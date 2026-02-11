Förlagsbutiken
Sametinget och annan särlagstiftning baserad på etnisk tillhörighet och börd är själva definitionen av rasism. Foto: Patrik Trädgårdh

Rasism – när ordet förlorar sin mening

  20:33
OPINION: OLLE LARSSON
Begreppet rasism används i dag så slarvigt att verklig, institutionaliserad rasism riskerar att försvinna ur den offentliga debatten. När människor som vill värna svensk kultur, svenska traditioner och nationell sammanhållning rutinmässigt stämplas som rasister, urholkas ordet och tappar sitt innehåll. Resultatet blir inte ökad jämlikhet, utan tvärtom ett samtalsklimat där verkliga orättvisor skyddas från granskning.

Det är varken extremt eller främlingsfientligt att krä­va att den som flyttar till Sverige anpassar sig till landets lagar, normer och grundläggande värderingar. Det är en självklar förutsättning för ett fungerande samhälle. När sådana krav etiketteras som rasism, samtidigt som etniskt baserad särlagstiftning accepteras och försvaras av staten, har debatten spårat ur fullständigt.

Ska rasism tas på allvar måste vi också kunna granska den när den är politiskt sanktionerad.

Den accepterade rasismen

Samtidigt som riksdagens samtliga partier säger sig be­kämpa rasism och diskriminering, försvarar man ett system som bygger på etnisk särbehandling. Sametinget är en statlig myndighet vars existens vilar på etnisk till­hörighet. Myndighetsutövning baserad på härkomst hör inte hemma i en rättsstat som säger sig bygga på likhet inför lagen.

Att samer tilldelats status som urfolk är ett politiskt be­slut – inte ett historiskt entydigt faktum. Om konsekvent historisk närvaro vore avgörande hade även kväner, tornedalingar och den ursprungliga skandinaviska be­folkningen omfattats. Beslutet har i stället lagt grunden för en åtskillnadspolitik med långtgående konsekvenser för andra folkgrupper och näringar i norra Sverige.

Lagar som delar människor efter börd bortglömda

Rennäringslagen är ett tydligt exempel på lagstadgad dis­kriminering. Endast personer av viss samisk härkomst har rätt att bedriva rennäring, vilket också ger exklusiva rättigheter till mark och vatten. Detta sker regelmässigt på bekostnad av andra folkgrupper med minst lika lång, och i många fall längre, historisk förankring i området – inklusive samer utanför rennäringen.

Länsstyrelsernas rennäringsdelegationer och Samefonden förstärker denna ordning genom beslut där etni­citet och näring är avgörande. Det handlar inte om kultur­bevarande, utan om institutionaliserad särbehandling.

Myndigheter med ensidigt fokus

Den beslutade urfolkspolitiken genomsyrar förvalt­ningen. Jordbruksverket har i praktiken låtit jordbru­ket i norra Sverige reduceras till obetydlighet, samtidigt som man visar ett påfallande ointresse för fjällkon – en lantras med längre historik i Skandinavien än tamren­skötseln och som i dag är akut hotad. Verket avstår även från att delta i programråd för traditionell kunskap och sedvanebruk.

Naturvårdsverket anpassar naturrestaureringsplaner särskilt för samisk kultur och rennäring, men undlåter att agera mot rennäringens dokumenterade konsekven­ser i form av överbetning och utarmning av fjällnaturen. Länsstyrelserna stödjer okritiskt ständigt ökade krav från rennäringen, medan tingsrätter i vissa fall bortser från prejudicerande avgöranden i Högsta domstolen rö­rande historisk markanvändning.

Jordbruksdepartementet agerar i praktiken som före­trädare för en enda näring i norra Sverige. Miljödepar­tementet förhåller sig passivt till att rennäringen åter­kommande bryter mot miljöbalken. Ingen annan näring hade kunnat utarma fjällens flora och fauna utan känn­bara rättsliga följder.

Särbehandling även i medier

Även inom public service accepteras etnisk särbehand­ling. Att samer har egna skattefinansierade radio- och TV-kanaler är i sig ett uttryck för särbehandling, när andra grupper inte ges motsvarande möjligheter. Staten ska inte finansiera etniskt avgränsade kanaler för opini­onsbildning och kulturproduktion samtidigt som man påstår sig stå för jämlikhet och likabehandling.

Staten som part i orättvisor

Att staten dessutom, under hot om expropriation, köpt mycket stora arealer mark från fjäll­bönder för att överlåta dem till samiska renägare är en talande illustration av denna politik. De som i praktiken tvångsförflytta­des var fjällbönderna – inte de som senare erbjöds och tilldela­des markerna.

Dags att kalla saker vid deras rätta namn

Om rasism ska bekämpas måste den definieras korrekt. Etnisk särlagstiftning, exklusiva rät­tigheter baserade på härkomst, statligt finansierade etniska institutioner och myndighetsutövning som skiljer medbor­gare åt efter börd är rasism – oavsett hur goda intentionerna påstås vara.

Likhet inför lagen är inte förhandlingsbart. Staten måste ta sitt grundläggande ansvar för rättsstatens principer och för demokrati och hållbar utveckling.

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Olle Larsson

februari 11, 2026

Lennart Svensson:

Satir om dagens Sverige

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

Kultur

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026
Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

