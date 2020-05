Raskravaller i USA

”I can't breathe” – ”Jag kan inte andas” är slagordet som just nu ekar över allt fler städer i USA. Det åsyftar de sista ord som den svarte mannen George Floyd, 46, yttrade innan han tappade medvetandet – till synes på grund av syrebrist som uppstått när polismannen Derek Chauvin, 44, satt med sitt knä över nacken på honom i flera minuter. Efter att Floyd förts bort i en ambulans kunde det konstateras att upplivningsförsöken misslyckats och Floyd dödförklarades. Filmklipp från polisingripandet av Floyd spreds snabbt över nätet och orsakade stor upprördhet hos den svarta delen av den amerikanska befolkningen. Tusentals, främst svarta, men även en del vita, har sedermera tagit till gatorna i flera större städer för att protestera mot polisvåld och upplevd rasism från polisen. Men likt många andra tillfällen när svarta protesterar i USA tog det inte lång tid innan demonstrationerna omvandlades till omfattande upplopp, plundring och våld där byggnader satts i brand, butiker länsats och oskyldiga människor misshandlats. Nu tvingas flera städer kalla in nationalgardet som en sista åtgärd för att få kontroll över situationen.

Handfängslad, obeväpnad och döende

Bakgrunden till polisinsatsen som orsakat de stora, våldsamma och växande rasupploppen i USA skedde under måndagseftermiddagen i staden Minneapolis. Den 46-åriga George Floyd försökte köpa cigaretter i en matvaruaffär med förfalskade sedlar vilket fick personalen att ringa till polisen. Efter att polisen kommit till platsen grep de Floyd. På filmklipp från övervakningskameror ses han, på något ostadiga ben, vilket menas vara på grund av alkohol eller droger, ledas runt av poliserna utan att göra motstånd. De fyra poliserna som initialt kommit till platsen satte handfängsel på honom och lade därefter honom på marken bakom en bil.

Efter att åskådare samlats runt poliserna sker det som kommit att föranleda upploppen. Polismannen Derek Chauvin, en dekorerad polisveteran som varit polisman i 19 år, tar kontroll över den handfängslade Floyd genom att sätta ett knä i hans nacke och luta sin tyngd på honom. Han är dock inte ensam, två andra polismän håller samtidigt fast Floyd genom att lägga tyngd på hans kropp. Samtidigt som de omkringvarande poliserna har fullt fokus på de allt mer upprörda åskådarna som påpekar att Floyd inte kan andas ignorerar Chauvin att Floyd ropar att han inte får luft, något som sker 15 gånger, innan han tappar medvetandet.