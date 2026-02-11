Rasism – när ordet förlorar sin mening

Det är varken extremt eller främlingsfientligt att krä­va att den som flyttar till Sverige anpassar sig till landets lagar, normer och grundläggande värderingar. Det är en självklar förutsättning för ett fungerande samhälle. När sådana krav etiketteras som rasism, samtidigt som etniskt baserad särlagstiftning accepteras och försvaras av staten, har debatten spårat ur fullständigt.

Ska rasism tas på allvar måste vi också kunna granska den när den är politiskt sanktionerad.

Den accepterade rasismen

Samtidigt som riksdagens samtliga partier säger sig be­kämpa rasism och diskriminering, försvarar man ett system som bygger på etnisk särbehandling. Sametinget är en statlig myndighet vars existens vilar på etnisk till­hörighet. Myndighetsutövning baserad på härkomst hör inte hemma i en rättsstat som säger sig bygga på likhet inför lagen.

Att samer tilldelats status som urfolk är ett politiskt be­slut – inte ett historiskt entydigt faktum. Om konsekvent historisk närvaro vore avgörande hade även kväner, tornedalingar och den ursprungliga skandinaviska be­folkningen omfattats. Beslutet har i stället lagt grunden för en åtskillnadspolitik med långtgående konsekvenser för andra folkgrupper och näringar i norra Sverige.

Lagar som delar människor efter börd bortglömda

Rennäringslagen är ett tydligt exempel på lagstadgad dis­kriminering. Endast personer av viss samisk härkomst har rätt att bedriva rennäring, vilket också ger exklusiva rättigheter till mark och vatten. Detta sker regelmässigt på bekostnad av andra folkgrupper med minst lika lång, och i många fall längre, historisk förankring i området – inklusive samer utanför rennäringen.

Länsstyrelsernas rennäringsdelegationer och Samefonden förstärker denna ordning genom beslut där etni­citet och näring är avgörande. Det handlar inte om kultur­bevarande, utan om institutionaliserad särbehandling.

Myndigheter med ensidigt fokus

Den beslutade urfolkspolitiken genomsyrar förvalt­ningen. Jordbruksverket har i praktiken låtit jordbru­ket i norra Sverige reduceras till obetydlighet, samtidigt som man visar ett påfallande ointresse för fjällkon – en lantras med längre historik i Skandinavien än tamren­skötseln och som i dag är akut hotad. Verket avstår även från att delta i programråd för traditionell kunskap och sedvanebruk.

Naturvårdsverket anpassar naturrestaureringsplaner särskilt för samisk kultur och rennäring, men undlåter att agera mot rennäringens dokumenterade konsekven­ser i form av överbetning och utarmning av fjällnaturen. Länsstyrelserna stödjer okritiskt ständigt ökade krav från rennäringen, medan tingsrätter i vissa fall bortser från prejudicerande avgöranden i Högsta domstolen rö­rande historisk markanvändning.

Jordbruksdepartementet agerar i praktiken som före­trädare för en enda näring i norra Sverige. Miljödepar­tementet förhåller sig passivt till att rennäringen åter­kommande bryter mot miljöbalken. Ingen annan näring hade kunnat utarma fjällens flora och fauna utan känn­bara rättsliga följder.

Särbehandling även i medier

Även inom public service accepteras etnisk särbehand­ling. Att samer har egna skattefinansierade radio- och TV-kanaler är i sig ett uttryck för särbehandling, när andra grupper inte ges motsvarande möjligheter. Staten ska inte finansiera etniskt avgränsade kanaler för opini­onsbildning och kulturproduktion samtidigt som man påstår sig stå för jämlikhet och likabehandling.

Staten som part i orättvisor

Att staten dessutom, under hot om expropriation, köpt mycket stora arealer mark från fjäll­bönder för att överlåta dem till samiska renägare är en talande illustration av denna politik. De som i praktiken tvångsförflytta­des var fjällbönderna – inte de som senare erbjöds och tilldela­des markerna.

Dags att kalla saker vid deras rätta namn

Om rasism ska bekämpas måste den definieras korrekt. Etnisk särlagstiftning, exklusiva rät­tigheter baserade på härkomst, statligt finansierade etniska institutioner och myndighetsutövning som skiljer medbor­gare åt efter börd är rasism – oavsett hur goda intentionerna påstås vara.

Likhet inför lagen är inte förhandlingsbart. Staten måste ta sitt grundläggande ansvar för rättsstatens principer och för demokrati och hållbar utveckling.