Ramaskri när Trump avbildar paret Obama som apor

Den 5 februari 2026 publicerades på Trumps konto på Truth Social en cirka en minut lång video som mestadels upprepade anklagelser om manipulation av resultatet i presidentvalet 2020. Videon är en variant av en känd internetmem som parodierar Lejonkungen, där Trump framställs som ett lejon – ”King of the Jungle” – medan olika demokratiska politiker visas som djur som bugar för honom. I andra versioner av memen har bland andra Joe Biden, Hillary Clinton och Alexandria Ocasio-Cortez porträtterats som zebror, giraffer och andra djur.

I slutet av den aktuella versionen dök paret Obama upp under några sekunder med sina ansikten redigerade på apkroppar, till tonerna av ”The Lion Sleeps Tonight”. Det var denna sekvens som utlöste kritiken.

Inlägget raderades efter cirka tolv timmar efter hårda anklagelser om rasism från demokratiska och vissa republikanska politiker. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt avfärdade initialt kritiken som ”fejkad upprördhet” och beskrev videon som ett harmlöst meme. Senare ändrades förklaringen: Vita huset uppgav att en anställd hade postat videon av misstag. Trump själv sade att han bara sett början av videon, som handlade om valfusk, och inte den sista delen med paret Obama.

Även i sociala medier har kritiken varit hård från vänsterhåll. Många anser det dock vara en storm i ett vattenglas och ifrågasätter varför det anses vara rasism att avbilda just svarta som just apor, men inte att avbilda vare sig svarta eller vita som andra djur.

Det är inte första gången Trump använder sig av AI-genererade klipp för att håna politiska motståndare. Under föregående år la han ut ett klipp där Barack Obama framställdes som gripen och fängslad, samt ett annat där den demokratiske ledaren i representanthuset Hakeem Jeffries försågs med falsk mustasch och sombrero.