätter med ett nyhetsinslag om att statsminister Eva Söderberg (naturligtvis en kvinna) har mördats. Gärningsmannen är dock inte en högerextremist utan en könsförvirrad is­länning. ”Intoleranta” personer får uttala sig: ”Man vet inte om det är en man eller kvinna.” ”Det är en kulturell smitta, en trend … könsupplösning”.

En man i ”kulturfamiljen” säger: ”Jag har hört att Is­land har haft högst antal kvinnliga ministrar”, och blir rättad: ”Flest antal ministrar som identifierar sig som kvinnor!” Det talas om undantagstillstånd tills ”fascist­partiet” är det enda som finns kvar. Undantagstillstån­det leder till att högernationalistiska krafter, som så klart framställs som våldsbenägna, tar chansen att, som de sä­ger, städa upp och ställa allt det som har gått fel till rätta, exempelvis invandringen.

De två unga männen kommer till stugan och säger: ”Det finns galet många illegala invandrare här. Får vi kol­la här?” Någon undrar: ”Är ni någon slags Trump-milis?” En isländsk kvinna, sedan länge bosatt här, råkar illa ut. Får frågan om huruvida hon har uppehållstillstånd, och blir fastbunden. En skådespelare blir anklagad för att ha tafsat på kollegor på Dramaten, och måste erkänna: ”För­låt för det jag gjorde mot alla svenska kvinnor!”

Från 1968 och en bra bit inpå 1970-talet drog radikala vänstervindar genom vår anrika nationalscen, grundad av Gustaf III anno 1788. En som inte stod ut var Sven-Ber­til Taube, som efter 32 roller i princip lämnade Dramaten redan 1968 och begav sig till London. Först år 2018 gjorde den folkkäre aktören och sångaren bejublad comeback i ”Påklädaren”, vilken jag var på. Då hade teatern sedan ett antal år drabbats av kulturmarxister, vilket är väldigt tydligt.

  mars 4, 2026

Tor Hedberg

mars 4, 2026

